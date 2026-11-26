Этнограф Татьяна Пошивайло рассказала о древних гаданиях и объяснила, как их проводили.

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Как украинки гадали на Андрея / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Почему праздник Андрея соединил христианские и древние народные традиции

Как девушки гадали на суженого и определяли, кто первой выйдет замуж

Что такое калита, кто должен был её кусать и какие обряды сопровождали вечерницы

Праздник Андрея Первозванного в Украине, который отмечается 30 ноября, издавна сопровождался веселыми вечерницами, народными обрядами и гаданиями. В этот день молодежь собиралась вместе, знакомилась, пела, шутила и пыталась узнать, что ждет ее в будущем. Особое место в традициях занимала калита - обрядовый хлеб, символизировавший солнце.

Главред выяснил, какие традиции и обычаи связаны с Днём Андрея, как украинские девушки гадали на будущее замужество и что означал обряд кусания калиты.

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Почему украинцы празднуют День Андрея

О древних украинских обычаях рассказала этнограф и искусствовед Татьяна Пошивайло в эфире программы "Завтрак с 1+1". По ее словам, праздник Андрея соединил христианские и древние народные традиции. Христианская церковь чтит апостола Андрея Первозванного, однако украинцы отмечали этот праздник ещё до распространения христианства на наших землях.

Этнограф напомнила, что, согласно преданиям, именно апостол Андрей пришел на украинские земли и благословил эти места.

"Видите, как у нас всё это соединилось. Христианский праздник. Наши предки настолько почитали природу, что церковники не смогли полностью ликвидировать эти праздники. И таким образом произошло наложение", - пояснила Пошивайло.

В народе День Андрея считался молодежным праздником. Особенно важными были вечерницы, во время которых юноши и девушки знакомились, общались и искали себе пару.

Как проходили вечерницы на Андрея

Молодежь собиралась в нанятом для этого доме. Участники имели распределенные роли, а сами вечерницы сопровождались играми, загадками и разнообразными забавами.

По словам этнографа, это была возможность для неженатых юношей и девушек поближе познакомиться и продемонстрировать свои способности. В то же время вечерницы не означали вседозволенности: за поведением молодежи следили, а моральные нормы общины оставались важными.

Одной из главных традиций было кусание калиты. Этот обряд сопровождался шутками и своеобразными испытаниями для юношей.

Что символизирует калита на Андрея

Калита - это большой круглый обрядовый хлеб, символизировавший солнце. По словам Татьяны Пошивайло, его форма и обрядовое значение связаны с зимним солнцестоянием и постепенным увеличением продолжительности светового дня.

"Это солнышко", - пояснила этнограф.

Калиту подвешивали на ленте или веревке, а юноши должны были подпрыгнуть и откусить от неё кусочек. Перед этим участник должен был отгадывать загадки и выполнять определённые условия.

В обряде были предусмотрены специальные роли. Тот, кто держал калиту, назывался паном Калетинским. А парень, который приезжал её кусать, становился паном Кочубинским. Если он улыбался во время испытания, его могли измазать сажей.

После отгадывания загадок парень должен был подпрыгнуть и попытаться откусить кусочек калиты. Считалось, что тот, кому это удавалось, будет счастлив и здоров в следующем году.

Как девушки гадали на Андрея о замужестве

Особенно популярными на Андрея были гадания среди незамужних девушек. Они пытались узнать, выйдут ли замуж в следующем году и кто станет их избранником.

Татьяна Пошивайло рассказала о нескольких традиционных способах гадания.

Гадание на фасоли. Девушка должна была взять горсть фасоли и сосчитать зерна. Если их количество было четным, считалось, что она выйдет замуж в течение следующего года. Гадание на конопле. Девушки выходили на снег и сеяли коноплю, произнося специальные слова: "Андрей, Андрей, я на тебя коноплю сею. Дай знать, с кем на рушник встать". После этого они набирали горсть снега вместе с семенами, заносили в дом и пересчитывали. Четное количество также считалось хорошим знаком и предвещало будущее замужество. Гадание на туфлях. Девушки снимали обувь с левой ноги и по очереди выкладывали туфли в сторону двери. Та, чья туфля оказывалась ближе всего к выходу, по поверьям, должна была первой выйти замуж.

Этнограф отметила, что гадания были частью народной культуры, хотя церковь не одобряла таких обычаев. В то же время она заметила, что не стоит слишком серьёзно воспринимать негативные предсказания, ведь они могут влиять на эмоциональное состояние человека.

Смотрите видео о том, как украинцы праздновали Андрея:

Какую погоду предсказывали на Андрея

С Днём Андрея были связаны и народные приметы о предстоящей зиме и урожае.

В частности, считалось, что мороз на Андрея предвещает хороший урожай. Если же реки еще не замерзли и нет сильных метелей, впереди могут быть морозы и снегопады.

По словам Татьяны Пошивайло, такие наблюдения были частью народного календаря, по которому украинцы пытались предсказать изменения погоды.

Почему калита символизирует свет и надежду

Этнограф подчеркнула, что калита - не просто праздничный хлеб, а символ солнца, света и возрождения. Её обрядовое значение особенно заметно накануне зимнего солнцестояния, когда ночь самая длинная, а световой день постепенно начинает удлиняться.

Пошивайло также провела параллель между древними традициями и современностью, отметив, что сегодня украинцы так же борются за свет и добро.

"У нас сейчас идет война, и мы боремся за этот свет, за это добро, за справедливость", - сказала этнограф.

Она выразила надежду, что увеличение продолжительности светового дня принесет украинцам больше света и приблизит победу.

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