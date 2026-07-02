Жара вернется с новой силой: когда ждать температурного удара по Украине

Температура воздуха в июле 2026 будет превышать климатическую норму в среднем на 2–3°C.

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Сильная жара вернется в в Украину со второй недели июля / Фото: УНИАН

Кратко:

Жара в Украине кратковременно спадет на 5–7 градусов в начале июля

После 7 июля в страну придет новая мощная волна аномального тепла

Дефицит осадков в течение месяца достигнет сорока процентов

В начале июля жара в Украине временно ослабнет, однако уже после 7 числа страну снова накроет волна высоких температур из Западной Европы. Такой прогноз погоды озвучил кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич.

По словам синоптика, в первой декаде июля ожидается кратковременное снижение температуры воздуха на 5–7°C. Несмотря на это, местами значения останутся выше климатической нормы, пишет Телеграф.

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Кибальчич отметил, что июль традиционно является одним из самых тёплых месяцев года и часто сопровождается грозовой активностью. Однако в этом году погодные условия будут формироваться под влиянием антициклонов и горячих воздушных масс южного происхождения. По его словам, в течение всего месяца в Украине прогнозируется 40% ниже нормы количество осадков.

Когда Украину накроет новая волна жары

После 5–7 июля в Западной Европе начнёт развиваться новая волна жары, которая постепенно сместится на восток. В результате уже ближе к середине месяца в Украине вновь ожидаются аномально высокие температуры.

Метеоролог прогнозирует, что температура воздуха в июле будет превышать климатическую норму в среднем на 2–3°C и удержится на повышенном уровне практически до конца месяца. Среднемесячные показатели составят +22…+26°C, а максимальные значения могут достигать +37…+39°C, особенно в южных и западных областях.

Осадков будет мало

При этом количество осадков по стране ожидается на 30–40% ниже нормы. Наиболее выраженный дефицит дождей прогнозируется в западных и юго-западных регионах.

"Жаркая погода в условиях преобладания антициклональной циркуляции будет способствовать развитию засухи и повышению уровня пожарной опасности в лесных экосистемах", - подчеркнул Кибальчич.

В то же время кратковременные грозовые дожди периодически будут проходить на большей части территории Украины, однако они будут иметь преимущественно локальный характер.

Погода в Украине - новости

Как писал Главред, вечером 29 июня Киев оказался под ударом сильной непогоды. Город накрыли пыльная буря, шквальный ветер и сильный ливень, из-за чего в отдельных районах начали падать деревья, подтапливаться дороги, а жители сообщали о перебоях с электроснабжением.

Синоптик Наталья Диденко писала, что со 2 июля к стране приблизится холодный атмосферный фронт. Он принесет постепенное ослабление жары, которое сначала почувствуют жители западных областей, а в течение 3-4 июля температура снизится в большинстве регионов Украины.

Напомним, в 2026 году сформируется одна из самых мощных моделей Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Эксперты прогнозируют экстремальную жару практически по всей планете. Летом 2026 года средняя глобальная температура воздуха может вырасти на целых 3°C. Температура выше нормы ожидает нас "практически во всех уголках земного шара".

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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