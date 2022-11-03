УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Со здания администрации в Херсоне исчез флаг России

3 ноября 2022, 11:50

Гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска будут уходить на левый берег Херсонской области и призвал местных жителей эвакуироваться.

Херсон
Со здания администрации в Херсоне исчез флаг России / Фото t.me/SobolevskyiYurii

В четверг, 3 ноября, во временно оккупированном Херсоне со здания областной администрации, ранее захваченной россиянами, исчез российский флаг. Также триколор сняли и с одного из блокпостов в городе.

Фото Херсонской ОГА опубликовал в личном Telegram-канале первый замглавы облсовета Херсонщины Юрий Соболевский. Фото было сделано местными жителями из окна автомобиля.

"Фото сделано сегодня. Таинственное исчезновение сами понимаете чего. Херсон был, есть и будет только украинским", - написал Соболевский.

Также в Сети появилось видео, на котором видно, что российского триколора действительно нет на здании Херсонской областной администрации и на одном из блокпостов в городе.

Херсон
Со здания администрации в Херсоне сняли российский триколор / скриншот

Тем временем гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов записал видео, на котором видно, что он сидит в загруженной вещами машине.

"Скорее всего наши войска будут уходить на левый берег Херсонской области", - заявил он и призвал местных жителей эвакуироваться.

Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов вероятно сбежал на левый берег Херсонской области / скриншот

Напомним, 30 октября во временно оккупированном Херсоне появился государственный флаг Украины. Патриоты, которые ждут освобождения города от российских захватчиков, установили его на одной из вышек.

Освобождение Херсона

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты не готовятся к выходу из Херсона, они готовятся к обороне. При этом Буданов считает, что ВСУ до конца года деоккупируют Херсон.

Новый командующий российским оккупационным корпусом в Украине генерал Сергей Суровикин 18 октября выступил с докладом о ситуации на войне. По его словам, для россиян сложилась "напряженная" ситуация. Дальнейшие действия оккупантов зависят от "складывающейся ситуации". Он намекнул, что войска РФ рассматривают возможность "сдачи" захваченного Херсона.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил ‒ после того, как командовать группировкой российских оккупационных войск в Украине диктатор Путин назначил генерала Суровикина, есть риски того, что Херсон превратится во второй Мариуполь по степени разрушений и количеству жертв.

Генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж заявил, что украинские военные в случае реализации оптимистического сценария могут быстро освободить правобережье Херсонской области, что позволит им продвигаться на левобережье Херсонщины и в Запорожской области. Таким образом за 2-3 месяца может быть освобожден материковый юг нашего государства. Если всё пойдет по такому сценарию, то после этого до Нового года украинские воины могут освободить и восток Украины.

Другие новости:

война в Украине новости Херсона Херсонская область война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:50

Со здания администрации в Херсоне исчез флаг России

11:31

"Мамка еще огого!": певица MamaRika похвасталась упругими формами в нижнем белье

11:22

Невесты, которым не повезло: 7 женских имен, делающих своих владелиц одинокимиВидео

11:22

Интересы внешних игроков относительно войны в Украине: чат с экспертом-международником Илией Кусой

11:21

В МИД разнесли слова Путина о "гарантиях" по зерну: Украина не брала на себя новых обязательствВидео

Реклама
11:17

Жирный Басков размазал сопли в эфире у Корчевникова, жалея российских 300-ых

11:06

Путина ждет неизбежное поражение: Эрдоган призвал РФ вывести войска и срочно начать переговоры - СМИ

10:59

День ракетных войск и артиллерии и день инженерных войск: мощные поздравления и картинки защитникам

10:55

Гороскоп на ноябрь-2022 для всех знаков: Овна ждет успех в деньгах, а у Водолея будет рушиться жизньВидео

10:50

"Тебе и твоей шобле скоро "звезда": Ефросинина ответила маразматику Соловьеву

10:37

В Сніданку з 1+1 Оля Полякова рассказала об участии в грузинских Танцах со звездамиВидео

10:32

ВСУ "откобзонили" однофамильца диктатора Франко

10:31

Военные неудачи России ослабят режим, появятся условия для отстранения Путина от власти – МаломужВидео

10:27

Как оформить окно без штор: лучшие идеи для разных комнат

10:11

"Поп-король уже не тот": осиплый Киркоров опозорился на концерте

09:58

Конфликт в элитах РФ: в Кремле задумались над "нейтрализацией" Пригожина - СМИ

09:36

В Кремле серьезно думают о применении "ядерки"?мнение

09:34

ВСУ бьют войска РФ на поле боя: в октябре враг терял по 40 танков и БМП в день – разведка БританииВидео

09:20

В трех областях будут аварийно выключать свет: в Укрэнерго рассказали, где не будет электричестваВидео

08:49

"Россия любит воевать зимой": эксперт назвал 3 важнейших фактора войны в ближайшие месяцыВидео

Реклама
08:45

Начался обратный отсчет: из-за обстрелов оккупантов Запорожская АЭС полностью обесточенаВидео

08:30

Можно ли добавлять сахар в кофе: вы удивитесь, когда узнаете ответВидео

08:17

"Бавовна" вместо будильника: в Мелитополе ударили по штабу оккупантов

08:09

"Техника уезжает из Беларуси, а не наоборот": аналитик РБ оценил, пойдут ли в атаку войска РФ с севераВидео

07:08

ВСУ готовятся к новому наступлению: в Минобороны рассказали, где на фронте "горячее" всего

06:42

"Путин будет стараться положить нашу энергетику": Жданов объяснил, что может спасти Украину

06:29

Путин отгреб и проявляет чудеса миролюбия и сообразительностимнение

06:00

Путин на обезболивающих: появились новые слухи о болезнях российского диктатораВидео

05:30

"На мясокомбинат": мобилизованные из Калининграда ищут, где "напиться перед смертью"Видео

04:44

"Алкозависимая любительница бань и мужиков": россияне спустили на землю зарвавшуюся Волочкову

04:10

Кофеварка, кофемашина или турка: в чем лучше всего готовить кофе

03:35

Путина в РФ могут "перезагрузить" в ручном режиме – КлимкинВидео

03:20

Восхитительный пирог из лаваша за 100 гривен: бюджетный и быстрый рецепт сытного блюдаВидео

03:00

РФ изменила цели ракетных ударов: оккупанты не хотят полностью уничтожить электростанции - экспертВидео

02:30

У драцены желтеют, сохнут и опадают листья: как спасти растение

01:31

Дочь Веры Брежневой засветила восхитительные формы в костюме соблазнительной ведьмы

00:51

Приметы на 3 ноября: какие 5 вещей нельзя делать в этот день, чтобы не привлечь беды бумерангомВидео

00:40

План Путина провалился, ВСУ освобождают территории: Гозман рассказал, когда рухнут войска РФВидео

00:11

1+1 и Алан Бадоев презентовали трейлер киноленты "Довга доба" на итальянском кинорынкеВидео

02 ноября, среда
23:58

"Путин ослаблен войной": западный чиновник рассказал, стоит ли ждать смены власти в РФВидео

Реклама
23:35

Голос країни-12: в первом эпизоде "Нокаутов" покажут, кто из звезд станет советниками тренеров шоуВидео

23:28

5 вещей, которые нужно положить в кошелек, карман или сумку: можно привлечь большие деньгиВидео

23:05

Дмитриевская родительская суббота 2022: дата, что можно и нельзя делать

22:37

"Нашествие голодных людишек": Зеленский рассказал, чем его шокировали оккупантыВидео

22:30

Путин обстрелял корабли возле Севастополя от безысходности, ему нечем давить на Украину – Маломуж

22:06

Украинцев призвали запасаться продуктами: как взлетели цены на консервыВидео

22:02

У Шэрон Стоун обнаружили опухоль - предстоит операция

21:34

Обещали "выбросить", но оставили: ведущего из РФ, призывавшего убивать детей, снова заметили в эфире

21:19

На Херсонщине ВСУ уничтожили базу кадыровцев: ликвидировано более 50 бандитовВидео

20:51

ВСУ уничтожили "элиту" путинской армии: 10 генералов и сотни старших офицеровВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять