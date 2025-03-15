Что на самом деле означает слово 'Москва': историк указал на интересный нюанс

Вы узнаете:
- Происхождение названия Москва
- Что означает слово Москва
Современная Москва - один из крупнейших городов мира, политический и культурный центр страны-агрессора России. Однако не все знают, что именно означает это название и какое оно имеет происхождение. Известный украинский историк Александр Алферов в своем видео на YouTube объяснил, что слово "Москва" имеет вовсе не славянские корни, а происходит от древних балтийских и финно-угорских народов.
Главред выяснил, как раньше называлась Москва.
Происхождение названия "Москва"
По словам Александра Алферова, город получил свое название от реки Москва, на берегах которой и было основано поселение. "Град Москва возник в честь реки Москва, а Кремль стал его сердцевиной", - объясняет историк.
Однако что означает само название реки? Оказывается, это слово происходит из языка балтийского племени голять, которое жило на этих территориях в древности.
"В балтийских языках слово "Москва" означало что-то топкое, мокрое и вязкое", - отмечает Алферов.
Смотрите видео о том, каково происхождение слова "Москва":
Что означает слово "Москва"
Ученые Института истории Украины также подтверждают, что название "Москва" не имеет славянского происхождения. По одной из самых распространенных версий, это слово происходит от финно-угорских языков.
Языковед А. Преображенский предположил, что это название имеет мерянское происхождение, ведь в древности территория современной Москвы входила в область племени меря, которое населяло Владимирскую, Ярославскую и Московскую губернии.
Существует несколько вариантов перевода этого слова с чудских языков:
- Moská avá - в мерянском языке означало "медведица" (моска - медведь, ава - мать, женщина);
- Musta va - в финском языке переводится как "грязная вода" (musta - черный, грязный; va - вода);
- Moská va - в некоторых финно-угорских диалектах могло означать "коровья лужа" (моска - корова, ва - вода).
По словам историка М. Фесмера, последняя версия получила широкую известность благодаря авторитету русского историка В. Ключевского, который считал ее наиболее правдоподобной.
Кроме финно-угорских версий, существуют и другие гипотезы о происхождении слова "Москва". Например, некоторые исследователи считают, что название реки может иметь бурят-монгольские корни.
"В бурят-монгольском языке слово "Москва" может означать "закрученное русло", - отмечают в Институте истории Украины.
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Кто такой Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.
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