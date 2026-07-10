После дождей с грозами погода резко изменится: когда в Украине потеплеет

Синоптик предсказала, будет ли новая волна тепла в Украине сопровождаться сильной жарой.

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Прогноз погоды в Украине на 11–12 июля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Где в Украине не будет осадков до конца недели

Когда в Украину вернется тепло

Погода в Украине на следующей неделе изменится. Во всех регионах ожидается потепление, но без чрезмерной жары. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её словам, прежде чем украинцы смогут насладиться теплом, их ждут выходные с кратковременными осадками. 11 и 12 июля ожидается много локальных дождей с солнечными прояснениями.

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Наталия Диденко / Инфографика: Главред

"В субботу на юго-востоке, а в воскресенье в центре и на юге будет преобладать сухая погода", - добавила Диденко.

Погода в Украине 11 июля / фото: скриншот с meteoprog

Температура воздуха по Украине будет держаться на уровне +20–+25 градусов, в южной части в субботу и воскресенье ожидается +25–+28 градусов.

Погода в Украине 12 июля / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве

В столице 11 и 12 июля синоптик прогнозирует довольно низкую для лета максимальную температуру воздуха +20–+22 градусов. При этом в Киеве ожидаются кратковременные дожди, возможно с грозами.

Прогнозная диаграмма погоды в Киеве / фото: facebook.com/tala.didenko?locale=uk_UA

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Украине в пятницу, 10 июля, будет преимущественно облачной и дождливой.Из-за сильных дождей, гроз, града и шквалов до 15–20 м/с синоптики объявили I уровень опасности в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что в Киеве 10 июля также ожидается дождливая погода, местами возможны грозы. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +20–+22 градусов.

Накануне стало известно, что вскоре в Западной Европе начнёт развиваться новая волна жары, которая постепенно сместится на восток. В результате уже ближе к середине месяца в Украине снова ожидаются аномально высокие температуры.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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