Россия цинично атаковала людей на рынке в Сумской области, есть много пострадавших

Что сообщил Григоров:
- В результате атаки РФ в Белопольской общине пострадали люди на рынке
- В Сумах враг ночью повредил частные дома
Утром 7 августа страна-агрессор Россия атаковала беспилотником Белопольскую общину Сумской области. Враг нанес удар дроном по гражданским лицам на рынке. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
По его словам, в результате атаки, по предварительным данным, пострадали десять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Удар по Сумам
В Сумской области в результате ночной вражеской атаки пострадал областной центр. Зафиксированы удары двумя управляемыми авиабомбами, атаки БПЛА реактивного типа и других вражеских дронов.
"Два человека ранены. Их госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь. По предварительным данным, состояние пострадавших нетяжелое. Повреждены частные жилые дома, нежилые помещения, транспорт и объекты инфраструктуры", - добавил Григоров.
В СНБО предупредили об угрозе новых ударов по Украине
Главред писал, что, по словам секретаря СНБО Игоря Клименко, Россия будет усиливать угрозу ударов по энергетической и критической инфраструктуре Украины с приближением осенне-зимнего сезона.
В связи с этим Совет национальной безопасности и обороны проверил готовность регионов к работе в условиях возможных новых атак. Клименко подчеркнул, что у людей должны быть безопасные места для укрытия во время обстрелов. Время, оставшееся до начала отопительного сезона, необходимо использовать максимально эффективно.
Удары РФ по Сумской области - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 4 августа российский удар КАБами по Сумам разрушил жилой дом, где проживала семья Дворниченко. Под завалами погибли две сестры - 5-летняя Эмилия и 10-летняя София.
Ранее, 15 июля, российские оккупанты нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по Сумам. Одна из управляемых авиабомб попала вблизи медицинских учреждений - в районе с интенсивным движением людей и транспорта.
Российские войска днем 11 июля атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. В результате атаки погибли как минимум четверо человек, еще семеро пострадавших были доставлены в больницы.
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О персоне: Олег Григоров
Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Глава Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.
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