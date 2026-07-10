После дождей с грозами погода резко изменится: когда в Украине потеплеет

Вы узнаете:
- Где в Украине не будет осадков до конца недели
- Когда в Украину вернется тепло
Погода в Украине на следующей неделе изменится. Во всех регионах ожидается потепление, но без чрезмерной жары. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По её словам, прежде чем украинцы смогут насладиться теплом, их ждут выходные с кратковременными осадками. 11 и 12 июля ожидается много локальных дождей с солнечными прояснениями.
"В субботу на юго-востоке, а в воскресенье в центре и на юге будет преобладать сухая погода", - добавила Диденко.
Температура воздуха по Украине будет держаться на уровне +20–+25 градусов, в южной части в субботу и воскресенье ожидается +25–+28 градусов.
Погода в Киеве
В столице 11 и 12 июля синоптик прогнозирует довольно низкую для лета максимальную температуру воздуха +20–+22 градусов. При этом в Киеве ожидаются кратковременные дожди, возможно с грозами.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что погода в Украине в пятницу, 10 июля, будет преимущественно облачной и дождливой.Из-за сильных дождей, гроз, града и шквалов до 15–20 м/с синоптики объявили I уровень опасности в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Ранее сообщалось, что в Киеве 10 июля также ожидается дождливая погода, местами возможны грозы. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +20–+22 градусов.
Накануне стало известно, что вскоре в Западной Европе начнёт развиваться новая волна жары, которая постепенно сместится на восток. В результате уже ближе к середине месяца в Украине снова ожидаются аномально высокие температуры.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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