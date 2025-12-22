Кошка зашла в вольер к медведям: очевидцы были поражены тем, чем это закончилось

Вы узнаете:
- Как кошка оказалась в вольере для медведей
- Как медведи реагируют на "прогулки" кошки
В зоопарке Хошимина, что во Вьетнаме, посетители заметили необычную картину. В вольере для медведей спокойно гуляла домашняя кошка. Соответствующее видео в TikTok обнародовала Yi Ting, пишет ТСН.
Главред выяснил, почему кот оказался в окружении медведей и чем закончилась их встреча.
Как кот оказался в вольере для медведей
Хотя сначала посетители испугались из-за увиденной картины, впоследствии они узнали, что на самом деле кошка Мика является жительницей зоопарка и она не случайно оказалась в "компании" хищников.
Мика часто гуляет на территории азиатских черных медведей и чувствует себя возле них вполне комфортно. Кстати, по словам работников зоопарка, медведи также не проявляют агрессии к кошке.
Смотрите видео с котом и медведем:
@littlesketchbookwalker Я честно думал, что это превратится в драку или что-то, но в итоге они просто тусовались вместе, как будто это было самое нормальное. Это было настолько неожиданно мило, что мне пришлось зарисовать всю сцену. Свяжитесь с licensing@newsflare.com для получения лицензии. #travelsketch#sketchwalker#travelsketchbook#travelsketching#sketchbook♬ Mochi Cat - Dalkom Sounds
Напомним, Главред писал, что российские оккупанты во время побега из Херсона в ноябре 2022 года пытались вывести побольше украденного имущества. Но кроме этого они еще и захватили с собой животных из местного зоопарка.
Накануне в этом же году в зоопарке штата Миннесота в США умер Путин - так звали 12-летнего амурского тигра. Стало известно, что он умер от сердечной недостаточности.
