Урожай огурцов будет рекордным даже без химикатов: достаточно посадить рядом одно растение

Чтобы добиться максимального эффекта, важно правильно распределить время и пространство при посадке.

Лучшие соседи для огурцов на огороде

Вы узнаете:

Какие растения являются лучшими соседями на грядке для огурцов

Какую пользу они приносят огурцам

На украинских огородах набирает популярность метод естественного земледелия, который позволяет выращивать огурцы без традиционных азотных удобрений. Огородники все чаще заменяют химию "зелеными партнерами" — бобовыми культурами, которые работают как живая подкормка прямо на грядке, пишет ТСН.

Естественный симбиоз, заменяющий удобрения

Специалисты объясняют, что бобовые, в частности черные бобы и фасоль, создают с огурцами уникальный союз. Благодаря клубневым бактериям на корнях они захватывают атмосферный азот и превращают его в органическую форму, доступную для огурцов. В результате растения получают непрерывное питание в течение всего сезона без единой гранулы минеральных удобрений.

Бобовые не конкурируют за ресурсы: их корневая система развивается рядом, но не подавляет огуречную. В надземной части царит такой же баланс — бобы комфортно растут в нижнем ярусе, используя широкую листву огурцов как естественную защиту от жары.

Дополнительный бонус — почва становится более рыхлой и мягкой. Бобовые работают как естественные "разрыхлители", улучшая аэрацию и влагопроницаемость, что ускоряет развитие корней огурцов.

Как правильно организовать совместную грядку

Чтобы симбиоз заработал на полную, важно соблюсти сроки посева. Бобовые высаживают первыми — как только земля прогреется настолько, что ее можно обрабатывать. Пока огурцы еще растут в виде рассады, бобы уже успевают укорениться и начать насыщать почву азотом.

К моменту высадки огурцов грядка превращается в готовую питательную среду. Молодые растения сразу попадают в "заряженную" землю, что обеспечивает быстрый старт и высокую устойчивость к стрессам.

Выбор культуры зависит от способа выращивания:

Бобы — для огурцов в расстилании: компактны, не затеняют, создают стабильный микроклимат.

Фасоль — для шпалер: вьется нижним ярусом, тогда как огурцы занимают верхний, позволяя получить два урожая с одной площади.

Специалисты советуют выбирать партенокарпические гибриды огурцов — они не нуждаются в опылении и формируют букетную завязь. В сочетании с естественным азотным фоном урожайность таких растений возрастает в разы.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине.

