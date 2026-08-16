Опасный четверг и удачная пятница: лунный календарь на 17–23 августа

Лунный прогноз на неделю раскроет особенности каждого дня с 17 по 23 августа и подскажет, когда лучше сосредоточиться на важных делах.

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Лунный календарь на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Каким будет каждый день недели

Когда стоит быть осторожными

Какие дни благоприятны для новых дел

Астрологи составили подробный прогноз на неделю с 17 по 23 августа 2026 года. Влияние Луны в этот период потребует смелости в деловых начинаниях, но в то же время осторожности в эмоциях и рискованных ситуациях. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает ТСН, вторая половина августа будет насыщена важными астрологическими событиями. В частности, 21 августа Венера образует оппозицию с ретроградным Сатурном, а с 20 по 23 августа Солнце будет находиться в соединении с Южным лунным узлом.

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Понедельник, 17 августа: день интеллекта и духовного поиска

Идеальное время для научной деятельности, аналитики и решения сложных задач, опираясь на обостренную интуицию. Окружающая среда будет максимально благоприятной. В то же время астрологи предупреждают: не рекомендуется стричь волосы и ногти, поскольку это может ослабить иммунитет и повысить риск инфекций.

Вторник, 18 августа: контроль над мощной энергией

Ожидается резкий прилив сил, который важно направить в конструктивное русло. Обманчивое ощущение всемогущества может помешать выполнению планов. Также стоит избегать недоброжелательных высказываний в адрес других людей, чтобы не испортить собственный талант.

Среда, 19 августа: время активных действий и очищения

Благоприятный день для упорного труда и любых начинаний. Главное - не лениться и сосредоточиться на работе. Этот период также идеально подходит для избавления от материального и эмоционального негатива, что поможет создать пространство для позитивных перемен.

Четверг, 20 августа: повышенная опасность и критический день

Астрологи предупреждают об активизации негативных энергий, поэтому стоит проявлять максимальную осторожность. Откажитесь от профессиональных рисков и экстремального спорта, не носите с собой значительные суммы денег и избегайте неосвещенных или безлюдных улиц в темное время суток.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Пятница, 21 августа: зеленый свет для новых проектов

Несмотря на конец недели, день подходит для запуска собственного дела, новых рабочих проектов или начала ремонта. Все дела будут продвигаться легко и без препятствий. На попытки провокаторов испортить вам настроение лучше просто не обращать внимания.

Суббота, 22 августа: фокус на важных задачах

Высокий энергетический потенциал дня требует концентрации на стратегических целях и серьезных профессиональных вопросах. Не стоит тратить силы на мелкие бытовые или хозяйственные хлопоты, ведь звезды благоприятствуют только масштабным задачам.

Воскресенье, 23 августа: эмоциональная уязвимость и благотворительность

День повышенной чувствительности и обидчивости. Сохранить внутренний баланс помогут спокойствие, эмоциональное равновесие и забота об окружающих. Оказанная другим помощь и добрые дела вернутся сторицей.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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