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Patriot для Украины: Трамп резко изменил правила игры для Путина

Константин Пономарев
11 июля 2026, 09:44
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США разрешили Украине производить ракеты Patriot, а Дональд Трамп публично поддержал Зеленского. В Кремле заявили, что это может затянуть войну.
Трамп поддержал Зеленского и разрешил производство Patriot
Трамп поддержал Зеленского и разрешил производство Patriot / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему Кремль изменил тон после заявлений Трампа
  • Что даст Украине производство ракет Patriot
  • Когда Украина сможет начать выпуск Patriot

Заявления президента США Дональда Трампа о поддержке Владимира Зеленского и решение разрешить Украине производить ракеты для комплексов Patriot вызвали заметную реакцию в Кремле.

Российская сторона заявила, что такие шаги не приблизят мир, а могут привести к затягиванию войны. Об этом пишет Washington Post.

видео дня

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва по-прежнему считает возможным дипломатическое урегулирование конфликта, однако называет усиление военной поддержки Украины "ошибочным решением". Он также подтвердил, что Владимир Путин готов к новому телефонному разговору с Дональдом Трампом.

Трамп неожиданно похвалил Зеленского

Во время саммита НАТО Дональд Трамп публично заявил, что Владимир Зеленский "проделал потрясающую работу". Эти слова резко отличаются от его прежней риторики, когда он критиковал украинского президента и обвинял его в неблагодарности за американскую помощь.

Трамп неожиданно похвалил Зеленского
Трамп неожиданно похвалил Зеленского / Фото: скриншот с Youtube

Кроме того, Трамп сообщил, что США готовы предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot.

"Мы собираемся выдать вам лицензию на производство ракет Patriot. Производите их сами", - заявил американский президент.

Ракеты Patriot считаются одним из немногих западных средств, способных эффективно перехватывать российские баллистические ракеты, которыми Россия регулярно наносит удары по украинским городам.

В Кремле увидели риск затягивания войны

Комментируя инициативу США, Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает происходящее эскалацией, однако уверен, что увеличение военного давления не поможет добиться мира.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков / Скриншот YouTube

По его словам, подобные решения могут привести лишь к продолжению боевых действий и необходимости создания более широкой "буферной зоны безопасности".

"Это ошибочное решение. Разжигание напряженности и действия, ведущие к эскалации, никоим образом не будут способствовать мирному процессу", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Соединенные Штаты, несмотря на поставки вооружений, продолжают демонстрировать заинтересованность в переговорах, в отличие от европейских стран, как это оценивают в Москве.

Зеленский назвал решение США важным шагом

Президент Украины поблагодарил Вашингтон за принятое решение и отметил, что производство ракет Patriot станет серьезным технологическим достижением для страны.

По словам Зеленского, Дональд Трамп подчеркнул, что лишь несколько государств в мире обладают необходимыми технологиями для выпуска таких ракет, и США признали Украину способной освоить это производство.

Издание отмечает, что сейчас стороны согласовывают сроки запуска проекта. Чем быстрее будут подписаны необходимые соглашения, тем раньше может начаться производство.

Дипломатическая победа Киева

Военные аналитики отмечают, что разрешение на производство Patriot является значимым политическим успехом Украины. Вместе с тем они предупреждают, что быстрых результатов ожидать не стоит.

Создание полного производственного цикла требует передачи сложных технологий, подготовки специалистов и строительства соответствующих мощностей. По оценкам экспертов, полноценный выпуск ракет может занять несколько лет.

Инфографика patriot, патриот
Инфографика patriot, патриот / Главред

Тем временем аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что последние заявления Дональда Трампа свидетельствуют об изменении американской риторики в отношении Украины, что уже вынудило Кремль корректировать свои публичные оценки ситуации вокруг войны.

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что соглашение поможет приблизить дипломатическое урегулирование.

"Мы надеемся, что это создаст пространство для переговоров о прекращении этой войны", - заявил Рубио.

Мнение эксперта

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов подчеркнул, что выпуск ракет Patriot в Украине вполне реален. Он объяснил, как будет проходить типичный процесс передачи производственных технологий.

"Вместе с лицензией передаются все технологические карты производственных процессов, проводится обучение специалистов, предоставляются все контакты поставщиков. На помощь к нам приедут консультанты", - написал Бескрестнов.

Сергей Бескрестнов "Флэш"
Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

В то же время он признал, что единственным серьезным препятствием остается время.

"Все это может затянуться на год и более. Назвать сроки даже приблизительно невозможно, поскольку мы не знаем, например, сколько времени понадобится субподрядчикам на изготовление различных узлов", - добавил он.

Ракеты для Patriot - последние новости

Как сообщал Главред, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

Смотрите в видео о том, как работает ЗРК Patriot:

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Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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