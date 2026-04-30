Усик – Верховен: когда и где смотреть трансляцию боя в Украине

Читайте в материале:
- Где и когда смотреть бой Усик – Верховен
- Сколько стоит трансляция и варианты доступа
- Полный кард вечера бокса в Гизе
В субботу, 23 мая, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинец Александр Усик проведет поединок против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.
Бой состоится в египетском Гизе, где ринг установят прямо у пирамид. Поединок пройдет по правилам бокса, а на кону будет стоять титул WBC в супертяжелом весе. Для Усика это будет добровольная защита чемпионского пояса.
Трансляцию вечера бокса обеспечит платформа DAZN в формате Pay-Per-View и через подписку Ultimate Tier. По информации сервиса, для зрителей в Украине предусмотрено два варианта просмотра: разовая покупка PPV за 24,99 фунта (примерно 1404 грн) или 59,99 доллара (около 2582,73 грн), а также оформление премиум-подписки Ultimate Tier, которая включает доступ к этому и другим PPV-событиям без дополнительных оплат.
Отдельно отмечается, что приложение DAZN доступно на смарт-телевизорах, смартфонах, планшетах, игровых консолях и в браузере.
В Украине трансляцию также планирует показать "Киевстар ТВ", однако стоимость доступа пока не объявлена.
Комментатор Максим Диденко отметил: "Это решение выглядит довольно неожиданным, поскольку в течение последних пяти лет поединки Усика можно было смотреть на платформе MEGOGO".
Начало боя ожидается ориентировочно в 21:45 по киевскому времени.
Полный андеркард вечера бокса включает следующие поединки:
- Гамза Шираз (Великобритания) — Алем Бегич (Германия),
- Джек Каттералл (Великобритания) — Шахрам Гиясов (Узбекистан),
- Фрэнк Санчес (Куба) — Ричард Торрес-младший (США),
- Мизуки Хирута (Япония) — Маи Солиман (Австралия),
- Басем Мамдух (Египет) — Джамар Телли (США),
- Махмуд Мобарк (Египет) — Майкл Калвалья (Кения),
- Омар Хикал (Египет) — Али Ссерункума (Уганда).
Бой Усик – Верховен — новости по теме
Как ранее сообщал Главред, после официального анонса поединка между Александром Усиком и Рико Верховеном букмекеры определили фаворита предстоящего боя. Аналитики практически единодушно отдают предпочтение украинцу. Коэффициент на победу Усика составляет 1,04, тогда как успех Верховена оценивается значительно выше — 9,00.
О личности: Александр Усик
Александр Усик — непобедимый украинский боксер-профессионал, выступающий в первом тяжелом и тяжелом весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022–2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
