УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Скандал в Одесской области: замвоенкома отжигал под российскую попсу и поплатился

11 марта 2023, 18:30
Владимир Руснак танцевал на 8 марта под песню "Алкоголичка" российского артиста Александра Реввы.
Руснак
Владимира Руснака отправили в боевую часть / vasylivskagr.gov.ua, Скриншот

В Одесской области заместителя военкома Болграда Владимира Руснака отправили в боевое подразделение.

На такие меры пошло его руководство после обнародования скандального видео, сообщили в Оперативном командовании "Юг", передает 048.ua.

Отметим, что на кадрах зафиксировано, как Руснак танцевал на 8 марта под песню "Алкоголичка" российского артиста Александра Реввы, отправили в боевое подразделение.

видео дня

"Командование решительно осуждает случаи легкомысленного безответственного поведения должностных лиц сил обороны в условиях военного положения", — говорится в сообщении.

"Мы должны быть сознательными и мотивированными на борьбу с врагом. И моральный облик, и морально-психологическое состояние всех военных, без исключения, должно соответствовать поставленным задачам, являться основой для Победы", – добавила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Скриншот
/ Скриншот

Ранее в Дании украинские беженцы устроили громкую вечеринку с танцами и алкоголем. На вызывающее поведение обратили внимание местные волонтеры.

На опубликованном видео запечатлено, как группа женщин устроили жаркие танцы с элементами эротики. Они вовсю резвятся у частного дома под российскую попсу.

Напомним, известная украинская поп-певица Злата Огневич в категорической форме разозлилась, когда узнала, что жители Украины до сих пор предпочитают слушать музыку певцов и певиц из страны-агрессора, России.

По мнению Златы, слушать русскую музыку просто недопустимо ‒ особенно после зверств, которые путинский режим и путинская армия устроили в Украине.

Читайте еще:

военкоматы Одесская область
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:31

Бахмут - наш, но не полностью: полковник назвал территории, которые захватили оккупанты

18:30

Скандал в Одесской области: замвоенкома отжигал под российскую попсу и поплатился

18:30

Собирала средства несколько лет: 10-летняя девочка передала 120 тысяч на авто для пограничниковВидео

18:15

Что не любит груша: какие растения лучше не садить рядом с деревом

18:10

Внезапно появляются: 5 вещей, которые предвещают "погром" в домеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:52

"Вместо блицкрига – блицутилизация": Данилов потроллил провалы оккупантов РФВидео

17:29

Попал под вражеский артобстрел: на войне оборвалась жизнь молодого защитника из Львовской областиВидео

17:14

"Чувствую отвращение и презрение": Тополя отреагировал на скандал со стендапером ЩегелемВидео

17:02

Дочь больной раком Заворотнюк запостила фото могильной плиты

Реклама
17:00

5 вещей, которые нельзя отдавать даром: это может обернуться бедой

16:59

"Весной это невозможно": полковник прямо ответил, почему ВСУ не идут в контрнаступлениеВидео

16:54

Гроза авиации РФ: комплексы Patriot прикроют инфраструктуру и позиции ВСУ – Игнат

16:47

Что полезнее утром - кофе или чай: любопытные сведения, которые удивятВидео

16:44

"Есть к кому возвращаться домой": Киркоров огорошил переменами в личной жизниВидео

16:40

"Делаю политический каминг-аут": Пригожин собрался баллотироваться в президенты УкраиныВидео

16:25

"Я врала": Селена Гомес рассказала о своем отношении к боди-позитивуВидео

16:02

Ремонт будет самым крутым: 4 модных цвета для покраски стенВидео

15:58

Вселенная наградила красотой и умом: женщины этих знаков зодиака очаровывают мужчинВидео

15:55

"Надели мешок и поволокли": предатель Медведчук устроил плаксивое шоу на росТВВидео

15:46

Секретный ингредиент: Netflix покажет документальный фильм про борщ

Реклама
15:46

Эту ошибку повторяют почти все: что мы забываем сделать с яйцами перед приготовлением

15:41

Какой маникюр лучше смотрится на коротких ногтях: 4 варианта для чудесного настроения веснойФото

15:06

"Запустят катастрофические бои": астролог назвала новую цель РФ и 3 опасных города в УкраинеВидео

14:56

Весной первые танки Leopard 1 должны появиться в Украине - Минобороны ДанииВидео

14:43

Уничтожены два десятка оккупантов: под Мариуполем прилетело по местоположению россиянВидео

14:35

Угроза вступления Беларуси в войну: эксперт оценил риски для Лукашенко

14:24

Их лучше не трогать: названы знаки зодиака, которые могут устроить "катастрофу" обидчикуВидео

14:16

Что именно повышает давление: как не дать "тихому убийце" распоясатьсяВидео

14:13

Все деньги можно потерять: приметы на 12 марта и что нельзя делать

14:10

Кулинарный шедевр за 15 минут: аппетитные булочки из 3 ингредиентов - рецепт закускиВидео

13:53

Возлюбленная "Да Винчи" Алина опубликовала трогательное видео с погибшим героемВидео

13:34

Почему нельзя смотреть в телефон мужа: последствия того не стоят

13:32

РФ накрыла Херсон артогнем: люди погибли прямо у магазина, есть раненые

13:06

"Эй, жадное брюхо": Усик согласился драться с Фьюри, если тот пожертвует украинцам 1 млн фунтовВидео

12:48

ВСУ идут вперед на Луганщине: сорвали наступление РФ, выбивают врага у Сватово

12:46

Ох уж эти американцы: почему люди в США не используют ёршик для унитазаВидео

12:32

"Это кремлевский вброс": Скрипка объяснил свой "наезд" на Потапа и Дорофееву

12:15

Кричат о переименовании Украины: в РФ вспыхнула истерика из-за предложения изменить название РоссииВидео

12:10

Лукашенко не хочет начинать войну с Украиной, он пытается вести игру с Западом - КарбалевичЭксклюзив

11:53

"Не нужно потом хоронить": полковник рассказал почему русские безжалостно кидают в бой "вагнеровцев"Видео

Реклама
11:42

Наступление ВСУ не за горами: Украина выигрывает время в Бахмуте — Сырский

11:31

"До конца года все может закончиться": полковник спрогнозировал ход войныВидео

10:43

"Пытали током и спрашивали, где Бандера": украинский священник рассказал об ужасах российского пленаВидео

10:34

Воспитательница, уволенная за фото в купальнике, отсудила 120 тысяч гривен компенсацииВидео

09:41

"Здесь санитары нужны": РФ созвала Совбез ООН из-за "русофобии", Кислица жестко ответилВидео

09:38

Переименовать Россию на Московию: Зеленский дал поручение КабминуВидео

09:25

Гороскоп на сегодня 11 марта 2023: Рыбам – шанс изменить жизнь, Весам - выгораниеВидео

09:01

У ВСУ есть три плацдарма для контрнаступления на врага - военный экспертВидео

09:00

Окружения в Бахмуте не будет, никто не станет удерживать город, которого нет – полковник ИльницкийЭксклюзив

08:35

РФ готовит линию обороны в глубоком тылу: в ISW объяснили, зачем

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять