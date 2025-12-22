Кошка зашла в вольер к медведям: очевидцы были поражены тем, чем это закончилось

Домашняя кошка несколько раз прошлась возле медведей на расстоянии менее метра.

Что делал кот в вольере медведя / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

В зоопарке Хошимина, что во Вьетнаме, посетители заметили необычную картину. В вольере для медведей спокойно гуляла домашняя кошка. Соответствующее видео в TikTok обнародовала Yi Ting, пишет ТСН.

Главред выяснил, почему кот оказался в окружении медведей и чем закончилась их встреча.

Как кот оказался в вольере для медведей

Хотя сначала посетители испугались из-за увиденной картины, впоследствии они узнали, что на самом деле кошка Мика является жительницей зоопарка и она не случайно оказалась в "компании" хищников.

Мика часто гуляет на территории азиатских черных медведей и чувствует себя возле них вполне комфортно. Кстати, по словам работников зоопарка, медведи также не проявляют агрессии к кошке.

