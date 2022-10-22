Битва за Херсон будет жесткой, но за месяц он будет освобожден – полковник запаса Жданов

Россия не отступает из Херсона, а готовится к ожесточенным боям за него, утверждает Жданов / Коллаж Главред, kremlin.ru, 95-я ОМБр Холодный Яр, Людмила Денисова

Оккупационные власти Херсонской области перебрались на левый берег Днепра сами и вывозят с правого берега жителей Херсона. Эвакуация была развернута после заявления нового командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина о том, что в отношении Херсона не исключено принятие "непростых решений", а также что якобы ВСУ готовят удар по плотине Каховской ГЭС. Как уточнял гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо, на левый берег планировалось переместить 50-60 тысяч человек. Также на несколько дней был закрыт въезд на правобережье для гражданских лиц.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду объяснил, почему не стоит рассчитывать на новый "жест доброй воли" со стороны российской армии в Херсоне, зато нужно готовиться к ожесточенным боям, а также рассказал, какими будут последствия для России в случае освобождения Вооруженными силами Украины правобережья Херсонщины, на что она готова ради сохранения своих позиций, и когда может быть освобожден Херсон.

К чему, по-вашему, готовятся российские войска в Херсоне и Херсонской области – к очередному "жесту доброй воли" или ожесточенным боям на правом берегу?

Россия готовится к ожесточенным боям. Херсон находится в рамках плацдарма на правом берегу Херсонской области. Для противника это стратегически важный плацдарм, без которого он не сможет удерживать Запорожье. Не похоже, что Россия готова отступить с этих позиций и спокойно отдать нам Херсон.

С правого берега Россия эвакуировала свои "органы управления", коллаборантов и их семьи, то есть людей, которые для нее ценны. Скорее всего, это сделано для того, чтобы устроить серьезное сопротивление.

Есть риск, что Херсон превратится во второй Мариуполь по степени разрушений и количеству жертву?

Думаю, что да. Очень вероятно, что так и будет.

Как только пришел Суровикин, начались массированные бомбардировки. Вот и здесь будет то же самое.

Кстати, я соглашусь с Кимом, который сказал, что россияне на левом берегу Херсонщины готовят позиции для артиллерии, чтобы обстреливать Херсон и правобережье.

Так что российские войска не уйдут просто так – нам предстоит серьезное сражение за Херсон.

Где та грань, до которой Россия будет готова драться за Херсон, тратя на это свои ресурсы и жизни солдат? Насколько для нее критически важно сохранять за собой эту позицию?

По неофициальным источникам информации, Путин отдал приказ "ни шагу назад" с правого берега. Потому Россия положит столько людей, сколько надо, лишь бы удержать там позиции.

Россияне не дадут отступать своим войскам. Они готовы использовать все, вплоть до заградотрядов, которые будут расстреливать отступающих, российских солдат, лишь бы удержать этот плацдарм всеми силами. Я думаю, что именно так все и будет.

Тем более, Суровикин никогда не считался с потерями. Его, наверное, для этого и назначили. Не просто так его прозвали "генералом Армагеддоном" и "мясником". Вот сейчас он и будет подтверждать свои прозвища на Херсонщине.

Если вдруг российские войска теряют правобережье Херсонщины, какие последствия для них это будет иметь?

Если противник потеряет правый берег Херсонщины, у нас появляется перспектива взять под контроль запорожское направление. Выйдя на правый берег Днепра, мы полностью возьмем под огневой контроль всю логистику Запорожья, а также логистику из Крыма – ведь так мы будем доставать до перешейка. Огневыми средствами мы будем полностью контролировать Мелитополь, а это единственная железнодорожная ветка, которая там закольцована на Мариуполь и Дебальцево. Плюс мы возьмем под огневой контроль все достижения противника, в частности, подступы к Энергодару, Каховку, а там Северо-Крымский канал.

Чем для украинских войск будет сложна операция по освобождению правобережья Херсона? Если говорить и о географическом расположении, и о позициях, которые мы сейчас занимаем, и о позициях российских войск… Чем для нас будет сложна эта задача?

Задача будет сложна, в первую очередь, тем, что российские войска будут отчаянно сопротивляться. Ведь противник сейчас активно наращивает там свою группировку. Россия гонит туда мобилизованных через Крым, а, по некоторым данным, там даже могут появиться российские заключенные. Есть информация, что сейчас самолетами свозят с разных концов России заключенных, которых в добровольно-принудительном порядке вербуют на службу и будут использовать в качестве штрафных батальонов, как это было во Вторую мировую войну.

А какие факторы сейчас играют на руку ВСУ при проведении этой операции?

На руку нам играет два фактора: помощь Запада и разрушение логистики россиян.

Как вы оцениваете шансы на то, что правобережье Херсонщины будет освобождено? Ваш прогноз по поводу битвы за Херсон?

Правобережье Херсонщины будет освобождено. Рано или поздно мы все равно туда зайдем. Но я бы не был очень оптимистичен, ведь противник сейчас даже мосты восстановил. Вдоль Антоновского моста россияне создали мост на баржах, и он уже действует. Также через шлюз Каховской ГЭС они кинули несколько танковых мостовых переходов, так что и на этом направлении они работают. Противник прикладывает неимоверные усилия по попыткам обеспечения этой группировки войск, и туда идет пополнение, техника, боеприпасы, личный состав.

Так что освобождение Херсона возможно. Но вот о сроках говорить очень тяжело. Когда мы начнем контрнаступление, тогда можно будет более-менее сориентироваться.

Предварительно я бы сказал так: освобождение Херсона возможно где-то в течение месяца.

Каким образом может повлиять на ситуацию на Херсонщине введение военного положения на захваченной части Херсонской и Запорожской областей, в "ЛНР" и "ДНР"? Связано ли это решение с предстоящими битвами, не только за Херсон?

В принципе, может быть и связано.

Тут есть один юридический нюанс, который России нужно было решить. Дело в том, что введение военного положения предусматривает и введение в действие военной доктрины РФ в полном объеме. В указе, которым было введено военное положение, Украина названа агрессором. А в военной доктрине РФ написано, что для предотвращения агрессивных действий со стороны других государств могут быть применены любые способы, вплоть до применения ядерного оружия.

То есть Россия подготовила для себя правовую основу, чтобы полностью развязать себе руки, в том числе для использования ядерного оружия?

Да, именно так. Теперь правовая база для любых шагов у России готова, в том числе для задействования ядерного оружия.

Однако я все равно придерживаюсь мнения, что это шантаж Путина, потому что в случае использования такого оружия на поле боя российские войска пострадают в такой же степени, что и наши. Потому есть вопрос по поводу целесообразности его применения. Близость территории Российской Федерации тоже ставит целесообразность применения такого оружия под сомнение. Плюс – Запад не потерпит таких выходок Путина, и месть будет серьезной, причем даже обычным вооружением, не ядерным. Поскольку Запад не хочет скатываться в ядерное противостояние и увеличивать радиоактивную зараженность местности в Украине, в центре континентальной Европы.

Тем не менее, Россия целенаправленно делает такие шаги, чтобы шантажировать Запад. Но все-таки думаю, что это останется шантажом.

Ситуация на Херсонщине не столь оптимистична, как могло показаться...

Да, это так. К тому же, как видите, мы существенно притормозили и на харьковском направлении. Более того, по данным Института изучения войны, российские войска возобновили попытки наступления на Лиман. Ситуация очень сложная. Вопрос в том, кто быстрее накопит резервы. Судя по тому, что россияне уже предпринимают отдельные попытки наступления, они накидали туда очень много резервов, и каково их качество – никого не волнует.

Скажу больше, Путин готовится до 1 марта мобилизовать миллион человек, а вообще, в России проверяют наличие приписников в объеме 5-7 миллионов.

Путин готов, как в 1941-ом году забрасывать нас телами с винтовками, в стальных шлемах, но будет сражаться до последнего россиянина.

Есть ведь вопрос к качеству мобилизованных в России – на выполнение каких задач они способны?

Вопросы к качеству действительно есть. Но и в 1941-ом немецкий пулемет MG3, который считается одним из лучших пулеметов времен Второй мировой войны, не выдерживал количества выстрелов, а точнее потерь, которые немцы должны были нанести Советам, чтобы удержать рубежи. Вот же о чем речь!

Как говорят, сила зайцев – в их количестве.

А что Украина может противопоставить такой массе российских солдат? Если будут правильные и в нужных объемах поставки техники и вооружений со стороны Запада, это спасет ситуацию, или и с нашей стороны понадобятся гораздо большие дополнительные человеческие ресурсы?

Человеческий ресурс нам в любом случае еще будет нужен, потому что мы тоже несем потери, и нам нужно их восполнять. Если объемы поставок вооружений будут увеличиваться, то, конечно же, мы будем расширять мобилизацию, чтобы комплектовать новые формирования и закрывать свои дырки на фронте и уплотнять наши ряды на линии фронта. Чем плотнее будут наши ряды, тем легче нам будет справляться с этим объемом наступающих российских войск. Такая арифметика.

Мобилизация в Украине неизбежна. Вопрос в том, какой характер она будет носить – плановый, как сегодня, когда мы просто восполняем потери вооруженных сил и при необходимости добираем еще людей, которых отправляем на учебу, либо широкая волна мобилизации. Как писал в своей статье Залужный, нам бы было очень хорошо получить 10-20 бригадных комплектов вооружения, и мы бы сформировали 10-20 новых бригад. А 10-20 новых бригад – это примерно 40-70 тысяч человек. Если этих людей набрать и обучить, тогда смело можно будет идти в бой.