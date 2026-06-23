Какие продукты нельзя хранить в дверце холодильника: неожиданные запреты

О чём вы узнаете:
- Какие продукты нельзя хранить на дверцах холодильника
- Что можно размещать на дверцах холодильника
Полки на дверцах холодильника кажутся идеальным местом для продуктов, которые должны быть всегда под рукой. Однако эксперты предупреждают: это самая тёплая зона холодильника, где из-за постоянного открывания дверей температура часто меняется. Для многих продуктов такие перепады опасны, ведь они ускоряют порчу и создают благоприятные условия для размножения бактерий. Главред расскажет подробнее, о каких продуктах идет речь.
Эксперт по организации пространства Кэти Орр назвала семь популярных продуктов, которые не стоит хранить в дверцах холодильника, а также объяснила, где их лучше размещать.
Какие продукты нельзя размещать на дверцах холодильника
Молоко и молочные продукты
Молочные продукты очень чувствительны к перепадам температуры. В дверцах они могут испортиться значительно быстрее. Лучшее место для них — средняя или нижняя полка ближе к задней стенке холодильника.
Яйца
Постоянное открывание дверцы и попадание тёплого воздуха негативно влияют на качество яиц. Их рекомендуют хранить в оригинальной картонной упаковке на внутренней полке холодильника.
Сырое мясо и птица
Недостаточно низкая температура способствует быстрому размножению бактерий. Кроме того, мясной сок может попасть на другие продукты. Сырое мясо следует хранить только на нижней полке в герметичном контейнере или пакете.
Нарезанные фрукты и овощи
После нарезки такие продукты быстрее теряют свежесть. В дверцах они могут завянуть или начать портиться значительно раньше. Лучше хранить их на внутренних полках или в специальных ящиках.
Лекарства
Некоторые лекарства требуют стабильного температурного режима. Из-за частых перепадов температуры препараты могут терять свои свойства. Их следует размещать в глубине холодильника в соответствии с рекомендациями производителя.
Мягкие сыры
Бри, козий сыр, сливочный сыр и другие мягкие сорта особенно чувствительны к теплу. Из-за температурных колебаний они могут быстрее терять текстуру и вкусовые качества. Для них лучше выбрать внутреннюю полку холодильника.
Остатки готовых блюд
Супы, гарниры и другие готовые блюда требуют стабильного охлаждения. Их следует хранить только на основных полках холодильника в закрытых контейнерах.
Какие продукты можно хранить в дверцах
Дверцы холодильника лучше всего подходят для продуктов, содержащих природные консерванты и менее чувствительных к колебаниям температуры.
К ним относятся:
- кетчуп;
- майонез;
- горчица;
- готовые соусы;
- салатные заправки;
- маринованные овощи и грибы;
- оливки;
- каперсы;
- открытая консервация.
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Об источнике: Southern Living
Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.
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