Масштабный обмен пленными с РФ: сколько защитников вернулись домой

Это первый этап в рамках обмена "1000 на 1000".

https://glavred.info/ukraine/masshtabnyy-obmen-plennymi-s-rf-skolko-zashchitnikov-vernulis-domoy-10764914.html Ссылка скопирована

Новый обмен пленными / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное:

Украина провела обмен пленными с Россией

Домой вернулись 205 украинских защитников

Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года

В пятницу, 15 мая, Украина и страна-агрессор Россия провели обмен пленными. Домой удалось вернуть 205 защитников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Дома 205 украинцев. Сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена 1000 на 1000", — говорится в сообщении. видео дня

Зеленский отметил, что среди освобожденных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года. Защищали Украину в Мариуполе и на "Азовстали", на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и на ЧАЭС.

"Спасибо всем, кто работает ради возвращения наших людей домой, прежде всего нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины, и нашей команде. Спасибо всем партнерам, которые помогают освобождать украинцев из плена. Продолжим бороться за каждого и каждую, кто до сих пор остается в неволе", — подчеркнул глава государства.

Большинство защитников находились в плену 4 года

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов поздравил освобожденных украинских защитников с тем, что они наконец на свободе, на родной земле.

По его словам, большинство освобожденных сегодня воинов находились в плену 4 года — это защитники Мариуполя, это солдаты и офицеры Сил безопасности и обороны Украины, которые защищали государство на всех направлениях фронта.

"Разделяю чувства, которые сейчас переполняют родных и всех неравнодушных украинцев — наши люди дома. Любовь близких, которые дождались этого радостного до слез дня, забота врачей и реабилитологов, должная поддержка государства — мы все вместе будем заботиться о том, чтобы наши защитники преодолели последствия пережитого в российском плену", — подчеркнул он.

Буданов также поблагодарил партнеров из Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов за важную роль в проведении обмена и добавил, что работа над возвращением из плена всех украинцев продолжается.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Самому младшему освобожденному защитнику всего 21 год

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что самому младшему освобожденному защитнику исполнился 21 год, а самому старшему — 62 года.

В целом на Родину вернулись украинцы, воевавшие на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях.

Сообщается, что освобожденные защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Им будет оказана необходимая помощь, они получат документы и положенные денежные выплаты.

"Готовим следующие этапы обмена "1000 на 1000", а также продолжается работа над реализацией других предварительных договоренностей. Работаем над возвращением всех", — подчеркнули в Координационном штабе.

Многие украинцы вернулись с травмами

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украине также удалось вернуть защитника, который был осужден в России и помилован.

По его словам, многие освобожденные украинцы возвращаются с серьезными травмами, подорванным здоровьем и тяжелыми психологическими последствиями.

"Есть те защитники, которых эвакуировали из "Азовстали" ранеными. Впереди всех ждет реабилитация, восстановление документов и банковских карт", — говорится в сообщении.

Он добавил, что двое вернувшихся украинцев сегодня празднуют день рождения: им 40 и 36 лет. Кроме того, среди вернувшихся есть 5 однофамильцев.

"За каждым таким событием стоят месяцы ожидания, борьбы и неизвестности. Российский плен для многих украинцев стал местом жестоких испытаний, нечеловеческих условий содержания, психологического и физического давления. Именно поэтому возвращение наших людей — это не просто событие, а чрезвычайно важный гуманитарный процесс и общая победа всего государства", — подытожил он.

Обмен пленными — последние новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина передала списки для обмена пленными. Консультации между сторонами продолжаются для согласования конфигурации договоренностей.

24 апреля во время обмена пленными в Украину удалось вернуть 193 защитников. Все эти бойцы защищали Украину на разных направлениях. Среди освобожденных из плена бойцов есть раненые и те, против кого РФ возбудила уголовные дела.

11 апреля в рамках обмена удалось вернуть 175 рядовых, сержантов и офицеров. Они защищали Украину в составе ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы Украины. Также удалось вернуть домой 7 гражданских лиц.

Читайте также:

Об источнике: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными — временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред