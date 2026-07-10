Украинцы получили фамилии раньше французов: откуда они взялись

Украинские фамилии появились ещё в XIV веке, однако поначалу их носили только зажиточные слои населения.

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Украинские фамилии / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, УНИАН

Вы узнаете:

Откуда произошли украинские фамилии

Почему казацкие прозвища стали фамилиями видео дня

Какие имена отражают характер и профессию предков

Украинские фамилии - это не просто набор букв в паспорте. Во многих из них скрыты истории о профессиях предков, их характере, внешности, месте проживания или даже казацком прошлом. Некоторые фамилии возникли сотни лет назад и могут многое рассказать о жизни людей, которые их носили.

Главред узнал о происхождении и скрытых значениях фамилий украинцев.

Когда у украинцев появились фамилии

Формирование родовых имен в Украине растянулось на несколько веков и поначалу касалось лишь отдельных сословий. Массовое распространение фамилии получили позже, и не без участия церкви.

"Первые названия, похожие на фамилии, появились у украинцев где-то в XIV веке. И сначала родовые фамилии имели преимущественно богатые люди, например, купцы, землевладельцы и гетманы. А уже в XVII веке чуть ли не все украинцы имели собственные фамилии. Это связывают с киевским митрополитом Петром Могилой, ведь именно он в 1632 году поручил священникам вести метрики", - рассказала исследовательница.

У соседних народов этот процесс затянулся значительно дольше. Украинцы получили родовые имена раньше многих европейцев.

"Для сравнения: французские простолюдины получили фамилии лишь в начале XIX века. Еще позже, уже во второй половине XIX века, свою фамилию получили русские крестьяне", - подчеркнула Сидоренко.

Почему некоторые украинские фамилии происходят от имен

Журналистка и исследовательница истории Ольга Сидоренко рассказала в видео на YouTube, что часть украинских фамилий образовалась от личных имен. Основой для большинства родовых имен служило имя главы семьи. Впрочем, бывали и исключения.

"Украинская фамилия, как это свойственно большинству европейцев, формировалась от имени отца. Иногда, но это бывает очень редко, от имени матери", - объясняет журналистка.

Так, от мужского имени Яким происходят сразу четыре фамилии - Якименко, Якимчук, Якимец и Якимов. Аналогично от женского имени Галина могли образоваться Галенко, Гальчук, Галкевич и Галич - в случаях, когда семью возглавляла женщина.

Какие фамилии оставили после себя украинские казаки

Отдельную и самую колоритную категорию родовых имен исследовательница выделяет для себя лично. Речь идет о фамилиях, зародившихся в казацкую эпоху.

"Следующая категория фамилий - моя любимая. Она занимает очень большую и важную часть нашей истории. Речь идет о казаках. На мой взгляд, они стали вдохновителями самых прикольных украинских фамилий", - убеждена Сидоренко.

По её словам, прозвища рядовых казаков изначально были шутливыми или даже язвительными и состояли из двух и более слов. А вот имена казацкой старшины звучали гораздо солиднее - и одно из них носит нынешний украинский генерал.

"Немного иными были фамилии казацкой старшины. Конечно, они были более солидными и уже без юмора. Грамотный, Громовой, Залужный. Да, у нашего "железного" генерала казацкая фамилия", - отметила исследовательница истории.

Среди казацких фамилий встречаются такие, как Повний, Грамотный, Громовой, Залужный, Баштовый, Блаватный.

Смотрите видео о том, откуда происходят украинские фамилии:

Какие профессии легли в основу украинских фамилий

Значительная часть украинских фамилий происходит от занятий, которыми занимались предки. Кузнецы, мельники и гончары оставили после себя не только ремесло, но и имена для потомков.

Среди таких фамилий:

Коваль - человек, работавший с металлом;

Мельник - тот, кто работал на мельнице;

Сапожник - мастер по изготовлению обуви;

Столяр - мастер по работе с деревом;

Гончар - мастер керамики.

Есть и менее очевидные варианты:

Бондарь - мастер, изготавливавший бочки;

Стеклодув - человек, занимавшийся изготовлением стекла;

Грабар - рабочий, выполняющий земляные работы, или могильщик;

Кушнир - мастер по изготовлению меховых изделий;

Стельмах - мастер, изготавливавший повозки, сани и колеса.

Именно от такого ремесла происходит и фамилия известного писателя Михаила Стельмаха.

Какие фамилии происходят от места проживания

Еще одна группа фамилий связана с местностью проживания рода.

"Фамилии Полевой, Лесной, Садовый, Подгорный и Загребельный у нас происходят от названий местностей. Буквально, Загребельный - это человек, который живет за плотиной. Опять же, мы знаем нашего выдающегося писателя Павла Загребельного. Именно он написал "Роксолану", - объясняет исследовательница.

Фамилия Сумская, которую носит актриса Ольга Сумская, также имеет географическое происхождение - от названия города Сумы.

Почему украинцы получали фамилии от животных и растений

Немало родовых имен украинцы позаимствовали из окружающего мира - у животных, деревьев и птиц.

"Многие фамилии украинцы взяли себе из природы. То есть тур, медведь, волк, лиса - это произошло от животных. Береза, осина, тополь - от деревьев. Петух, воробей, аист - от птиц. Кстати, девичья фамилия моей мамы - Лелека. Поэтому я всегда считала, что только я имею законное право говорить, что меня принес Лелека", - рассказывает журналистка.

Не обошли вниманием создатели фамилий и физические или речевые особенности людей, хотя по современным меркам такие прозвища считались бы нетолерантными.

"И многие другие украинские фамилии произошли от физических или психических особенностей человека. Сейчас это считается нетолерантным, но тогда такого слова ещё не знали. Поэтому и образовалась фамилия типа Гаркавый. Это человек, который нечётко произносит звуки Л и Р", - отмечает Сидоренко.

Подобным образом появилась и фамилия Кудлай.

"Например, видели мужчину с длинными взъерошенными волосами. Вот тебе и Кудлай. Потом так же называли кудлатую собаку. А сейчас эта фамилия подошла бы, наверное, Дантесу", - шутит исследовательница.

Что означают фамилии Левенец, Дейнека, Гайдамака и Сердюк

Некоторые украинские фамилии связаны с казацкой историей и социальными явлениями XVIII века.

Например:

Левенцы - бывшие казаки или беглецы, которые не хотели служить господам или государству;

Дейнеки - бунтари и смельчаки из народа;

Гайдамаки - участники восстаний против польской шляхты;

Сердюки - представители гетманской гвардии.

Со временем эти названия стали родовыми фамилиями и сохранили память о людях и событиях прошлого.

"В конце концов, наши фамилии - это то, что наши предки передали нам в наследство. Давайте беречь их и носить с гордостью", - подытожила Ольга Сидоренко.

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О персоне: Ольга Сидоренко Канал "sydorenko91" в TikTok принадлежит Ольге Сидоренко - журналистке, увлекающейся историей и коллекционированием старых фотографий. Этот молодой украиноязычный канал посвящен истории, традициям и культуре Украины. Автор обещает, что здесь можно найти информацию, которая, возможно, не попадет ни в один учебник.

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