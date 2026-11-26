Кратко:
- SOCAR подешевил А-95 и NANO 95 на 3 грн/л
- Дизельное топливо подешевело в SOCAR, "Укрнафте" и UPG
- OKKO, WOG и UPG снизили цены на автогаз
В четверг, 26 ноября, наибольшее подешевение топлива зафиксировала сеть SOCAR: бензин А-95 там подешевел сразу на 3 грн/л - до 85,90 грн, а NANO 95 - до 88,90 грн. Цены снижают и другие крупные операторы. Об этом сообщило издание РБК-Украина.
Цены пересмотрели все пять операторов - SOCAR, "Укрнафта", UPG, OKKO и WOG. У SOCAR обе марки дизельного топлива подешевели на 2 грн/л: обычный ДП NANO теперь стоит 101,00 грн/л, а ДП NANO Extro - 104,00 грн/л.
Государственная сеть "Укрнафта" снизила цену на обе марки дизельного топлива на 1 грн/л: обычный дизель - до 95,90 грн/л, дизель Energy - до 97,90 грн/л. UPG удешевила upgDIESEL на 1 грн/л (до 97,90 грн/л), а EURO DIESEL - на 94 копейки, до 95,46 грн/л.
Самый дешевый обычный дизель среди пяти сетей сейчас у UPG, а самый дорогой премиальный - ДП Mustang у WOG по цене 104,90 грн/л.
Сколько стоят автогаз и бензин
OKKO и WOG синхронно снизили цену на автогаз на 60 копеек - до 62,90 грн/л. UPG удешевила газ на 1 грн/л, поэтому теперь он стоит 60,90 грн/л - это самая низкая цена среди ведущих сетей. Цены на другие виды топлива в OKKO и WOG не изменились.
OKKO:
- бензин Pulls 100 - 94,90 грн/л
- бензин Pulls 95 - 87,90 грн/л
- бензин А-95 Евро - 84,90 грн/л
- дизельное топливо Pulls - 102,90 грн/л
- дизельное топливо "Евро" - 99,90 грн/л
- газ - 62,90 грн/л (-60 коп.)
WOG:
- бензин 100 - 94,90 грн/л
- бензин 95 Mustang - 87,90 грн/л
- бензин 95 Евро - 84,90 грн/л
- Дизельное топливо Mustang - 104,90 грн/л
- дизельное топливо "Евро-5" - 99,90 грн/л
- газ - 62,90 грн/л (-60 коп.)
SOCAR:
- бензин NANO 100 - 95,90 грн/л
- бензин NANO 95 - 88,90 грн/л (-3 грн)
- бензин А-95 - 85,90 грн/л (-3 грн)
- ДП NANO Extro - 104,00 грн/л (-2 грн)
- дизельное топливо NANO - 101,00 грн/л (-2 грн)
- газ - 63,50 грн/л
"Укрнафта":
- бензин 95 Energy - 82,90 грн/л
- бензин А-95 - 79,90 грн/л
- бензин А-92 - 77,90 грн/л
- Дизельное топливо Energy - 97,90 грн/л (-1 грн)
- дизельное топливо - 95,90 грн/л (-1 грн)
- газ - 61,90 грн/л
UPG:
- бензин UPG 100 - 93,90 грн/л
- бензин UPG 95 - 82,90 грн/л
- бензин А-95 - 80,90 грн/л
- Дизельное топливо upgDIESEL - 97,90 грн/л (-1 грн)
- дизельное топливо EURO DIESEL - 95,46 грн/л (-94 коп.)
- газ - 60,90 грн/л (-1 грн)
Подешевеет ли бензин до 80 гривен за литр
Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в комментарии "Интерфакс-Украина" еще 13 ноября обратил внимание на то, что цены на бензин начали стремительно снижаться.
"Цены на бензин начали падать. Точнее, они обвалились", - отметил эксперт.
По его прогнозу, дальнейшая динамика цен на АЗС будет зависеть прежде всего от закупочных цен на топливо.
"Если нынешние закупочные цены сохранятся, мы увидим 80 грн, а затем и ниже в течение двух-трех недель", - пояснил Куюн.
В то же время, по мнению эксперта, в декабре цены могут снизиться еще более ощутимо. Однако такой сценарий будет зависеть от конъюнктуры внешних рынков и от того, не возникнут ли непредвиденные проблемы внутри страны.
Цены на топливо - новости по теме
Как сообщал Главред, экономист Олег Устенко прогнозировал, что бензин и дизель могут подешеветь примерно на 20% в течение двух недель. По его словам, снижение цен должно составить не менее 15 грн за литр.
Эксперты также оценивали потенциал снижения цен на топливо. По их оценкам, бензин и дизельное топливо на АЗС могут подешеветь на 5–8 грн за литр. Оптовые цены при этом падают значительно быстрее, чем розничные.
Водители могут экономить и на расходе топлива. Генеральная дирекция дорожного движения Испании назвала две привычки водителей, из-за которых расход топлива резко возрастает.
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