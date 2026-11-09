Два ведра и одна морозная ночь: как сделать роскошный ледяной фонарь для двора

Автор американского журнала о садоводстве отказалась от скотча и теперь поддерживает форму с помощью обычных гантелей.

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​Ледяные фонари со свечами у входа в дом / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Из чего сделать ледяной фонарь

Чем заменить скотч, чтобы ведро не всплывало

Как получить прозрачный лёд без пузырьков

Чтобы сделать ледяной фонарь, достаточно двух ведер разного размера, воды, нескольких веток хвои и одной морозной ночи. Меньшее ведро ставят в большее, пространство между ними заливают водой, а утром вынимают готовую ледяную чашу, в которую ставят свечи. Такой садовый фонарь почти ничего не стоит и простоит на улице всю зиму, если погода будет морозной.

Пошаговую инструкцию и собственные лайфхаки опубликовала главный редактор журнала Rural Sprout Трейси Бесемер. Она живет в Пенсильвании и уже несколько зим подряд украшает такими фонарями вход в свой дом.

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Для работы понадобятся два ведра или миски разного размера, вода, свечи в стаканах и, по желанию, ветки пихты, ели, туи или самшита, а также красные ягоды. Автор использует ведро объемом 2 галлона (около 7,5 л) вместе с более мелкой емкостью. Если на улице нет мороза, ведра можно поставить в морозильную камеру.

Меньшее ведро ставят по центру большего, а между стенками раскладывают зелень и ягоды. Воду наливают так, чтобы до края большого ведра оставалось около 5 см, и оставляют емкость на улице на ночь - лучше всего в затененном прохладном месте.

Как вынуть ледяной фонарь из ведра

К утру вода должна почти полностью замерзнуть: если стенки и большая часть дна твёрдые, немного незамерзшей воды внутри не помешает. Чтобы вынуть меньшее ведро, в него наливают тёплую воду, а большое переворачивают вверх дном и обливают водой или осторожно простукивают резиновым молотком.

Бесемер советует перед этим занести ведра в помещение примерно на 10 минут, чтобы лёд упрочнился и не растрескался. Готовый фонарь тяжёлый, поэтому вынимать его следует осторожно, а незамерзшую воду - просто вылить.

Чем заменить скотч, чтобы ведро не всплывало

Главная проблема при изготовлении - меньшее ведро постоянно всплывает. Раньше автор фиксировала его крестом из длинных полос малярного скотча, но признала, что работать с ним неудобно.

Теперь она кладёт в меньшее ведро гантели весом около 3,6 кг. Вместо гантелей подойдут камни, главное - добавлять груз постепенно, чтобы ведро опустилось в воду, но не утонуло.

Всё нужно подготовить там, где фонарь будет замерзать, ещё до того, как наливать воду. Переносить полное ведро с грузом рискованно, ведь его легко опрокинуть.

Смотрите видео - Как изготовить ледяные фонари пошагово:

Как украсить ледяной фонарь

Чтобы фонарь светил ярко, в него ставят как минимум три свечи в стеклянных стаканах. Стекло частично защищает лёд от тепла, а воск не растекается лужей по дну.

Тем, кто не хочет каждый вечер выходить на улицу, чтобы зажигать свечи, автор советует LED-свечи на батарейках с таймером: они включаются и выключаются автоматически и мерцают, как настоящие. Такой вариант ещё и безопаснее рядом с сухой хвоей.

Зелени не стоит класть слишком много, чтобы в стенках оставалось место для света. Пластиковые украшения и пенопласт лучше заменить настоящими ягодами, например, падубом или клюквой.

Готовые фонари ставят на лестнице у входа, вдоль дорожки, на столе на террасе или по обе стороны от двери. Чем толще стенки, тем дольше фонарь прослужит.

Как сделать прозрачный лёд для ледяного фонаря?

Обычный домашний лёд получается мутным, и на это есть научное объяснение. Профессор пищевых наук Университета Южного Квинсленда Полли Бьюри в колонке для The Conversation объяснила, что причина в воздухе и примесях.

"Домашний лёд часто мутный, потому что в нём множество мелких пузырьков и других примесей", - отметила учёная.

В то же время, по её словам, кипячёная или дистиллированная вода сама по себе не гарантирует прозрачности. Ключ - так называемое направленное замораживание, когда боковые стенки емкости утепляют, и вода замерзает в одном направлении, обычно сверху вниз.

"Не качество воды гарантирует прозрачный лёд", - подчеркнула Бьюри.

Именно этот принцип использует и Трейси Бесемер: для прозрачного фонаря она берет дистиллированную воду, оборачивает ведро полотенцем и ставит в открытый кулер на улице, чтобы лед замерзал медленно. Впрочем, автор признает, что это лишняя морока.

"Лично мне нравится, как выглядят пузырьки, застывшие во льду, и как от них отражается свет свечей, поэтому я не заморачиваюсь", - пишет Бесемер.

Лайфхаки - новости

Как сообщал Главред, блогер с YouTube-канала Smart Fox посоветовала добавлять молотую корицу в растопленный воск. По её словам, свечи с корицей отпугивают комаров. Корицу кладут в ещё жидкий воск, а по желанию добавляют и гвоздику.

Свечу можно сделать и без магазинного фитиля. Для этого подойдет фитиль из медицинского бинта, пропитанный расплавленным воском. Впрочем, лучшим вариантом считается хлопковая нить средней толщины.

Зимой не менее важно сохранить тепло в доме. Помочь в этом может викторианский метод утепления с помощью плотных шерстяных занавесок на дверях. Входную дверь также рекомендуют уплотнить вспененным каучуком толщиной 1 см.

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