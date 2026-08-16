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Арсен Мирзоян состриг кудри: как он сейчас выглядит

Алена Кюпели
16 августа 2026, 11:48
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Популярный украинский артист удивил новым интересным имиджем.
Арсен Мирзоян
Арсен Мирзоян показался с новой прической / коллаж: Главред, фото: facebook.com/arsen.baburka

Кратко:

  • Как сейчас выглядит Арсен Мирзоян
  • Какими фото он поделился

Украинский певец Арсен Мирзоян решился на перемены и показал результаты своего перевоплощения поклонникам.

На своей странице в Instagram оп опубликовал фото, где показался с совершенно новой прической. Сам артист поделился фото-коллажем, где фоловеры смогут рассмотреть, каким артист был до смены имиджа.

видео дня

"Было-стало", - написал Мирзоян.

Арсен Мирзоян состриг кудри
Арсен Мирзоян состриг кудри / Скриншот Instagram/arsen_mirzoian

Поклонники музыканта буквально забросали певца огоньками и сердечками, выражая свои комплименты.

Отметим, что это не первый раз, когда певец радикально обрезает свои длинные волосы. Он уже делился своими фото в инстаграм, вызывая радость своих поклонников.

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Ранее Главред сообщал, что разведенная российская певица Алсу, которая молчит о военном вторжении террористической России в мирную Украину, впервые за всю свою публичную жизнь, показала фото в купальнике.

Ранее также Принц Гарри и Меган Маркл столкнулись с очередным профессиональным ударом - их последний проект провалился, а эксперты уже рекомендуют паре на время уйти из публичного поля.

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О персоне: Арсен Мирзоян

Арсен Мирзоян - украинский певец, участник шоу "Голос страны" (1 сезон). Заслуженный артист Украины (2020). В браке с певицей Тоней Матвиенко, сообщает Википедия.

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