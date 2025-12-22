Укр
Почему у человека две ноздри, а не одно большое отверстие: ученые дали объяснение

Сергей Кущ
22 декабря 2025, 13:28
Одна из главных причин, почему у человека две ноздри, — так называемый носовой цикл.
Почему у человека две ноздри, а не одно большое отверстие
Вы узнаете:

  • Как две ноздри усиливают обоняние
  • Почему дыхание через нос важнее, чем через рот

Человеческое тело устроено так, что большинство органов имеют пару — глаза, уши, легкие. Но зачем нам две ноздри, если они находятся так близко друг к другу и, на первый взгляд, выполняют одну и ту же функцию?

Ученые утверждают: двойное носовое дыхание — это не случайность, а важный эволюционный механизм, влияющий на дыхание, обоняние и выживание человека, пишет iflscience.

видео дня

Носовой цикл: как работают две ноздри по очереди

Одна из главных причин, почему у человека две ноздри, — так называемый носовой цикл. Как объясняют ЛОР-врачи, в каждый момент времени мы дышим преимущественно одной ноздрей, тогда как вторая "отдыхает". Этот процесс происходит автоматически и меняется каждые несколько часов.

По словам специалистов, одна ноздря в такие периоды пропускает до трех раз больше воздуха, чем другая. Такое чередование помогает слизистой оболочке восстанавливаться, не пересыхать и эффективнее выполнять защитные функции.

Зачем нужна смена ноздрей во время дыхания

Носовой цикл особенно заметен во время простуды, аллергии или сна. Например, если человек лежит на боку, нижняя ноздря чаще закладывается под действием силы тяжести. Когда наступает очередь "заложенной" стороны активно дышать, человек может проснуться из-за дискомфорта.

Тем не менее в нормальных условиях этот механизм остается незаметным и помогает поддерживать стабильное носовое дыхание без перегрузки тканей.

Как две ноздри усиливают обоняние

Еще одна причина, зачем нужны две ноздри, связана с обонянием. Когда поток воздуха замедлен, молекулы запаха лучше растворяются в слизистой оболочке носа. Именно поэтому разные запахи могут улавливаться разными ноздрями.

Исследования показали, что медленно впитывающиеся запахи ощущаются сильнее "заложенной" ноздрей, а быстро впитывающиеся — более свободной. Благодаря этому мозг получает более полную картину запахов и может различать их тонкие оттенки.

Почему две ноздри помогают находить источник запаха

Подобно тому как два уха позволяют определить направление звука, две ноздри помогают определить, откуда исходит запах. Мозг анализирует разницу в концентрации молекул, поступающих в каждую ноздрю, и использует эти данные для ориентации в пространстве.

Эксперименты показали, что люди способны находить источник запаха на расстоянии до 10 метров. Если же одна ноздря заблокирована, эта способность резко ухудшается.

Эволюция и симметрия тела человека

С точки зрения эволюции, наличие двух ноздрей — часть общей двусторонней симметрии человеческого тела. Два глаза, два уха, две руки и две ноздри формируются в процессе развития эмбриона.

Кроме того, наличие одной большой ноздри создало бы серьезные проблемы. При насморке человек лишился бы возможности нормально дышать носом, что снизило бы защиту дыхательных путей, ухудшило фильтрацию, увлажнение и согрев воздуха.

Почему дыхание через нос важнее, чем через рот

Медики подчеркивают: человек эволюционно приспособлен дышать именно через нос. Нос очищает воздух от пыли и микробов, регулирует его температуру и влажность, а также влияет на дыхание и кровообращение.

Если бы у нас была только одна ноздря, риск потери всех этих функций при ее заложенности был бы значительно выше, что негативно сказалось бы на здоровье и выживании.

Об источнике: IFLScience

IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт.

Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

Как часто нужно менять постельное белье: эксперты дали однозначный ответ

