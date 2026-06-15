"Путин впервые назвал": как война с Украиной развеяла главный миф РФ, историк объяснил

Война против Украины заставила Кремль изменить риторику в отношении Второй мировой войны. Историк объяснил, как рушится главный миф РФ.

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Как в России переписывают историю — как война против Украины развенчала главный миф РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему в России до сих пор отмечают День Победы

Как переписывают историю в России

Какое значение имеет российский триколор

Полномасштабная война против Украины стала серьезным испытанием для российской государственной пропаганды. Кремль десятилетиями строил идентичность вокруг культа победы во Второй мировой войне, однако нынешний конфликт все больше обнажает противоречия в официальной риторике РФ. Историк и глава украинского Института национальной памяти Александр Алферов в интервью 24 каналу объяснил, как современная война разрушает один из ключевых мифов российской государственности.

Главред выяснил, как война против Украины изменила исторические нарративы Кремля.

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Война против Украины изменила российскую риторику о Второй мировой войне

"Российский режим пытается сделать следующее. Если мы, например, говорим о Дне Победы, то уже непонятно, какой день и что на самом деле они отмечают. Потому что ветеранов не осталось, или почти не осталось", — сказал он.

По словам историка, вторжение в Украину заставило российские власти корректировать привычные пропагандистские подходы. Особенно заметными эти изменения стали после провала планов Кремля по быстрому захвату Киева.

"Эта война в системе координат российского общества выглядит уже странной, потому что все говорили о Великой Отечественной войне и борьбе с фашизмом. А когда Киев за три дня не взяли, то на параде 2022 года Путин впервые сказал о Второй мировой войне. Путин впервые не употребил термин "фашисты", а употребил термин "нацисты". То есть у них тоже есть такое на уровне подмены терминологии в обществе понимание, что эта зона является хрупкой", — отметил Алферов.

Смотрите интервью Алферова:

Почему День Победы в РФ теряет свое первоначальное значение

По мнению специалиста, современные российские празднования 9 мая все больше отдаляются от исторической памяти о Второй мировой войне. Они превращаются в политический инструмент, который наполняют любыми нужными государству смыслами.

"Мы теперь понимаем, что на самом деле День Победы — это обычная история, которая на самом деле уже теряет все традиции, все маркеры. Это просто день, когда государство проводит что-то. И если там появится, например, российская космонавтика, то уже никого не будет волновать, что это герой космоса тоже", — сказал историк.

По его словам, такая трансформация является характерной чертой имперских государств, которые постепенно размывают исторические смыслы ради политической целесообразности.

"Это характерное явление для империй, к которым на сегодняшний день относится Российская Федерация. То есть убрать все, что может быть достоверным и что может, скажем, иметь какую-то историческую основу", — подчеркнул Алферов.

Как Россия пытается вписать участников войны в старые мифы

Отдельной проблемой для Кремля историк назвал попытки интегрировать участников так называемой "СВО" в исторический нарратив, который ранее был связан исключительно с событиями Второй мировой войны.

"Каким образом попадают в эту зону Второй мировой войны люди, воюющие в "СВО"? Туда не попадали люди, воевавшие в Чечне. Или, скажем, ладно, те, кто служил где-то в качестве иностранного контингента, не попадали те, кто был в Афганистане, но попали так называемые СВОшники", — отметил эксперт.

По его мнению, такая избирательность свидетельствует о кризисе российской исторической политики и попытках адаптировать старые мифы к новым реалиям.

Почему советский флаг и триколор противоречат друг другу

Еще одним проявлением потери исторической логики историк назвал использование во время торжеств символов, имеющих противоположное историческое значение.

"Там и георгиевская лента наплуталась, вместе с тем пониманием, что выход на центральную площадь государства происходит под флагами, которые были просто вражескими", — отметил специалист.

Он подчеркнул, что одновременное использование советского флага и современного российского триколора в контексте Второй мировой войны создает очевидное историческое противоречие.

"Этот красный флаг, который находится рядом с российским триколором. В контексте Второй мировой войны это невозможно, потому что красное знамя — это Советский Союз, а триколор — это гитлеровские войска, в которых воевала русская эмиграция, это власовцы и тому подобное. То есть даже если подойти к этому с этой стороны, это два несовместимых между собой флага, которые в контексте Второй мировой войны нельзя даже сопоставить", — резюмировал Алферов.

Александр Алферов / Инфографика: Главред

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О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

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