"Медаль за взятие енота": сеть взорвалась мемами на кражу оккупантами животных из Херсона

Сеть взорвалась мемами из-за кражи оккупантами животных Херсонского зоопарка/ соцсети

Российские оккупанты во время побега из Херсона пытались вывести побольше украденного имущества. Но кроме этого они еще и захватили с собой животных из местного зоопарка.

Как подтвердил основатель движения UAnimals Александр Тодорчук, российские захватчики вывезли во временно оккупированный Крым много животных – от ламы и волка до осла и белок.

Оккупанты забирали с собой и енотов. В сети появилось видео, на котором видно, как этих животных ловят за хвост и "пакуют" в клетки, чтобы вывезти во время побега из города. Интересно, что в кадр видеоролика попал именно командир российских оккупантов, который собственноручно отлавливал в вольере енотов.

После этого сеть взорвалась мемами на кражу оккупантами животных в зоопарке Херсона. Украинцы шутили, что ВСУ готовы обменять 10 пленных мобилизованных оккупантов на енота, кража которого попала на видео и разлетелась по соцсетям.

Другие пользователи сети шутили, что украденный енот возглавит правительство Херсонской области в изгнании. Некоторые писали, что енот является "агентом СБУ", поэтому оккупанты еще пожалеют, что его похитили. Также украинцы предлагали выдавать российских захватчикам медаль"За взятие енота".

Главред собрал мемы украинцев, в которых те высмеивают кражу россиянами животных из Херсона.

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Оккупанты воровали енотов из зоопарка Херсона

Ранее сообщалось, что российские оккупанты во время побега из Херсона вывозили с собой не только награбленное имущество, но и животных из местного зоопарка. При этом в украинском движении за права животных UAnimals подтвердили, что захватчики похитили из зоопарка много животных, в частности, лам, волков, ослов и белок. А позже появилось видео, на котором командование российских вооруженных сил ворует енотов.

Также ранее сообщалось, что российские оккупанты, убегая из временно оккупированного Херсона, украли детский паровозик. В него они загрузили другие украденные у украинцев вещи. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях. На кадрах видна колонна бусов, между которыми на буксире транспортируется детский паровозик.

Напомним, блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что в Кремле так боялись гнева россиян из-за ухода оккупантов из Херсона, начавших говорить о возможном отходе войск еще через месяц – чтобы потом это не стало шоком.

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