Поверхности заблестят чистотой: хитрый трюк, как отмыть жирные пятна на кухне

Неприятный момент во время приготовления пищи на плите - это появление жирных пятен на поверхностях рядом, которые часто отмыть не так просто. Обычное моющее средство редко может убрать весь жир.
Однако Главред узнал лайфхак, который поможет отмыть поверхности до блеска. И для этого, как бы странно это не звучало, надо взять растительное масло. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер София Сизова.
Как приготовить средство против жира на кухне
Блогер утверждает, что "жир смывает жир", поэтому в чудо-средстве против пятен будут всего два ингредиента - масло и сода. Соединяем их в пропорции 1 к 2, наносим на губку и протираем поверхности с пятнами.
После этого очень важно смыть остатки средства моющим раствором. И за считанные секунды поверхность с жирными пятнами превратится в идеально чистую.
Смотрите видео, как сделать средство против жирных пятен:
@sizovasofiaa Лайфхаки, которые упрощают жизнь ?? Портрет в именно та вещь, которая оставляет теплые воспоминания навсегда. Для заказа пишите в инстаграм: @portret.backstage.art Его рисуют настоящие художники, а не искусственный интеллект ?✨ #лайфхак#полезно#лайфхаки#идея♬ оригинальный звук - Сизова София
О персоне: София Сизова
София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.
