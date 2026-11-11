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Секрет идеального бургера McDonald's: что советуют добавить сами сотрудники

Алексей Тесля
11 ноября 2026, 21:55
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В сочетании с мясной котлетой и расплавленным сыром одна добавка создает более богатый вкусовой букет.
Секрет идеального бургера McDonald's: что советуют добавить сами сотрудники
Раскрыт секрет меню из McDonald's / Колаж: Главред, фото: instagram.com/mcdonaldsukraine, mcdonalds.com

Вы узнаете:

  • Как разнообразить привычное меню McDonald's
  • Еще одна идея - повторить популярную концепцию Animal Style

Даже самые известные блюда фастфуда можно преобразить, если немного изменить привычный состав. Поклонникам McDonald's предлагают обратить внимание на простой ингредиент, который способен сделать обычный бургер гораздо интереснее, - обжаренный лук.

Причем этот прием одобряют не только любители сети, но и специалисты, знакомые с ее кухней изнутри. Об этом пишет Food Republic.

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О пользе такой добавки рассказывают представители кулинарной команды McDonald's в США. По их мнению, лук, приготовленный на гриле, отлично дополняет классические бургеры. Бывший шеф-повар сети Тристен Эппс-Лонг также советует использовать карамелизированный лук, который приобретает приятную сладость и насыщенный аромат во время обжаривания.

В сочетании с мясной котлетой и расплавленным сыром такая добавка создает более богатый вкусовой букет. Лук смягчает соленость остальных ингредиентов, придает блюду пикантность и делает текстуру более интересной. При этом никаких сложных изменений в рецепте не требуется.

Как разнообразить привычное меню McDonald's

Интересно, что жареный лук уже используется в некоторых блюдах сети, поэтому попросить добавить его к другому бургеру вполне реально. Пользователи Reddit делятся опытом подобных заказов и отмечают, что сотрудники иногда соглашаются на небольшие изменения состава. Однако такая возможность зависит от конкретного ресторана и наличия необходимых ингредиентов.

Причем ограничиваться чизбургером необязательно. Обжаренный лук способен дополнить практически любой бургер, включая самые простые варианты. Он придает мясу дополнительную глубину вкуса, а обычному гамбургеру помогает раскрыться совершенно по-новому.

Еще одна идея для экспериментов - самостоятельно повторить популярную концепцию Animal Style, известную по меню американской сети In-N-Out. Для этого можно дополнить бургер жареным луком, сыром и специальным соусом.

Любители необычных сочетаний предлагают использовать похожий принцип и для картофеля фри. Если добавить к нему расплавленный сыр, обжаренный лук и соус Mac, получится сытная закуска с насыщенным вкусом, напоминающая знаменитую картошку Animal Style.

Таким образом, привычный заказ из McDonald's можно сделать интереснее всего одним дополнительным ингредиентом. Правда, рассчитывать на такую возможность в каждом заведении не стоит: нестандартные просьбы выполняются по усмотрению конкретного ресторана. Поэтому перед оформлением заказа лучше уточнить, доступна ли подобная добавка.

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Покупной хлеб в нарезке значительно упрощает повседневную жизнь: не приходится пользоваться ножом, все кусочки имеют одинаковую толщину, а завтрак можно приготовить буквально за пару минут. Однако у такого удобства есть и обратная сторона. Специалисты пищевой промышленности отмечают, что после нарезания хлеб быстрее теряет первоначальную свежесть. Если целая буханка защищена корочкой, то у каждого отдельного ломтика остается открытая поверхность, через которую постепенно испаряется влага. В результате мякиш быстрее подсыхает и теряет мягкость.

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Об источнике: Food Republic

Food Republic - это американская медиаплатформа, посвящённая кулинарии и кухонному быту, основанная в 2011 году и принадлежащая холдингу Static Media. Ресурс специализируется на практических кулинарных советах, кухонных лайфхаках, рецептах и правилах хранения продуктов для широкой аудитории.

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