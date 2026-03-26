Буданов объявил о крупном обмене пленными: когда он состоится

Инна Ковенько
26 марта 2026, 20:12
Крупный обмен пленными с Россией может состояться на Пасху.
Главное:

  • Буданов объявил о новом обмене пленными с РФ
  • Глава ОП надеется, что крупный обмен состоится на Пасху

Следующий обмен военнопленными между Россией и Украиной планируется провести на Пасху, 12 апреля.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на мероприятии, посвященном четвертой годовщине Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Наша совместная работа продолжается ежедневно, переговоры идут, и новые обмены будут. Я очень надеюсь, что на Пасху мы все увидим крупный обмен, а мы сделаем для этого все, что нужно", — сказал он, обращаясь к участникам конференции "Вместе ради возвращения" по случаю 4-й годовщины создания Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Глава ОП уточнил, что за время работы Координационного штаба состоялось более 70 обменов.

"За каждым из этих возвращений стоят месяцы сверхсложных переговоров и огромной совместной работы, президент Украины лично держит этот процесс под контролем, он знает о каждом ключевом вопросе и каждой сложной ситуации. Рядом с нами – наши партнеры, без которых многие обмены было бы организовать очень сложно, а иногда, честно говоря, почти невозможно", – добавил он.

Как писал Главред, 5 марта состоялся масштабный обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой из российского плена удалось вернуть 200 украинских военных. Из российского плена возвращаются украинские военные из разных подразделений ВСУ. Среди них — бойцы Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Территориальной обороны, Сил беспилотных систем, Десантно-штурмовых и Воздушных сил. Также домой вернулись представители Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

5 февраля между Украиной и Россией состоялся первый за долгое время обмен военнопленными. В результате домой из российского плена вернулись 157 украинских военных.

Среди освобожденных оказался военный Назар Далецкий, которого в течение нескольких лет считали погибшим.

В тот же день стало известно и об освобождении из плена крымского татарина Руслана Куртмаллаева, который провел в неволе почти четыре года. Об этом сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа и руководитель Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев.

Кирилл Буданов
О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

