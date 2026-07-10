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Поэт-"шестидесятник" и борец за свободу: кто такой Василий Стус

Виталий Кирсанов
10 июля 2026, 15:25
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Сегодня Василий Стус считается одним из символов борьбы украинцев за свободу, права человека и независимость государства.
На новой украинской купюре будет изображение Василия Стуса
На новой украинской купюре будет изображение Василия Стуса / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Детство и побег от коллективизации
  • Особенности творчества: поэт, который не шел на компромиссы
  • Судилище и "помощь" Виктора Медведчука

Василий Семенович Стус - один из самых ярких украинских поэтов-модернистов XX века, переводчик, ключевая фигура движения "шестидесятников" и бесстрашный правозащитник. За свою непоколебимую позицию в борьбе за украинскую культуру и права человека он провел в советских лагерях в общей сложности 13 лет и трагически погиб в карцере политической колонии "Пермь-36". Посмертно удостоен звания Героя Украины.

В пятницу, 10 июля, стало известно, что осенью в Украине введут новую самую высокую купюру номиналом 2000 грн. На ней будет изображение Василия Стуса. Главред рассказывает, что известно о поэте.

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Детство и побег от коллективизации

Василий Стус родился 6 января 1938 года в селе Рахновка Винницкой области в крестьянской семье. Он был четвертым ребенком. Чтобы избежать принудительной коллективизации и неминуемого голода, родители Стуса в 1939 году бросили дом и переехали в город Сталино (ныне Донецк), где отец устроился на химический завод.

Василий рос невероятно самостоятельным. В 1943 году, когда ему не было и шести лет, он втайне от родителей сам пошел в школу. Мать узнала, что сын учится, только когда учительница вызвала её и похвалила мальчика за успехи.

Зима 1946-1947 годов едва не стала для Стуса фатальной. Девятилетний Василий оставался один в холодном доме, спасаясь от сильного голода чтением книг и первыми попытками писать стихи.

Особенности творчества: поэт, который не шел на компромиссы

Стус окончил историко-филологический факультет в Донецке с красным дипломом, работал сельским учителем украинского языка и служил в армии. Его поэзия кардинально отличалась от советских стандартов

Стус отказался от навязанного советской властью соцреализма. Его поэзия - это глубокая философская лирика, экзистенциализм, поиск внутренней свободы и стоицизм перед лицом страданий.

Поэт в совершенстве знал несколько языков. Находясь в тюрьмах, он перевел на украинский язык сотни произведений Гёте, Рильке, Киплинга, Бодлера, Лорки.

В 1985 году украинская диаспора активно готовила документы для выдвижения Стуса на Нобелевскую премию по литературе. По правилам комитета, премия вручается только при жизни, но из-за гибели поэта процедуру завершить не успели.

Борьба с советской властью

Стус принципиально говорил и писал только на украинском языке, из-за чего регулярно сталкивался с бытовым и профессиональным давлением со стороны советской системы.

Главный поворот в его жизни произошел 4 сентября 1965 года в киевском кинотеатре "Украина" на премьере фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Иван Дзюба и Вячеслав Чорновил прямо со сцены объявили об арестах украинской интеллигенции. Стус не остался в стороне: он встал со своего места и во весь голос крикнул в полный зал: "Кто против тирании – встаньте!"

В тот же день его исключили из аспирантуры Института литературы им. Т. Шевченко. Ему закрыли доступ к официальной печати, и Стус был вынужден работать разнорабочим: кочегаром, строителем на железной дороге и на обувной фабрике.

За участие в правозащитном движении и издание стихов за рубежом ("самиздат") Стуса осудили на 5 лет лагерей в Мордовии и 3 года ссылки на Колыму. Вернувшись в Киев в 1979 году, он сразу же вступил в Украинскую Хельсинкскую группу, зная, что за этим последует новый арест.

Василий Стус, 1972 г
Василий Стус, 1972 г / Фото: mezha.net

Судилище и "помощь" Виктора Медведчука

В мае 1980 года Стуса арестовали во второй раз как "особо опасного рецидивиста". Этот судебный процесс стал историческим примером цинизма советской юриспруденции.

Государственным защитником Стуса назначили молодого адвоката Виктора Медведчука. Поэт сразу раскусил его сущность, заявив, что Медведчук - человек "комсомольско-агрессивного типа", который выполняет волю КГБ, и категорически отказался от его услуг, потребовав международного юриста. Суд отказ Стуса проигнорировал.

Медведчук не только не защищал Стуса, но и нарушил адвокатскую этику. В своей финальной речи он заявил: "Все преступления Стуса заслуживают наказания... Квалификация его действий верна". Фактически адвокат сам признал вину своего подзащитного, лишив его малейшего шанса на защиту.

Стуса приговорили к максимальному сроку - 10 годам лагерей строгого режима и 5 годам ссылки. Сам поэт на оглашении приговора не присутствовал - его удалили из зала суда за "нарушение порядка".

Поэт-'шестидесятник' и борец за свободу: кто такой Василий Стус
Фото: mezha.net

Второй срок, пытки и гибель в "Пермь-36"

Свой второй срок Василий Стус отбывал в лагере особого режима ВС-389/36 в поселке Кучино Пермской области. Этот лагерь называли "лагерем смерти" для политзаключенных.

Советские тюремщики целенаправленно уничтожали поэта физически и морально. У него отобрали и полностью уничтожили рукопись сборника стихов "Птица души" (около 300 произведений), над которой он работал годами. Его лишали свиданий с женой и сыном Дмитрием, из-за чего за 5 лет он видел семью лишь однажды. Стуса постоянно держали в одиночной камере и регулярно бросали в ледяной карцер по надуманным поводам (например, за то, что читал книгу, облокотившись на нары).

28 августа 1985 года Стуса снова бросили в карцер за то, что он в камере якобы положил книгу на нары. В знак протеста против издевательств администрации лагеря поэт объявил сухую голодовку "до конца".

В ночь с 3 на 4 сентября 1985 года Василий Стус скончался в возрасте 47 лет.

Коридор в камеру, где умер Стус
Коридор в камеру, где умер Стус / Фото: mezha.net

Существует несколько версий его гибели:

Официальная советская версия: Внезапная остановка сердца или переохлаждение организма.

Версия сокамерников (Василия Овсиенко): Умышленное убийство. Надзиратели во время вечернего отбоя могли намеренно резко опустить тяжелые деревянные нары, прикрепленные к стене, нанеся Стусу смертельный удар по голове. Сосед по камере слышал, как поэт перед смертью успел тихо произнести: "Убили, холера…"

Система пыталась скрыть даже факт его смерти. Стуса тайно похоронили на лагерном кладбище под номером "9". Лишь в 1989 году, в конце перестройки, его прах удалось вернуть на родину и перезахоронить на Байковом кладбище в Киеве.

В 1990 году Верховный Суд УССР посмертно реабилитировал Василия Стуса, признав его осуждение незаконным. Уже на следующий год поэта отметили Государственной премией имени Тараса Шевченко, а в 2005 году ему посмертно присвоили звание Героя Украины.

Сегодня Василий Стус считается одним из символов борьбы украинцев за свободу, права человека и независимость государства.

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