Россия цинично атаковала людей на рынке в Сумской области, есть много пострадавших

Несколько человек, пришедших на рынок, сейчас находятся в тяжелом состоянии.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-cinichno-atakovala-lyudey-na-rynke-v-sumskoy-oblasti-est-mnogo-postradavshih-10786535.html Ссылка скопирована

Россияне цинично нанесли удар по Сумской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/hryhorov_oleg

Что сообщил Григоров:

В результате атаки РФ в Белопольской общине пострадали люди на рынке

В Сумах враг ночью повредил частные дома

Утром 7 августа страна-агрессор Россия атаковала беспилотником Белопольскую общину Сумской области. Враг нанес удар дроном по гражданским лицам на рынке. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, в результате атаки, по предварительным данным, пострадали десять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

видео дня

Удар по Сумам

В Сумской области в результате ночной вражеской атаки пострадал областной центр. Зафиксированы удары двумя управляемыми авиабомбами, атаки БПЛА реактивного типа и других вражеских дронов.

"Два человека ранены. Их госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь. По предварительным данным, состояние пострадавших нетяжелое. Повреждены частные жилые дома, нежилые помещения, транспорт и объекты инфраструктуры", - добавил Григоров.

Сумы / Инфографика: Главред

В СНБО предупредили об угрозе новых ударов по Украине

Главред писал, что, по словам секретаря СНБО Игоря Клименко, Россия будет усиливать угрозу ударов по энергетической и критической инфраструктуре Украины с приближением осенне-зимнего сезона.

В связи с этим Совет национальной безопасности и обороны проверил готовность регионов к работе в условиях возможных новых атак. Клименко подчеркнул, что у людей должны быть безопасные места для укрытия во время обстрелов. Время, оставшееся до начала отопительного сезона, необходимо использовать максимально эффективно.

Удары РФ по Сумской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 4 августа российский удар КАБами по Сумам разрушил жилой дом, где проживала семья Дворниченко. Под завалами погибли две сестры - 5-летняя Эмилия и 10-летняя София.

Ранее, 15 июля, российские оккупанты нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по Сумам. Одна из управляемых авиабомб попала вблизи медицинских учреждений - в районе с интенсивным движением людей и транспорта.

Российские войска днем 11 июля атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. В результате атаки погибли как минимум четверо человек, еще семеро пострадавших были доставлены в больницы.

Другие новости:

О персоне: Олег Григоров Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Глава Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред