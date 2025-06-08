"Не одуванчик": Арсен Мирзоян решился на кардинальные перемены в имидже

Мирзоян похвалился обновкой в образе.

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Арсен Мирзоян сейчас - певец показал новую стрижку / коллаж: Главред, фото: facebook.com/arsen.baburka

Кратко:

Арсен Мирзоян сменил прическу

На снимках "до/после" отличия колоссальны

Украинский певец Арсен Мирзоян решился на перемены. Бьюти-преображение от музыканта вызвало противоречивые комментарии в сети.

Поклонники привыкли видеть артиста с вьющимися локонами. Мирзоян показал, что в определенный момент они могут превратиться в буйную гриву, которая беспорядочно торчит в разные стороны.

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Приструнить мятежную растительность певец решил весьма радикально - обстриг все "под насадку". Результат рубрики "было/стало" он опубликовал в своем блоге в Instagram. В комментариях мнения подписчиков разделились. Кто-то весьма рад, что Арсен Мирзоян так категорично обошелся с шапкой кудрей, кто-то - уже скучает за локонами звезды.

Арсен Мирзоян сейчас - певец показал новую стрижку / instagram.com/arsen_mirzoian

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