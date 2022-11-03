Со здания администрации в Херсоне исчез флаг России / Фото t.me/SobolevskyiYurii

В четверг, 3 ноября, во временно оккупированном Херсоне со здания областной администрации, ранее захваченной россиянами, исчез российский флаг. Также триколор сняли и с одного из блокпостов в городе.

Фото Херсонской ОГА опубликовал в личном Telegram-канале первый замглавы облсовета Херсонщины Юрий Соболевский. Фото было сделано местными жителями из окна автомобиля.

"Фото сделано сегодня. Таинственное исчезновение сами понимаете чего. Херсон был, есть и будет только украинским", - написал Соболевский.

Также в Сети появилось видео, на котором видно, что российского триколора действительно нет на здании Херсонской областной администрации и на одном из блокпостов в городе.

Со здания администрации в Херсоне сняли российский триколор / скриншот

Тем временем гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов записал видео, на котором видно, что он сидит в загруженной вещами машине.

"Скорее всего наши войска будут уходить на левый берег Херсонской области", - заявил он и призвал местных жителей эвакуироваться.

Кирилл Стремоусов вероятно сбежал на левый берег Херсонской области / скриншот

Напомним, 30 октября во временно оккупированном Херсоне появился государственный флаг Украины. Патриоты, которые ждут освобождения города от российских захватчиков, установили его на одной из вышек.

Освобождение Херсона

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты не готовятся к выходу из Херсона, они готовятся к обороне. При этом Буданов считает, что ВСУ до конца года деоккупируют Херсон.

Новый командующий российским оккупационным корпусом в Украине генерал Сергей Суровикин 18 октября выступил с докладом о ситуации на войне. По его словам, для россиян сложилась "напряженная" ситуация. Дальнейшие действия оккупантов зависят от "складывающейся ситуации". Он намекнул, что войска РФ рассматривают возможность "сдачи" захваченного Херсона.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил ‒ после того, как командовать группировкой российских оккупационных войск в Украине диктатор Путин назначил генерала Суровикина, есть риски того, что Херсон превратится во второй Мариуполь по степени разрушений и количеству жертв.

Генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж заявил, что украинские военные в случае реализации оптимистического сценария могут быстро освободить правобережье Херсонской области, что позволит им продвигаться на левобережье Херсонщины и в Запорожской области. Таким образом за 2-3 месяца может быть освобожден материковый юг нашего государства. Если всё пойдет по такому сценарию, то после этого до Нового года украинские воины могут освободить и восток Украины.

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