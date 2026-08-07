"Цена будет высокой": как Польша отреагирует на вторжение РФ, назван сценарий

Польша может стать целью гибридной операции РФ.

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Эксперт предсказал сценарий гибридной атаки Кремля / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Эксперт прогнозирует гибридную атаку РФ на Польшу

Польша может столкнуться с дефицитом безопасности

Цена ошибок польских властей будет очень высокой

Страна-агрессор Россия может прибегнуть к гибридной операции против Польши и стран Балтии, чтобы избежать прямого военного ответа со стороны НАТО. При таком развитии событий Польша рискует столкнуться с серьезными вызовами в сфере безопасности. Об этом сообщил директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду.

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По мнению эксперта, Кремль может выбрать формат действий, который создаст для Альянса сложную политическую ситуацию и поставит под сомнение эффективность механизмов коллективной защиты.

"Я более чем убежден, что Россия нанесет удар по странам Балтии и Польше. Уверен, что это будет операция гибридного типа, которая сделает невозможным применение статьи 5, то есть НАТО не ответит превентивными ударами. Это продемонстрирует слабость НАТО и ЕС", - отметил Кулик.

Особое внимание он уделил возможным последствиям для украинско-польских отношений в случае возникновения такого кризиса. По его убеждению, Киев должен действовать, исходя из стратегических интересов, несмотря на нынешние политические споры.

"Польша столкнется с серьезным дефицитом безопасности. И когда это произойдет, Украина должна первой протянуть руку помощи Польше. Несмотря на все нынешние погромы, несмотря на все исторические конфликты и политические споры, мы должны оперативно поддержать поляков. Это будет правильно и со стратегической, и с политической, и с геополитической точек зрения", - подчеркнул Кулик.

Также эксперт резко раскритиковал часть польского политического истеблишмента и предположил, что в случае военной угрозы нынешняя риторика может быстро измениться. В то же время он считает, что нынешний подход Варшавы к политике безопасности содержит стратегические просчеты.

"У них же есть план отступления за Вислу и ожидания там прибытия американских и немецких войск, которые должны их спасти. Польша совершает ту же ошибку, что и в 1939 году: вместо поиска союзников и партнеров она ищет противоречия и конфликты. Цена будет очень высокой. Возможна континентальная война. Неготовность Польши к противостоянию обойдется ей в жизни, безопасность и благосостояние", - подытожил Кулик.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

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Генеральное консульство Украины во Вроцлаве сообщило об инциденте с участием граждан Украины, подвергшихся нападению. Консульство ожидает оперативной реакции польских правоохранительных органов и привлечения виновных к ответственности. По сообщениям, в результате нападения пострадавшие получили тяжелые травмы, у них подозрение на сотрясение мозга и разорванное ухо, а против девушки применили электрошокер.

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О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976 года, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года по настоящее время - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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