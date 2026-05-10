Урожай огурцов будет рекордным даже без химикатов: достаточно посадить рядом одно растение

На украинских огородах набирает популярность метод естественного земледелия, который позволяет выращивать огурцы без традиционных азотных удобрений. Огородники все чаще заменяют химию "зелеными партнерами" — бобовыми культурами, которые работают как живая подкормка прямо на грядке, пишет ТСН.
Естественный симбиоз, заменяющий удобрения
Специалисты объясняют, что бобовые, в частности черные бобы и фасоль, создают с огурцами уникальный союз. Благодаря клубневым бактериям на корнях они захватывают атмосферный азот и превращают его в органическую форму, доступную для огурцов. В результате растения получают непрерывное питание в течение всего сезона без единой гранулы минеральных удобрений.
Бобовые не конкурируют за ресурсы: их корневая система развивается рядом, но не подавляет огуречную. В надземной части царит такой же баланс — бобы комфортно растут в нижнем ярусе, используя широкую листву огурцов как естественную защиту от жары.
Дополнительный бонус — почва становится более рыхлой и мягкой. Бобовые работают как естественные "разрыхлители", улучшая аэрацию и влагопроницаемость, что ускоряет развитие корней огурцов.
Как правильно организовать совместную грядку
Чтобы симбиоз заработал на полную, важно соблюсти сроки посева. Бобовые высаживают первыми — как только земля прогреется настолько, что ее можно обрабатывать. Пока огурцы еще растут в виде рассады, бобы уже успевают укорениться и начать насыщать почву азотом.
К моменту высадки огурцов грядка превращается в готовую питательную среду. Молодые растения сразу попадают в "заряженную" землю, что обеспечивает быстрый старт и высокую устойчивость к стрессам.
Выбор культуры зависит от способа выращивания:
- Бобы — для огурцов в расстилании: компактны, не затеняют, создают стабильный микроклимат.
- Фасоль — для шпалер: вьется нижним ярусом, тогда как огурцы занимают верхний, позволяя получить два урожая с одной площади.
Специалисты советуют выбирать партенокарпические гибриды огурцов — они не нуждаются в опылении и формируют букетную завязь. В сочетании с естественным азотным фоном урожайность таких растений возрастает в разы.
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
