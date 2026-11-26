Спецпосланник США связал обмен пленными с трехсторонними переговорами, а в ОП заявляют, что освобождение будет происходить поэтапно.

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Кушнер объявил о крупном обмене пленными / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Что заявил Кушнер:

Обмен пленными состоится в ближайшее время

Спецпосланник США называет его крупнейшим за всю войну

В ОП говорят о нескольких этапах по несколько сотен человек

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что крупнейший с начала войны обмен пленными между Украиной и страной-агрессором РФ состоится совсем скоро - ещё до зимних праздников. По его словам, тысячи людей смогут вернуться домой к своим семьям.

Об этом Кушнер сказал в интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру в подкасте MD MEETS.

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Спецпосланник пояснил, что именно крупный гуманитарный обмен был главной целью трехсторонней встречи США, Украины и России.

"Целью трехсторонней встречи было прежде всего выяснить, сможем ли мы осуществить крупный гуманитарный обмен пленными, который состоится совсем скоро, перед праздниками, и станет крупнейшим обменом за всю войну", - сказал Кушнер.

Количество участников обмена и точную дату он не назвал. По данным Anadolu, Кушнер связал договоренность об обмене с трехсторонними переговорами в Абу-Даби в начале ноября и подчеркнул, что россияне согласились на многосторонний формат.

"Нам удалось добиться, чтобы россияне теперь были открыты для многостороннего формата, что очень важно", - отметил спецпосланник.

В то же время он заверил, что Вашингтон не будет принимать решения по мирному процессу за спиной Киева и европейских партнеров.

"Мы не собираемся ничего решать без согласия Европы и без согласия Украины", - добавил Кушнер.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Сроки обмена пленными: что говорит Буданов

Накануне глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что обмен может состояться в конце ноября или в начале декабря. Об этом он сказал во время мероприятия "Диалог ради единства".

"Это более или менее реальные даты, когда первые военнопленные должны вернуться", - сказал Буданов.

По его словам, освободить всех за один день не получится, поэтому процесс разделят на несколько этапов.

"Мы проведем все это, но проведем в несколько этапов. То есть по несколько сотен, в несколько этапов. Потому что сделать это за один день вряд ли получится", - пояснил глава ОП.

Буданов также занимается гуманитарными миссиями по вывозу гражданских лиц из оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.

Сколько пленных может вернуть Украина

Окончательное количество участников обмена еще согласовывается. Как отмечал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, формат может быть разным - и даже превысить предыдущие рекорды.

"То есть каким оно будет окончательно? 1200 на 1200, полторы тысячи на полторы тысячи, возможно, даже больше", - отметил омбудсмен.

Он также подчеркнул, что в первую очередь Украина требует вернуть наиболее уязвимых пленных.

"Приоритет №1 для нас - это категория тяжелораненых, тяжелобольных граждан Украины", - подчеркнул Лубинец.

Для сравнения: крупнейший на сегодняшний день обмен состоялся в мае 2025 года после переговоров в Стамбуле - тогда стороны обменяли пленных по формуле 1000 на 1000.

Обмен пленными - новости

Как сообщал Главред, 12 ноября в Дублине Владимир Зеленский встретился с Виткоффом и Кушнером. Стороны обсудили результаты трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Подробности договоренностей публично не раскрывались.

Впоследствии Зеленский сообщил о договоренности относительно крупнейшего обмена пленными, участия Европы в следующих переговорах и будущей архитектуры безопасности.

Белый дом подтвердил подготовку крупнейшего обмена с начала полномасштабного вторжения. По данным администрации, команда Трампа приступила к подготовке обмена после второго раунда трехсторонних переговоров. Количество пленных и дату обмена тогда не называли.

Предыдущее крупное соглашение об обмене при посредничестве США было достигнуто в начале года. 5 февраля во время переговоров в Абу-Даби Украина, Россия и США согласовали обмен 314 пленными, сообщал Виткофф. Украинскую делегацию тогда возглавлял Рустем Умеров.

Обмены пленными продолжались в течение всего года. В мае Украине удалось вернуть 205 защитников из российского плена. 23 октября домой вернулись ещё почти 300 украинских защитников.

Станет ли новый обмен пленными рекордным?

Крупнейшим на сегодняшний день остается обмен по формуле "1000 на 1000", который Украина и Россия провели в мае 2025 года после переговоров в Стамбуле. Политический аналитик Дмитрий Медведенко в комментарии Al Jazeera отметил, что именно эту планку должен превзойти анонсированный обмен.

"Чтобы это был крупнейший обмен пленными, он должен превзойти обмен „1000 на 1000" в мае прошлого года", - сказал он.

В то же время эксперт обратил внимание, что обмены происходят регулярно и без столь масштабной дипломатии.

"Каждые два-три месяца стороны обмениваются 100–300 пленными. Это канал, который действительно работает", - подчеркнул Медведенко.

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