Поверхности заблестят чистотой: хитрый трюк, как отмыть жирные пятна на кухне

Кухонные поверхности будут скрипеть от чистоты, если воспользоваться на первый взгляд странным средством.

https://glavred.info/lifehack/poverhnosti-zablestyat-chistotoy-hitryy-tryuk-kak-otmyt-zhirnye-pyatna-na-kuhne-10713290.html Ссылка скопирована

Жир мгновенно исчезнет с поверхностей с простым лайфхаком / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как сделать средство против жирных пятен на кухне

Как правильно отмывать пятна с кухонных поверхностей

Неприятный момент во время приготовления пищи на плите - это появление жирных пятен на поверхностях рядом, которые часто отмыть не так просто. Обычное моющее средство редко может убрать весь жир.

Однако Главред узнал лайфхак, который поможет отмыть поверхности до блеска. И для этого, как бы странно это не звучало, надо взять растительное масло. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер София Сизова.

видео дня

Как приготовить средство против жира на кухне

Блогер утверждает, что "жир смывает жир", поэтому в чудо-средстве против пятен будут всего два ингредиента - масло и сода. Соединяем их в пропорции 1 к 2, наносим на губку и протираем поверхности с пятнами.

После этого очень важно смыть остатки средства моющим раствором. И за считанные секунды поверхность с жирными пятнами превратится в идеально чистую.

Смотрите видео, как сделать средство против жирных пятен:

Читайте также:

О персоне: София Сизова София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред