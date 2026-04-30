Пилот объяснил причины турбулентности, тряски при посадке и подсказал, какие места в самолете выбрать, чтобы снизить дискомфорт во время полета.

Боязнь полетов остается одной из самых распространенных тревог среди людей

Боязнь полетов остается одной из самых распространенных тревог среди многих путешественников. По разным оценкам, около 40% людей испытывают дискомфорт при посадке в самолет. Главной причиной страха часто становится турбулентность.

Пилот объяснил, что резкие колебания возникают из-за столкновения воздушных потоков и редко представляет угрозу для самолета. Несмотря на неприятные ощущения, современные лайнеры рассчитаны на такие нагрузки, а экипажи умеют заранее снижать их влияние. Об этом пишет Mirror.

Почему возникает турбулентность

Пилот авиакомпании Wizz Air Том Копестейк, имеющий опыт сотен рейсов и полетов в десятки стран, объяснил, что турбулентность возникает из-за столкновения воздушных потоков. По его словам, это похоже на встречу двух водных течений (например, реки и ручья).

Хотя современные системы позволяют частично прогнозировать такие зоны, полностью избежать их невозможно. Пилоты обмениваются информацией по радио и стараются корректировать высоту полета, чтобы минимизировать тряску. При этом сами экипажи также ощущают турбулентность, поскольку находятся в передней части самолета.

Копестейк подчеркивает, что несмотря на неприятные ощущения, самолет рассчитан на такие нагрузки, а сама турбулентность в большинстве случаев остается слабой или умеренной.

Где в самолете меньше трясет

По словам пилота, расположение в салоне напрямую влияет на восприятие турбулентности. Самолет условно можно представить как качели, вращающиеся вокруг центра.

Именно поэтому пассажиры, сидящие ближе к середине салона, ощущают колебания меньше, чем те, кто находится в хвосте или в носовой части. Этот простой совет может существенно снизить уровень тревоги во время полета.

Почему тряска бывает при посадке и взлете

По словам пилота, турбулентность возникает не только на высоте, но и при взлете или посадке. Это связано с особенностями аэропортов. Большие открытые пространства, здания и ангары создают сложные воздушные потоки, особенно при ветре.

Дополнительным фактором является температура поверхности земли. В теплое время года нагретый грунт отдает тепло в воздух, вызывая так называемую термическую турбулентность. Поэтому полет может быть плавным на высоте, но сопровождаться легкой тряской при снижении.

Пилот отмечает, что такие условия считаются нормой и не представляют угрозы для безопасности.

Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира.

