Стаканы засияют за секунды: чем натереть посуду, чтобы убрать весь налет

На стеклянной посуде часто появляется мутный молочный налет.

Почему стеклянная посуда тускнеет

Чем ее можно вымыть до блеска

Часто можно увидеть, что стаканы становятся мутными или грязными даже после мытья. Это распространенная проблема, которая раздражает многих хозяек. Однако, всего одно средство может исправить ситуацию.

Главред решил разобраться, как отмыть стаканы до блеска.

Почему стаканы становятся мутными

Express.co.uk рассказывает, что стаканы, очищенные в жесткой воде, подвержены минеральным отложениям, таким как кальций и магний. Они прилипают к поверхностям и создают мутный молочный налет.

Также причиной таких загрязнений может быть моющее средство, которое остается на стенках сосуда.

Как убрать налет со стаканов

Эксперты говорят, что быстро убрать минеральные отложения на стаканах можно с помощью уксуса.

Поставьте стаканы боком в раковину или в глубокую емкость, залейте их уксусом и оставьте на 15 минут.

Когда время выйдет, осторожно вымойте их вручную с помощью моющего средства для посуды и теплой воды.

Стаканы нужно высушивать тряпкой из микрофибры, поскольку сушка на воздухе может привести к образованию пятен от воды.

Как убрать пятна от воды на стаканах

В эфире "SuperГОСПОДАРКА" на канале "Сніданок з 1+1" рассказали, что вымыть стеклянную посуду до блеска и убрать пятна от воды поможет обычная пищевая сода. Ею нужно протереть посуду, а остатки смыть водой.

"Сода нейтрализует вещества, которые делают посуду тусклой. Ее следует использовать в горячей воде. Кроме того, сода - это безопасное и дешевое моющее средство", - говорится в видео.

Как вымыть стеклянную посуду до блеска - видео:

