Под водку и русскую попсу: Сеть взорвала вечеринка в Дании беженцев из Харькова

Вечеринка беженцев из Украины в Дании / Скриншот

В Дании украинские беженцы устроили громкую вечеринку с танцами и алкоголем. На вызывающее поведение обратили внимание местные волонтеры.

"Водка, кетчуп и украинские крошки". Так на своей странице в Facebook охарактеризовал увиденное датский волонтер Хенрик Савков (Henrik Savkov).

На опубликованном видео запечатлено, как группа женщин устроили жаркие танцы с элементами эротики. Они вовсю резвятся у частного дома под российскую попсу.

Обратим внимание, что разгоряченные дамы пляшут под песню российской группы Комбинация Бухгалтер.

На другом видео "беженцы из Украины" развлекаются под Нэнси "А я нашел другую".

При этом среди танцующих женщин находятся дети, которые также принимают участие в вечеринке.

Отмечается, что одной из женщин, которая танцевала на ролике, является Ольга Тихова, а родом она из Харькова.

Добавим, что в комментариях к видео пользователи разнесли вечеринку, которая позорит украиснких беженцев, ищущих пристанище за рубежом.

Напомним, по данным ООН, количество беженцев, выехавших из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, по состоянию на 19 апреля составило 5,034 млн человек.

Еще 7,1 миллиона граждан Украины считаются внутренне перемещенными лицами.

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