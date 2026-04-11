Новый обмен пленными: Украина вернула домой наших защитников

Украина и Россия провели обмен пленными непосредственно перед Пасхой.

https://glavred.info/ukraine/novyy-obmen-plennymi-ukraina-vernula-domoy-nashih-zashchitnikov-10755941.html Ссылка скопирована

Что известно:

Украина и Россия провели обмен пленными. Наших защитников удалось вернуть домой непосредственно перед Пасхой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В рамках обмена удалось вернуть 175 рядовых, сержантов и офицеров. Они защищали Украину в составе ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы Украины. Известно, что среди них есть раненые. Также удалось вернуть домой 7 гражданских лиц.

видео дня

Украинцы попали в плен, когда защищали государство в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

"Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд и тем самым приближает возвращение наших людей. Вернуть всех из российского плена для нас принципиально важно. Спасибо каждому в мире, кто помогает нам в этом", — отметил президент.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что в целом из плена удалось освободить 182 украинца. Среди них были офицеры, которых РФ отказывалась обменивать.

"Возвращение наших граждан из российского плена на родную свободную землю, к самым близким и дорогим — самое долгожданное, трогательное событие, которого всегда с нетерпением ждет вся Украина. Поздравляю каждого! А еще — всех родных, кто дождался самой заветной вести перед праздником: обнять своих после невыносимо долгой разлуки", — отметил Буданов.

Посмотреть видео с обмена пленными можно в нашем телеграм-канале по ссылке.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 января в рамках репатриационных мероприятий Украина вернула тела 1000 погибших военных. Российская сторона утверждала, что они принадлежат украинским защитникам. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Ранее, 20 ноября, оккупанты также передали Украине еще 1000 тел, которые, по их заявлениям, принадлежат погибшим бойцам ВСУ.

Еще до этого, 18 сентября, из России в Украину вернули тела примерно тысячи погибших граждан. По информации российской стороны, речь идет об украинских военнослужащих, что также подтвердили в Координационном штабе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред