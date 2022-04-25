Под водку и русскую попсу: Сеть взорвала вечеринка в Дании беженцев из Харькова

В комментариях к видео пользователи разнесли вечеринку, которая позорит украинских беженцев, ищущих пристанище за рубежом.
В Дании украинские беженцы устроили громкую вечеринку с танцами и алкоголем. На вызывающее поведение обратили внимание местные волонтеры.
"Водка, кетчуп и украинские крошки". Так на своей странице в Facebook охарактеризовал увиденное датский волонтер Хенрик Савков (Henrik Savkov).
На опубликованном видео запечатлено, как группа женщин устроили жаркие танцы с элементами эротики. Они вовсю резвятся у частного дома под российскую попсу.
Обратим внимание, что разгоряченные дамы пляшут под песню российской группы Комбинация Бухгалтер.
На другом видео "беженцы из Украины" развлекаются под Нэнси "А я нашел другую".
При этом среди танцующих женщин находятся дети, которые также принимают участие в вечеринке.
Отмечается, что одной из женщин, которая танцевала на ролике, является Ольга Тихова, а родом она из Харькова.
Добавим, что в комментариях к видео пользователи разнесли вечеринку, которая позорит украиснких беженцев, ищущих пристанище за рубежом.
Напомним, по данным ООН, количество беженцев, выехавших из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, по состоянию на 19 апреля составило 5,034 млн человек.
Еще 7,1 миллиона граждан Украины считаются внутренне перемещенными лицами.
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