Запрещено хранить в холодильнике: какие продукты портятся от холода

Хранение продуктов в холодильнике подходит не всем. Из-за холода помидоры становятся мучнистыми, хлеб черствеет, а бананы хуже созревают.

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Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие продукты нельзя хранить в холодильнике

Почему холод портит вкус овощей, фруктов и хлеба

Где лучше хранить помидоры, картофель и авокадо

Когда речь идет о фруктах, овощах и других продуктах из магазина, первым инстинктом часто является желание спрятать всё в холодильник, чтобы сохранить свежесть как можно дольше. Хотя для некоторых продуктов (например, моркови, ягод или большинства сыров) это правило работает безупречно, оно не является универсальным.

Холод и повышенная влажность в холодильнике могут испортить вкус и текстуру многих овощей и фруктов. Обычная полка в кладовой часто создает гораздо лучшие условия. Главред расскажет, какие продукты лучше не хранить в холодильнике.

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Помидоры

Как сообщает издание Southern Living, запас свежих помидоров лучше хранить на кухонном столе или столешнице. Холодная и влажная среда холодильника разрушает их текстуру, делая плоды мучнистыми и мягкими. Главное — держать помидоры подальше от прямых солнечных лучей.

Единственное исключение — помидоры черри, которые неплохо переносят холод и дольше сохраняют упругость.

Лук

Большинство видов лука — желтый, белый или сладкий — лучше всего хранятся при комнатной температуре в темной кладовой. Важно держать его подальше от плиты, духовки и других овощей, особенно картофеля.

Разрезанную луковицу, напротив, следует хранить в холодильнике, предварительно поместив её в герметичный контейнер или пакет с застёжкой.

Картофель

Хранить картофель в холодильнике не стоит. Низкая температура влияет на текстуру корнеплода: крахмал начинает расщепляться, из-за чего картофель становится зернистым или приобретает слишком сладкий вкус.

Лучшее место для него — прохладная и сухая кладовая, где он будет лежать в корзине или бумажном пакете.

Растительное масло

Оливковое, подсолнечное или авокадовое масло под воздействием низких температур загустевает, мутнеет и даже может затвердеть. Для хранения масла лучше всего подходит прохладное темное место в закрытом шкафу.

Бананы

Чтобы бананы правильно созревали и имели насыщенный вкус, их следует хранить при комнатной температуре. Если на кожуре уже появляются коричневые пятна, плоды можно использовать для выпечки или заморозить.

Стоит помнить, что бананы выделяют этилен, который ускоряет созревание других фруктов.

Кофе

Кофе быстро впитывает влагу и посторонние запахи, что ухудшает его вкус и аромат. Хранить зерновой или молотый кофе нужно в герметичной емкости в сухом шкафу или кладовой.

Мед

Низкие температуры ускоряют процесс кристаллизации меда. Хотя это естественное явление, в тёмном прохладном месте мед дольше останется жидким и тягучим.

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Хлеб

Многие считают, что холодильник защищает хлеб от плесени. На самом деле холодная среда ускоряет потерю влаги, из-за чего выпечка быстрее черствеет.

Если нужно сохранить хлеб надолго, лучше его заморозить.

Авокадо

Холод останавливает процесс созревания авокадо. Если плод ещё твёрдый, оставьте его при комнатной температуре. В холодильник авокадо стоит класть только после разрезания.

Чеснок

Целые головки чеснока лучше всего хранить в прохладном темном месте. В холодильнике из-за чрезмерной влажности чеснок может быстро прорастать или покрываться плесенью.

Дыни и арбузы

Целые дыни при комнатной температуре становятся сочнее и ароматнее. Многие сорта собирают еще недозрелыми, поэтому им нужно время для дозревания.

Целый арбуз также лучше хранить вне холодильника. После нарезки оба продукта следует переложить в герметичный контейнер и поставить в холод.

Персики, сливы и нектарины

Твердые косточковые фрукты не дозревают должным образом в холодильнике. Их стоит оставить при комнатной температуре, а для ускорения созревания положить в бумажный пакет.

Когда плоды станут мягкими, их можно ненадолго переместить в холодильник, но слишком длительное хранение приведет к потере влаги и ухудшению вкуса.

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Об источнике: Southern Living Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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