Арсен Мирзоян состриг кудри: как он сейчас выглядит

Популярный украинский артист удивил новым интересным имиджем.

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Арсен Мирзоян показался с новой прической / коллаж: Главред, фото: facebook.com/arsen.baburka

Кратко:

Как сейчас выглядит Арсен Мирзоян

Какими фото он поделился

Украинский певец Арсен Мирзоян решился на перемены и показал результаты своего перевоплощения поклонникам.

На своей странице в Instagram оп опубликовал фото, где показался с совершенно новой прической. Сам артист поделился фото-коллажем, где фоловеры смогут рассмотреть, каким артист был до смены имиджа.

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"Было-стало", - написал Мирзоян.

Арсен Мирзоян состриг кудри / Скриншот Instagram/arsen_mirzoian

Поклонники музыканта буквально забросали певца огоньками и сердечками, выражая свои комплименты.

Отметим, что это не первый раз, когда певец радикально обрезает свои длинные волосы. Он уже делился своими фото в инстаграм, вызывая радость своих поклонников.

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О персоне: Арсен Мирзоян Арсен Мирзоян - украинский певец, участник шоу "Голос страны" (1 сезон). Заслуженный артист Украины (2020). В браке с певицей Тоней Матвиенко, сообщает Википедия.

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