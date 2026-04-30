Пилот рассказал почему многим страшно летать: что тревожит пассажиров

Вы узнаете:
- Почему турбулентность возникает внезапно
- Где в самолете почти не ощущается турбулентность
- Что на самом деле происходит при посадке и откуда берется тряска
Боязнь полетов остается одной из самых распространенных тревог среди многих путешественников. По разным оценкам, около 40% людей испытывают дискомфорт при посадке в самолет. Главной причиной страха часто становится турбулентность.
Пилот объяснил, что резкие колебания возникают из-за столкновения воздушных потоков и редко представляет угрозу для самолета. Несмотря на неприятные ощущения, современные лайнеры рассчитаны на такие нагрузки, а экипажи умеют заранее снижать их влияние. Об этом пишет Mirror.
Почему возникает турбулентность
Пилот авиакомпании Wizz Air Том Копестейк, имеющий опыт сотен рейсов и полетов в десятки стран, объяснил, что турбулентность возникает из-за столкновения воздушных потоков. По его словам, это похоже на встречу двух водных течений (например, реки и ручья).
Хотя современные системы позволяют частично прогнозировать такие зоны, полностью избежать их невозможно. Пилоты обмениваются информацией по радио и стараются корректировать высоту полета, чтобы минимизировать тряску. При этом сами экипажи также ощущают турбулентность, поскольку находятся в передней части самолета.
Копестейк подчеркивает, что несмотря на неприятные ощущения, самолет рассчитан на такие нагрузки, а сама турбулентность в большинстве случаев остается слабой или умеренной.
Где в самолете меньше трясет
По словам пилота, расположение в салоне напрямую влияет на восприятие турбулентности. Самолет условно можно представить как качели, вращающиеся вокруг центра.
Именно поэтому пассажиры, сидящие ближе к середине салона, ощущают колебания меньше, чем те, кто находится в хвосте или в носовой части. Этот простой совет может существенно снизить уровень тревоги во время полета.
Почему тряска бывает при посадке и взлете
По словам пилота, турбулентность возникает не только на высоте, но и при взлете или посадке. Это связано с особенностями аэропортов. Большие открытые пространства, здания и ангары создают сложные воздушные потоки, особенно при ветре.
Дополнительным фактором является температура поверхности земли. В теплое время года нагретый грунт отдает тепло в воздух, вызывая так называемую термическую турбулентность. Поэтому полет может быть плавным на высоте, но сопровождаться легкой тряской при снижении.
Пилот отмечает, что такие условия считаются нормой и не представляют угрозы для безопасности.
Об источнике: The Mirror
Об источнике: The Mirror
