Арсен Мирзоян состриг кудри: как он сейчас выглядит

Кратко:
- Как сейчас выглядит Арсен Мирзоян
- Какими фото он поделился
Украинский певец Арсен Мирзоян решился на перемены и показал результаты своего перевоплощения поклонникам.
На своей странице в Instagram оп опубликовал фото, где показался с совершенно новой прической. Сам артист поделился фото-коллажем, где фоловеры смогут рассмотреть, каким артист был до смены имиджа.
"Было-стало", - написал Мирзоян.
Поклонники музыканта буквально забросали певца огоньками и сердечками, выражая свои комплименты.
Отметим, что это не первый раз, когда певец радикально обрезает свои длинные волосы. Он уже делился своими фото в инстаграм, вызывая радость своих поклонников.
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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что разведенная российская певица Алсу, которая молчит о военном вторжении террористической России в мирную Украину, впервые за всю свою публичную жизнь, показала фото в купальнике.
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О персоне: Арсен Мирзоян
Арсен Мирзоян - украинский певец, участник шоу "Голос страны" (1 сезон). Заслуженный артист Украины (2020). В браке с певицей Тоней Матвиенко, сообщает Википедия.
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