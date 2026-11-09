ЕС выбил себе место на переговорах по Украине - кто поедет в Абу-Даби

Брюссель отправляет главу аппарата фон дер Ляйен и советницу Антониу Кошти, но один из чиновников говорит, что их не будет в комнате.

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ЕС направляет высокопоставленных чиновников на переговоры в Абу-Даби / Коллаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem, ua.depositphotos.com

Кратко:

ЕС отправляет на переговоры двух высокопоставленных чиновников

В Абу-Даби отправляются также советники по национальной безопасности Франции, ФРГ и Великобритании

Будут ли европейцы в переговорной комнате, пока неясно

Европейский Союз направит на трехсторонние переговоры в Абу-Даби, которые начнутся 10 ноября, двух высокопоставленных чиновников. От ЕК поедет руководитель аппарата Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт, от Евросовета - главный советник президента Совета ЕС по вопросам внешней политики Анна-Мария Бура. Об этом со ссылкой на двух чиновников ЕС сообщило издание Politico.

Участие Евросоюза во встрече подтвердила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X. Она подчеркнула, что Брюссель не останется в стороне от диалога между Украиной, США и страной-агрессором Россией.

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"ЕС будет присутствовать вместе с нашими партнерами", - написала фон дер Ляйен.

Кто еще будет представлять Европу на переговорах в Абу-Даби

Помимо представителей институтов ЕС, в Абу-Даби прибудут советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании. Об этом Politico сообщили немецкий чиновник и двое дипломатов ЕС.

В то же время неясно, будут ли европейцы сидеть непосредственно за столом переговоров. Немецкий чиновник отметил, что этот вопрос будет решаться по ходу встречи.

"Формат переговоров будет определен по мере продвижения дискуссий", - сказал он.

Другой чиновник ЕС, говоривший на условиях анонимности, напротив, утверждает, что в переговорной комнате европейцев не будет.

Почему лидеры ЕС спорят о формате переговоров с Россией

Вопрос о представительстве Европы на мирных переговорах расколол лидеров ЕС. На прошлой неделе премьер-министр Италии Джорджа Мелони направила Кошти письмо с критикой того, как меняется формат переговоров с Россией.

Как пишет итальянское издание Open, Мелони призвала раз и навсегда определить, кто будет сидеть за столом переговоров от имени Евросоюза и с каким мандатом. Премьер также подчеркнула, что не просит места для Италии в том или ином формате.

"Боюсь, что мы рискуем обречь Европу на нерелевантность в переговорном процессе", - написала Мелони.

Инициативу Мелони поддержал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он выступает за то, чтобы к мирным переговорам присоединилась более широкая группа, в частности представители институтов ЕС.

Европейская комиссия / Инфографика: Главред

Сможет ли Европа получить собственный голос на переговорах

Бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в интервью "Главреду" отметил, что Европа пока тратит время на поиск представителей вместо выработки общей позиции.

"Пока что европейцы в своей традиционной манере ставят телегу перед лошадью и ищут политиков, которые будут представлять их на переговорах. Вместо того, чтобы отработать свою жесткую позицию в отношении России", - подчеркнул дипломат.

В то же время Огрызко убежден, что роль Украины в европейской безопасности будет только расти, а сотрудничество с европейскими партнерами станет более практичным.

"Украина уже становится неотъемлемой частью системы безопасности Европы", - пояснил он.

Переговоры в Абу-Даби - последние новости

Как сообщал Главред, трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября. Госсекретарь США Марко Рубио назвал ключевой темой встречи гарантии безопасности для Украины после войны. По его словам, стороны постоянно возвращаются к вопросу о послевоенной системе безопасности Украины и всего континента.

Киев уже определился со своей позицией на переговорах. В Офисе президента сообщили, что Украина предложит России прекращение войны по нынешней линии фронта без каких-либо территориальных уступок.

Поддержку переговорному процессу выразила и Турция. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с Дональдом Трампом пообещал содействовать завершению войны в Украине. Анкара и в дальнейшем будет поддерживать усилия по урегулированию, заверил турецкий лидер.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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