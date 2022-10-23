"Очень вероятно": эксперт пояснил, почему над Херсоном нависла угроза стать вторым Мариуполем

После того, как командовать оккупационными войсками в Украине диктатор Путин назначил генерала Суровикина, над Херсоном нависла угроза, говорит Олег Жданов.
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду заявил ‒ после того, как командовать группировкой российских оккупационных войск в Украине диктатор Путин назначил генерала Суровикина, есть риски того, что Херсон превратится во второй Мариуполь по степени разрушений и количеству жертв.
"Думаю, что да. Очень вероятно, что так и будет. Как только пришел Суровикин, начались массированные бомбардировки. Вот и здесь будет то же самое. Кстати, я соглашусь с Кимом, который сказал, что россияне на левом берегу Херсонщины готовят позиции для артиллерии, чтобы обстреливать Херсон и правобережье. Так что российские войска не уйдут просто так – нам предстоит серьезное сражение за Херсон", ‒ сказал он.
Ситуация в Херсонской области
Новый командующий российским оккупационным корпусом в Украине генерал Сергей Суровикин 18 октября выступил с докладом о ситуации на войне. По его словам, для россиян сложилась "напряженная" ситуация. Дальнейшие действия оккупантов зависят от "складывающейся ситуации". Он намекнул, что войска РФ рассматривают возможность "сдачи" захваченного Херсона.
"[Обстановка, - Главред] она непростая, не исключается принятие непростых решений", - сказал Суровикин.
Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо сказал, что оккупационная администрация региона из-за наступления ВСУ переезжает с правого на левый берег Днепра. Оттуда коллаборанты собрались "руководить областью".
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