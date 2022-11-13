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"Медаль за взятие енота": сеть взорвалась мемами на кражу оккупантами животных из Херсона

13 ноября 2022, 16:07

Украинцы шутят, что ВСУ готовы обменять 10 пленных мобилизованных оккупантов на енота, похищенного из херсонского зоопарка.

Енот
Сеть взорвалась мемами из-за кражи оккупантами животных Херсонского зоопарка/ соцсети

Российские оккупанты во время побега из Херсона пытались вывести побольше украденного имущества. Но кроме этого они еще и захватили с собой животных из местного зоопарка.

Как подтвердил основатель движения UAnimals Александр Тодорчук, российские захватчики вывезли во временно оккупированный Крым много животных – от ламы и волка до осла и белок.

Оккупанты забирали с собой и енотов. В сети появилось видео, на котором видно, как этих животных ловят за хвост и "пакуют" в клетки, чтобы вывезти во время побега из города. Интересно, что в кадр видеоролика попал именно командир российских оккупантов, который собственноручно отлавливал в вольере енотов.

После этого сеть взорвалась мемами на кражу оккупантами животных в зоопарке Херсона. Украинцы шутили, что ВСУ готовы обменять 10 пленных мобилизованных оккупантов на енота, кража которого попала на видео и разлетелась по соцсетям.

Другие пользователи сети шутили, что украденный енот возглавит правительство Херсонской области в изгнании. Некоторые писали, что енот является "агентом СБУ", поэтому оккупанты еще пожалеют, что его похитили. Также украинцы предлагали выдавать российских захватчикам медаль"За взятие енота".

Главред собрал мемы украинцев, в которых те высмеивают кражу россиянами животных из Херсона.

Енот из Херсонского зоопарка
соцсети
Енот из Херсонского зоопарка
Енот из Херсонского зоопарка
Енот из Херсонского зоопарка
Енот из Херсонского зоопарка
Енот из Херсонского зоопарка
Енот из Херсонского зоопарка
Енот из Херсонского зоопарка
Енот из Херсонского зоопарка
Енот из Херсонского зоопарка
Енот из Херсонского зоопарка
Енот из Херсонского зоопарка
Енот из Херсонского зоопарка
Енот из Херсонского зоопарка
Енот

Оккупанты воровали енотов из зоопарка Херсона

Ранее сообщалось, что российские оккупанты во время побега из Херсона вывозили с собой не только награбленное имущество, но и животных из местного зоопарка. При этом в украинском движении за права животных UAnimals подтвердили, что захватчики похитили из зоопарка много животных, в частности, лам, волков, ослов и белок. А позже появилось видео, на котором командование российских вооруженных сил ворует енотов.

Также ранее сообщалось, что российские оккупанты, убегая из временно оккупированного Херсона, украли детский паровозик. В него они загрузили другие украденные у украинцев вещи. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях. На кадрах видна колонна бусов, между которыми на буксире транспортируется детский паровозик.

Напомним, блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что в Кремле так боялись гнева россиян из-за ухода оккупантов из Херсона, начавших говорить о возможном отходе войск еще через месяц – чтобы потом это не стало шоком.

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