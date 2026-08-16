Опасный четверг и удачная пятница: лунный календарь на 17–23 августа

О чём вы узнаете:
- Каким будет каждый день недели
- Когда стоит быть осторожными
- Какие дни благоприятны для новых дел
Астрологи составили подробный прогноз на неделю с 17 по 23 августа 2026 года. Влияние Луны в этот период потребует смелости в деловых начинаниях, но в то же время осторожности в эмоциях и рискованных ситуациях. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает ТСН, вторая половина августа будет насыщена важными астрологическими событиями. В частности, 21 августа Венера образует оппозицию с ретроградным Сатурном, а с 20 по 23 августа Солнце будет находиться в соединении с Южным лунным узлом.
Понедельник, 17 августа: день интеллекта и духовного поиска
Идеальное время для научной деятельности, аналитики и решения сложных задач, опираясь на обостренную интуицию. Окружающая среда будет максимально благоприятной. В то же время астрологи предупреждают: не рекомендуется стричь волосы и ногти, поскольку это может ослабить иммунитет и повысить риск инфекций.
Вторник, 18 августа: контроль над мощной энергией
Ожидается резкий прилив сил, который важно направить в конструктивное русло. Обманчивое ощущение всемогущества может помешать выполнению планов. Также стоит избегать недоброжелательных высказываний в адрес других людей, чтобы не испортить собственный талант.
Среда, 19 августа: время активных действий и очищения
Благоприятный день для упорного труда и любых начинаний. Главное - не лениться и сосредоточиться на работе. Этот период также идеально подходит для избавления от материального и эмоционального негатива, что поможет создать пространство для позитивных перемен.
Четверг, 20 августа: повышенная опасность и критический день
Астрологи предупреждают об активизации негативных энергий, поэтому стоит проявлять максимальную осторожность. Откажитесь от профессиональных рисков и экстремального спорта, не носите с собой значительные суммы денег и избегайте неосвещенных или безлюдных улиц в темное время суток.
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Пятница, 21 августа: зеленый свет для новых проектов
Несмотря на конец недели, день подходит для запуска собственного дела, новых рабочих проектов или начала ремонта. Все дела будут продвигаться легко и без препятствий. На попытки провокаторов испортить вам настроение лучше просто не обращать внимания.
Суббота, 22 августа: фокус на важных задачах
Высокий энергетический потенциал дня требует концентрации на стратегических целях и серьезных профессиональных вопросах. Не стоит тратить силы на мелкие бытовые или хозяйственные хлопоты, ведь звезды благоприятствуют только масштабным задачам.
Воскресенье, 23 августа: эмоциональная уязвимость и благотворительность
День повышенной чувствительности и обидчивости. Сохранить внутренний баланс помогут спокойствие, эмоциональное равновесие и забота об окружающих. Оказанная другим помощь и добрые дела вернутся сторицей.
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