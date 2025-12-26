Почему мы видим "мушки" перед глазами

https://glavred.info/nauka/pochemu-my-vidim-mushki-pered-glazami-10720490.html Ссылка скопирована

Большинство людей хотя бы раз замечали в поле зрения странные полупрозрачные "червячки" или точки, которые двигаются при повороте глаз. Они особенно хорошо заметны на ярком и однотонном фоне — например, на голубом небе, белой стене или экране. По данным специалистов, около 76% людей с нормальным зрением сталкиваются с этим феноменом. Но что это такое и почему они возникают?

Что такое "мушки" и откуда они появляются?

Научное название этих объектов — Muscae volitantes, что переводится как "летающие мушки". Несмотря на название, это не насекомые, а микроскопические частицы, плавающие внутри вашего глаза.

Обычно это:

крошечные фрагменты тканей,

эритроциты,

сгустки белка.

Они находятся в стекловидном теле — гелеобразной субстанции между хрусталиком и сетчаткой, которая помогает сохранять форму глаза.

Когда свет проходит через хрусталик и попадает на сетчатку, эти частицы могут отбрасывать небольшие тени, которые и выглядят как движущиеся "мушки".

Поэтому вы видите их движение — они буквально плавают внутри глаза.

Голубые "спрайты": еще один зрительный феномен

Видео TED-Ed также объясняет другое явление — энтоптический феномен синего поля.Он проявляется, когда человек смотрит на ярко-синюю поверхность, например на чистое небо. В этот момент можно заметить быстро движущиеся светлые точки — их называют "голубыми небесными спрайтами".

Это уже не тени, а движение белых кровяных клеток внутри капилляров сетчатки.

Почему мы их видим?Синий свет лучше проходит через плазму и лейкоциты, чем через эритроциты, поэтому движения белых кровяных телец становятся заметными. Мы буквально наблюдаем, как кровь циркулирует в глазных сосудах.

Стоит ли переживать из-за "мушек"?

В большинстве случаев — нет.Такие визуальные эффекты считаются нормой и встречаются у большинства людей. Опасными они становятся лишь тогда, когда резко увеличиваются или сопровождаются вспышками света — это может быть признаком проблем с сетчаткой и требует обращения к врачу.

В целом же "мушки" и "синие спрайты" — это естественные особенности работы нашего глаза, которые показывают, насколько удивительно устроено наше зрение.

