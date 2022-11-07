В Херсоне оккупанты украли детский паровозик

Российские захватчики воруют все, что только встречается им на пути. Недавно они украли детский паровозик. В Сети появилось видео, как его вывозят из Херсона.
Российские оккупанты, убегая из временно оккупированного Херсона, украли детский паровозик. В него они загрузили другие украденные у украинцев вещи.
Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. На кадрах видно колонну бусов, между которыми на буксире транспортируется детский паровозик.
Также голос очевидцев за кадром говорит, что раньше оккупанты украли роскошный катер.
Как сообщал Главред, 5 ноября стало известно, что оккупанты сбежали из здания Херсонской областной государственной администрации, которая находится в захваченном ими Херсоне. Из помещения они украли все ценные вещи, оставив только пустой шкаф, коробки и много мусора.
3 ноября в Херсоне со здания ОГА пропал флаг РФ. Также триколор сняли и с одного из блокпостов в городе.
Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что захватчики могут планировать провокации и готовятся к наступлению украинских войск на оккупированный Херсон.
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