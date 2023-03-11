Скандал в Одесской области: замвоенкома отжигал под российскую попсу и поплатился

Владимир Руснак танцевал на 8 марта под песню "Алкоголичка" российского артиста Александра Реввы.

Владимира Руснака отправили в боевую часть / vasylivskagr.gov.ua, Скриншот

В Одесской области заместителя военкома Болграда Владимира Руснака отправили в боевое подразделение.

На такие меры пошло его руководство после обнародования скандального видео, сообщили в Оперативном командовании "Юг", передает 048.ua.

Отметим, что на кадрах зафиксировано, как Руснак танцевал на 8 марта под песню "Алкоголичка" российского артиста Александра Реввы, отправили в боевое подразделение.

видео дня

"Командование решительно осуждает случаи легкомысленного безответственного поведения должностных лиц сил обороны в условиях военного положения", — говорится в сообщении.

"Мы должны быть сознательными и мотивированными на борьбу с врагом. И моральный облик, и морально-психологическое состояние всех военных, без исключения, должно соответствовать поставленным задачам, являться основой для Победы", – добавила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

/ Скриншот

Ранее в Дании украинские беженцы устроили громкую вечеринку с танцами и алкоголем. На вызывающее поведение обратили внимание местные волонтеры.

На опубликованном видео запечатлено, как группа женщин устроили жаркие танцы с элементами эротики. Они вовсю резвятся у частного дома под российскую попсу.

Напомним, известная украинская поп-певица Злата Огневич в категорической форме разозлилась, когда узнала, что жители Украины до сих пор предпочитают слушать музыку певцов и певиц из страны-агрессора, России.

По мнению Златы, слушать русскую музыку просто недопустимо ‒ особенно после зверств, которые путинский режим и путинская армия устроили в Украине.

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