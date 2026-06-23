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Какие продукты нельзя хранить в дверце холодильника: неожиданные запреты

Марина Иваненко
23 июня 2026, 03:03
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Многие люди неправильно используют дверцу холодильника для хранения продуктов. Эксперты назвали продукты, для которых это место считается самым неподходящим.
Что нельзя хранить на дверце холодильника
Что нельзя хранить на дверце холодильника / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие продукты нельзя хранить на дверцах холодильника
  • Что можно размещать на дверцах холодильника

Полки на дверцах холодильника кажутся идеальным местом для продуктов, которые должны быть всегда под рукой. Однако эксперты предупреждают: это самая тёплая зона холодильника, где из-за постоянного открывания дверей температура часто меняется. Для многих продуктов такие перепады опасны, ведь они ускоряют порчу и создают благоприятные условия для размножения бактерий. Главред расскажет подробнее, о каких продуктах идет речь.

Эксперт по организации пространства Кэти Орр назвала семь популярных продуктов, которые не стоит хранить в дверцах холодильника, а также объяснила, где их лучше размещать.

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Какие продукты нельзя размещать на дверцах холодильника

Молоко и молочные продукты

Молочные продукты очень чувствительны к перепадам температуры. В дверцах они могут испортиться значительно быстрее. Лучшее место для них — средняя или нижняя полка ближе к задней стенке холодильника.

Яйца

Постоянное открывание дверцы и попадание тёплого воздуха негативно влияют на качество яиц. Их рекомендуют хранить в оригинальной картонной упаковке на внутренней полке холодильника.

Сырое мясо и птица

Недостаточно низкая температура способствует быстрому размножению бактерий. Кроме того, мясной сок может попасть на другие продукты. Сырое мясо следует хранить только на нижней полке в герметичном контейнере или пакете.

Нарезанные фрукты и овощи

После нарезки такие продукты быстрее теряют свежесть. В дверцах они могут завянуть или начать портиться значительно раньше. Лучше хранить их на внутренних полках или в специальных ящиках.

Лекарства

Некоторые лекарства требуют стабильного температурного режима. Из-за частых перепадов температуры препараты могут терять свои свойства. Их следует размещать в глубине холодильника в соответствии с рекомендациями производителя.

Мягкие сыры

Бри, козий сыр, сливочный сыр и другие мягкие сорта особенно чувствительны к теплу. Из-за температурных колебаний они могут быстрее терять текстуру и вкусовые качества. Для них лучше выбрать внутреннюю полку холодильника.

Остатки готовых блюд

Супы, гарниры и другие готовые блюда требуют стабильного охлаждения. Их следует хранить только на основных полках холодильника в закрытых контейнерах.

Какие продукты можно хранить в дверцах

Дверцы холодильника лучше всего подходят для продуктов, содержащих природные консерванты и менее чувствительных к колебаниям температуры.

К ним относятся:

  • кетчуп;
  • майонез;
  • горчица;
  • готовые соусы;
  • салатные заправки;
  • маринованные овощи и грибы;
  • оливки;
  • каперсы;
  • открытая консервация.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть следующие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

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