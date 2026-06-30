Эксперты по питанию советуют не покупать нарезанный хлеб: причина удивит многих

Хлеб - это продукт повседневного потребления для большинства людей, но его польза и качество во многом зависят от того, какой именно вариант выбрать.

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Почему не стоит покупать нарезанный хлеб / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб

Как хранить хлеб, чтобы он дольше оставался свежим

Какой хлеб самый полезный

Нарезанный хлеб кажется идеальным вариантом. Не нужно доставать нож, все ломтики одинаковые, а приготовить бутерброды или тосты можно за считанные минуты. Впрочем, технологи пищевой промышленности обращают внимание на то, что у нарезанного хлеба есть свои особенности.

Нарезанный хлеб быстрее черствеет

После нарезки мякоть больше не защищена корочкой. Каждая ломтик имеет открытый срез, через который постепенно теряется влага, пишет ТСН.

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Даже в герметичном пакете этот процесс не прекращается. Внутри упаковки скапливается влага, из-за чего хлеб может становиться липким, а края ломтиков, наоборот, быстро подсыхают. Через несколько дней после вскрытия пакета он уже не такой мягкий и вкусный, как в день покупки.

После вскрытия упаковки он быстрее портится

Каждый раз, когда вы открываете пакет, к хлебу попадает свежий воздух. Кроме того, ломтики постоянно соприкасаются с руками, а иногда и с кухонным столом или другими поверхностями.

Из-за этого на хлеб быстрее попадают бактерии и споры плесени. Если буханка целая, с воздухом контактирует только тот кусок, который вы только что отрезали. В нарезанном же хлебе открытыми остаются все ломтики сразу.

В нарезанном хлебе больше добавок

Многие производители стремятся к тому, чтобы нарезанный хлеб дольше оставался мягким и не плесневел. Для этого в рецептуру могут добавлять консерванты, эмульгаторы, регуляторы кислотности и другие технологические компоненты.

Не стоит сразу воспринимать это как что-то опасное. Разрешенные добавки проходят проверку и могут применяться в производстве.

Как лучше всего хранить хлеб / Инфографика: Главред

Не всегда можно понять, какого качества хлеб

Целый хлеб позволяет оценить корочку, форму и пропекание. В нарезанной упаковке внутренняя структура скрыта, и неравномерное пропекание или чрезмерная влажность становятся очевидными только после вскрытия.

За удобство приходится переплачивать

В большинстве случаев нарезанный хлеб стоит дороже, чем такая же буханка без нарезки. Дополнительное оборудование, упаковка и обработка повышают цену. Для семей, которые покупают хлеб ежедневно, эта разница может стать ощутимой в течение года.

Пластиковая упаковка

Практически весь нарезанный хлеб упаковывают в пластиковые пакеты с зажимами или застежками. Такая упаковка хорошо защищает продукт от высыхания, но после использования превращается в мусор.

Если вы стремитесь сократить количество пластиковых отходов, целая буханка в бумажной упаковке или без нее станет более экологичным выбором.

Когда нарезанный хлеб действительно стоит покупать

Несмотря на все эти особенности, нарезанный хлеб остается очень удобным. Он подходит для быстрых завтраков, тостов, сэндвичей и канапе. Также это хороший вариант для пожилых людей или тех, кому сложно самостоятельно резать хлеб.

Как хранить хлеб, чтобы он дольше оставался свежим

После вскрытия упаковки хлеб нужно каждый раз плотно закрывать, чтобы он не терял влагу. Не стоит оставлять его рядом с источниками тепла и на солнце

Если вы понимаете, что не успеете съесть буханку за несколько дней, лучше сразу положить часть в морозильную камеру. После размораживания такой хлеб сохранит вкус гораздо лучше, чем после длительного хранения на кухне.

Если же на любом из ломтиков появилась плесень, даже совсем небольшая, весь хлеб нужно выбросить. Срезать заплесневелую часть недостаточно, ведь грибок может уже распространиться внутри продукта, даже если этого не видно.

Смотрите видео о том, какие виды хлеба самые полезные и как его правильно выбирать:

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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