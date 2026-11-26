Самый дешевый автогаз теперь в UPG - 60,90 грн/л, а цена на обычный дизель в государственной сети снизилась до 95,90 грн/л.

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Цены на топливо в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

SOCAR подешевил А-95 и NANO 95 на 3 грн/л

Дизельное топливо подешевело в SOCAR, "Укрнафте" и UPG

OKKO, WOG и UPG снизили цены на автогаз

В четверг, 26 ноября, наибольшее подешевение топлива зафиксировала сеть SOCAR: бензин А-95 там подешевел сразу на 3 грн/л - до 85,90 грн, а NANO 95 - до 88,90 грн. Цены снижают и другие крупные операторы. Об этом сообщило издание РБК-Украина.

Цены пересмотрели все пять операторов - SOCAR, "Укрнафта", UPG, OKKO и WOG. У SOCAR обе марки дизельного топлива подешевели на 2 грн/л: обычный ДП NANO теперь стоит 101,00 грн/л, а ДП NANO Extro - 104,00 грн/л.

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Государственная сеть "Укрнафта" снизила цену на обе марки дизельного топлива на 1 грн/л: обычный дизель - до 95,90 грн/л, дизель Energy - до 97,90 грн/л. UPG удешевила upgDIESEL на 1 грн/л (до 97,90 грн/л), а EURO DIESEL - на 94 копейки, до 95,46 грн/л.

Самый дешевый обычный дизель среди пяти сетей сейчас у UPG, а самый дорогой премиальный - ДП Mustang у WOG по цене 104,90 грн/л.

Сколько стоят автогаз и бензин

OKKO и WOG синхронно снизили цену на автогаз на 60 копеек - до 62,90 грн/л. UPG удешевила газ на 1 грн/л, поэтому теперь он стоит 60,90 грн/л - это самая низкая цена среди ведущих сетей. Цены на другие виды топлива в OKKO и WOG не изменились.

OKKO:

бензин Pulls 100 - 94,90 грн/л

бензин Pulls 95 - 87,90 грн/л

бензин А-95 Евро - 84,90 грн/л

дизельное топливо Pulls - 102,90 грн/л

дизельное топливо "Евро" - 99,90 грн/л

газ - 62,90 грн/л (-60 коп.)

WOG:

бензин 100 - 94,90 грн/л

бензин 95 Mustang - 87,90 грн/л

бензин 95 Евро - 84,90 грн/л

Дизельное топливо Mustang - 104,90 грн/л

дизельное топливо "Евро-5" - 99,90 грн/л

газ - 62,90 грн/л (-60 коп.)

SOCAR:

бензин NANO 100 - 95,90 грн/л

бензин NANO 95 - 88,90 грн/л (-3 грн)

бензин А-95 - 85,90 грн/л (-3 грн)

ДП NANO Extro - 104,00 грн/л (-2 грн)

дизельное топливо NANO - 101,00 грн/л (-2 грн)

газ - 63,50 грн/л

"Укрнафта":

бензин 95 Energy - 82,90 грн/л

бензин А-95 - 79,90 грн/л

бензин А-92 - 77,90 грн/л

Дизельное топливо Energy - 97,90 грн/л (-1 грн)

дизельное топливо - 95,90 грн/л (-1 грн)

газ - 61,90 грн/л

UPG:

бензин UPG 100 - 93,90 грн/л

бензин UPG 95 - 82,90 грн/л

бензин А-95 - 80,90 грн/л

Дизельное топливо upgDIESEL - 97,90 грн/л (-1 грн)

дизельное топливо EURO DIESEL - 95,46 грн/л (-94 коп.)

газ - 60,90 грн/л (-1 грн)

Подешевеет ли бензин до 80 гривен за литр

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в комментарии "Интерфакс-Украина" еще 13 ноября обратил внимание на то, что цены на бензин начали стремительно снижаться.

"Цены на бензин начали падать. Точнее, они обвалились", - отметил эксперт.

По его прогнозу, дальнейшая динамика цен на АЗС будет зависеть прежде всего от закупочных цен на топливо.

"Если нынешние закупочные цены сохранятся, мы увидим 80 грн, а затем и ниже в течение двух-трех недель", - пояснил Куюн.

В то же время, по мнению эксперта, в декабре цены могут снизиться еще более ощутимо. Однако такой сценарий будет зависеть от конъюнктуры внешних рынков и от того, не возникнут ли непредвиденные проблемы внутри страны.

Цены на топливо - новости по теме

Как сообщал Главред, экономист Олег Устенко прогнозировал, что бензин и дизель могут подешеветь примерно на 20% в течение двух недель. По его словам, снижение цен должно составить не менее 15 грн за литр.

Эксперты также оценивали потенциал снижения цен на топливо. По их оценкам, бензин и дизельное топливо на АЗС могут подешеветь на 5–8 грн за литр. Оптовые цены при этом падают значительно быстрее, чем розничные.

Водители могут экономить и на расходе топлива. Генеральная дирекция дорожного движения Испании назвала две привычки водителей, из-за которых расход топлива резко возрастает.

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