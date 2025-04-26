Что на самом деле означает фамилия Путин: историк раскрыл интересный нюанс

Украинский историк раскрыл истинное значение фамилии Путина и рассказал, что скрывает слово "путать" и как оно повлияло на формирование фамилии.

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Что означает фамилия Путин - историк раскрыл происхождение фамилии Путин / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

Что означает слово путин

Что означает фамилия Путин

Фамилия российского диктатора и военного преступника Путина имеет интересное и неоднозначное происхождение, которое подробно объяснил профессиональный украинский историк Александр Алферов.

Главред выяснил детали происхождения фамилии Путин.

Происхождение фамилии Путин

"Фамилия Путин образована от нехристианского имени Путя. Добавление суффикса "ин" создает нам сына Пути - Путин", - рассказывает историк в видео на YouTube.

По словам Алферова, нехристианское имя - это второе имя, которое давали детям кроме христианского, и именно оно часто отражало бытовые или личностные черты.

Как объясняет историк, имя Путя связано со словом "путать", происходящим от праславянского корня "потаті".

"От этого происходит украинское слово "путати", белорусское "путаць", а у сербов и хорватов - "путити", что означает, кстати, плохо работать", - отмечает Александр Алферов.

Смотрите видео о значении фамилии Путина:

Более подробно Алферов отмечает, что слово "путать" имеет очень много значений. В частности:

запутывать,

не различать,

терять логическую связь,

сбиваться,

связывать веревками,

ввязываться во что-то плохое.

"Много значений и все плохие, как говорится, на роду написано", - заключает историк.

Таким образом, фамилия Путина берет свои истоки из древнеславянского языка и имеет негативные коннотации, связанные с запутанностью, растерянностью и ошибками.

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Кто такой Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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