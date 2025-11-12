Температура подскочит без конвектора: лайфхак из прошлого, который сохранит тепло

Как старый викторианский метод поможет согреть комнату.

Простой прием, который уменьшает потери тепла почти наполовину / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

С наступлением осенних холодов украинцы ищут способы согреться дома без увеличения счетов за отопление.

Главред решил рассказать, как старинный викторианский метод помогает сохранять тепло в комнате даже в старых домах.

Как пишет Express, в помещениях с высокими потолками часто трудно поддерживать комфортную температуру, даже когда батареи горячие. Однако, как отмечают специалисты по энергоэффективности, не обязательно повышать температуру на котле или конвекторе - есть проверенный метод, который позволяет удержать тепло и сократить потери энергии до 39%.

Как работает викторианский метод

Секрет в правильном использовании текстиля. Плотные шерстяные шторы не только добавляют уюта, но и удерживают тепло в комнате. Их стоит повесить не только возле окон, но и на внутренних и входных дверях.

Вдоль пола можно положить тканевый уплотнитель, который блокирует сквозняки. Такой способ поможет поднять температуру в комнате на 1-2 градуса, не включая дополнительные обогреватели.

Особенно эффективно это решение работает в старых квартирах и частных домах, где потери тепла через щели значительны.

Дополнительная защита дверей

Чтобы избежать промерзания входной двери, эксперты советуют воспользоваться вспененным каучуком для теплоизоляции. Его можно приобрести в рулоне толщиной 1 см.

Перед наклеиванием следует тщательно очистить дверь от пыли, грязи и жира, чтобы материал хорошо держался. Затем нужно снять защитную пленку и равномерно приклеить каучук без складок и пузырей.

Больше об утеплении дверей можно посмотреть в видео

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

