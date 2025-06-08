"Не одуванчик": Арсен Мирзоян решился на кардинальные перемены в имидже

Кратко:
- Арсен Мирзоян сменил прическу
- На снимках "до/после" отличия колоссальны
Украинский певец Арсен Мирзоян решился на перемены. Бьюти-преображение от музыканта вызвало противоречивые комментарии в сети.
Поклонники привыкли видеть артиста с вьющимися локонами. Мирзоян показал, что в определенный момент они могут превратиться в буйную гриву, которая беспорядочно торчит в разные стороны.
Приструнить мятежную растительность певец решил весьма радикально - обстриг все "под насадку". Результат рубрики "было/стало" он опубликовал в своем блоге в Instagram. В комментариях мнения подписчиков разделились. Кто-то весьма рад, что Арсен Мирзоян так категорично обошелся с шапкой кудрей, кто-то - уже скучает за локонами звезды.
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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
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Кто такой Арсен Мирзоян?
Арсен Мирзоян - украинский певец, участник шоу "Голос страны" (1 сезон). Заслуженный артист Украины (2020). В браке с певицей Тоней Матвиенко, сообщает Википедия.
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