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Загадка раскрыта: историк объяснил, что на самом деле означает слово "сало"

Юрий Берендий
23 марта 2025, 08:26
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Слово "сало" имеет древнее происхождение, по словам историка, оно эволюционировало от старославянского "садло", что означало слой жира, насаженный над мясом.
Загадка раскрыта: историк объяснил, что на самом деле означает слово 'сало'
Что на самом деле означает слово сало - происхождение слова сало / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Что означает слово сало
  • Каково происхождение слова сало

Слово "сало" настолько привычно для украинцев, что его происхождение кажется очевидным, однако историческая лингвистика открывает интересные подробности. Профессиональный украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube объясняет, что современное "сало" происходит от древнеславянского слова "садло", где суффикс -д- в процессе языковых изменений выпал, и мы получили знакомое нам слово.

Главред выяснил, какова история слова сало.

Этимология слова "сало"

В праславянском языке слово "садло" имело значение чего-то "насаженного сверху" на мясо.

"Корень сад нам хорошо знаком", - объясняет историк.

Он связан с глаголами сажать, насаждать, что означает размещение чего-то сверху. Поэтому "садло" первоначально означало слой жира, находящийся над мышечной тканью.

"Между прочим, в некоторых западнославянских языках это слово сохранилось в своем первоначальном виде", - отмечает Александр Алферов.

Например, в словацком языке до сих пор употребляется слово sadlo, которое соответствует нашему "салу".

Смотрите видео о том, откуда взялось слово "сало":

Как слово трансформировалось

Как часто бывает в языках, со временем сложные языковые конструкции упрощаются. В случае "садла" произошло выпадение звука -д-, в результате чего возникла современная форма "сало". Такой процесс - явление, характерное для многих слов, которые упрощаются в произношении из поколения в поколение.

Украинское слово "сало" имеет древнеславянское происхождение и эволюционировало от формы "садло". Его значение - "жир, насаженный над мясом", и оно родственно с аналогичными словами в других славянских языках.

Как объясняет историк Александр Алферов, такие языковые трансформации - обычное явление, отражающее естественное развитие языка и культуры.

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Кто такой Александр Алфёров

Александр Анатольевич Алфёров - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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