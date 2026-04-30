Чем подкормить огурцы после пересадки: урожай будете собирать ящиками

Рассказываем, какая подкормка поможет огурцам быстрее восстановиться после пересадки и набраться сил.

Чем подкормить огурцы после пересадки — как подкормить огурцы дрожжами

Вы узнаете:

Чем подкормить огурцы после пересадки

Как подкормить огурцы дрожжами

Как ускорить рост огурцов

После пересадки рассада огурцов часто останавливается в росте. Это естественная реакция на смену условий, ведь растения переживают стресс. Чаще всего причиной становятся прохладные ночи, недостаточно прогретая почва или нерегулярный полив.

Опытные огородники советуют воспользоваться проверенным домашним способом — дрожжевой подкормкой, которая активизирует корневую систему и запускает работу полезных микроорганизмов в почве. Благодаря этому огурцы лучше усваивают питательные вещества, быстрее формируют новые корешки и набирают силу. Эффект заметен уже через несколько дней: растения становятся более жизнеспособными, а их рост ускоряется.

Как приготовить раствор

Для стимулятора роста понадобятся:

Пакет сухих дрожжей (11 граммов);

Столовая ложка сахара;

Вода.

Сначала нужно приготовить закваску: дрожжи и сахар растворите в литре теплой воды и оставьте в теплом месте примерно на два часа. Когда смесь начнет бродить и появится характерный запах, закваска готова.

Далее разведите концентрат в пяти литрах чистой воды. Перед самым внесением рекомендуем его еще раз разбавить: ориентировочно литр готовой смеси на ведро воды. Такой слабый раствор безопасен для корней и в то же время эффективен.

Как правильно применять

Перед подкормкой грядки следует хорошо полить обычной водой комнатной температуры. Это важно, ведь дрожжи работают только во влажной почве. После этого под каждый куст огурцов вылейте примерно литр раствора. Огородники отмечают, что уже через несколько дней растения начинают активно расти.

Чтобы усилить действие, в почву можно добавить немного перегноя или древесной золы. В такой среде дрожжи еще активнее запускают полезную микрофлору, а растения получают больше питательных веществ.

Для каких культур подходит

Дрожжевая подкормка полезна не только для огурцов. Ее успешно применяют для томатов, баклажанов и перца. Все эти культуры хорошо реагируют на стимуляцию корневой системы и быстрее восстанавливаются после пересадки.

