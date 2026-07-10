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Температура поднимется до +31 градуса: где в Украине будет жарко

Мария Николишин
10 июля 2026, 13:54
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Погодные условия в Украине будет определять малоподвижный циклон.
Температура поднимется до +31 градуса: где в Украине будет жарко
Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине на выходных
  • Где прогнозируются грозы и град

Погода в Украине на выходных, 11 и 12 июля, будет дождливой, но с комфортными температурными показателями. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, погодные условия в ближайшие двое суток будут определяться малоподвижным циклоном и его атмосферными фронтами, поэтому возможны дожди различной интенсивности, местами в сопровождении грозы, града и шквалистых порывов ветра.

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"В условиях преобладания влажной воздушной массы ночью местами возможны кратковременные туманы. В то же время температура ожидается в пределах нормы, а жарче всего будет на юге - до +31 градуса", - подчеркнул он.

Погода в Украине 11 июля

В субботу в западных областях Украины ночью местами пройдут небольшие дожди, днем ожидаются грозовые дожди, местами в сопровождении града и шквалов со скоростью 15–20 м/с. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, днем +18…+23 градуса.

В северной части страны ночью местами пройдут небольшие дожди, днем повсеместно ожидаются грозовые дожди, местами значительные, а также сопровождающиеся градом. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, днем +19…+24 градуса.

В центральных областях ночью местами возможен небольшой дождь, днем пройдут грозовые ливни, местами с градом. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +10…+15 градусов, днем +22…+27 градусов.

В южной части страны и на Крымском полуострове будет преобладать солнечная погода без значительных осадков. Ночью и утром возможен туман. Только днем в Одесской и Николаевской областях возможны грозовые дожди. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12...+17 градусов, днем +26...+31 градус.

В восточных регионах Украины ожидается погода без значительных осадков, только днем в Харьковской области местами пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, днем +21…+26 градусов.

Температура поднимется до +31 градуса: где в Украине будет жарко
Погода 11 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине 12 июля

В воскресенье в западных областях ночью существенных осадков не ожидается, местами возможен слабый туман. Днем кое-где пройдут небольшие кратковременные дожди в сопровождении грозы. Температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, днем +19…+24 градуса.

В северных областях ночью без существенных осадков, днем ожидаются грозовые дожди, местами значительные. Возможен град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +9…+14 градусов, днем +20…+25 градусов.

В центральных регионах страны прогнозируется погода без значительных осадков, только в Полтавской области днем местами пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, днем +23…+28 градусов.

В южной половине ожидается переменная облачность, без осадков. Только на юге Одесской области днем пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +14…+19 градусов, днем +26…+31 градус.

В восточной части Украины ночью без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, днем +22...+27 градусов.

Температура поднимется до +31 градуса: где в Украине будет жарко
Погода 12 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, из-за сильных дождей, гроз, града и шквалов до 15-20 м/с синоптики объявили I уровень опасности на 10 июля в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине на следующей неделе изменится. Во всех регионах ожидается потепление, но без чрезмерной жары.

Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит заявил, что впоследствии в Украину может прийти новая волна жары. Однако пока таких предпосылок, по крайней мере на ближайшую декаду, нет.

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О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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