Россияне нанесли удар тремя авиабомбами по Сумам: среди погибших - ребенок

Российские КАБы унесли жизни четырёх человек.

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Удар по Сумам / Коллаж: Главред, фото: Сумская ОГА, Сумский городской совет

Что известно:

Россияне атаковали Сумы тремя КАБами

Погибли четыре человека, среди них ребенок

Семь раненых госпитализированы

Российские войска днем 11 июля атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. В результате атаки погибли как минимум четыре человека, еще семеро пострадавших доставили в больницы. Об этом сообщил и.о. мэра Сум Артем Кобзар.

"Вражеская управляемая авиабомба попала в Заречный район нашего города. Известно о гибели четырех человек. Среди них - ребенок, девочка. Еще семь человек получили ранения и были госпитализированы", - написал он. видео дня

Глава Сумской ОВА Олег Григоров уточнил, что на месте удара работают спасатели, медики, правоохранители и все экстренные службы продолжают работать на месте.

КАБ / Инфографика: Главред

Заречный район, где произошел удар, - густонаселенная часть города. Рядом расположены детские сады и многоэтажные жилые дома, в которых из-за взрывной волны выбило окна. Одна из авиабомб попала прямо посреди дороги, рядом с остановкой общественного транспорта.

По информации местного СМИ "Кордон.Медиа", среди погибших - мужчина, находившийся возле остановки общественного транспорта, водитель маршрутки и ещё один мужчина. Среди раненых есть люди с тяжёлыми травмами.

Несмотря на то, что на месте удара до сих пор работают спасатели, медики и правоохранители, угроза для города не исчезла. По информации Воздушных сил, в настоящее время на Сумы летят вражеские дроны.

"Угроза вражеских атак сохраняется. Находитесь в безопасных местах и не приближайтесь к местам попаданий из-за риска повторных ударов", - призвал Григоров.

Обновлено в 16:44: В результате российского удара по Сумам пострадали уже 17 человек, сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

По его словам, враг нанес удары двумя управляемыми авиабомбами по людной зоне, где находились гражданские лица и двигался транспорт. Один из ударов пришелся вблизи дороги и остановки общественного транспорта.

"Еще один удар был нанесен по объекту инфраструктуры. Россияне не прекращают попыток уничтожить систему жизнеобеспечения города. Враг четко осознавал, что под ударом окажутся и мирные жители. Трое человек находятся в тяжелом состоянии. В больницы продолжают поступать пострадавшие", - подчеркнул он.

Также из-за взрывной волны повреждены многоэтажные дома. По его словам, выбиты сотни окон и балконных рам. Работы по ликвидации последствий начнутся после стабилизации ситуации с безопасностью.

Что РФ может активнее использовать в атаках - мнение эксперта

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов в интервью Главреду рассказал, что Украина в настоящее время сбивает более 90% российских ударных дронов типа "Шахед". По его словам, эта статистика может ухудшиться, если РФ увеличит использование реактивных беспилотников.

Он считает, что Россия будет пытаться активнее применять скоростные дроны, поскольку Силы обороны пока не располагают достаточным количеством перехватчиков, способных эффективно противодействовать таким целям.

"Мы будем стараться как можно быстрее создавать такие перехватчики и добиваться, чтобы их было много в армии. До тех пор россияне действительно будут пытаться атаковать нас реактивными "Шахедами", - отметил он.

Бескрестнов добавил, что речь идет, в частности, о российских дронах "Герань-3" и "Герань-4". По его словам, последний обладает значительно большей скоростью, что затрудняет его перехват.

Удары РФ по Украине 11 июля - что известно

Напомним, в ночь на 11 июля Россия атаковала Киев баллистическим оружием. В результате ударов в нескольких районах столицы возникли пожары и повреждения нежилых зданий.

В результате ночной атаки России по Киеву пострадали 11 человек, среди них - ребенок. Президент Зеленский сообщил, что повреждены жилые дома, офисы и богословская семинария.

Как сообщал Главред, 11 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. По предварительным данным, погибли два человека, ещё один 24-летний мужчина получил осколочное ранение.

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О персоне: Артем Кобзар Артем Николаевич Кобзар (род. 6 августа 1982 года, Сумы, Украина) - украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум. В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учёт и аудит", получил квалификацию специалиста по учёту и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.

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