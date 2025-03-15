Историк раскрыл истинное значение названия Москвы которое имеет неожиданное происхождение, не связанное со славянскими корнями.

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Что на самом деле означает слово Москва - историк указал на интересный нюанс / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

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Происхождение названия Москва

Что означает слово Москва

Современная Москва - один из крупнейших городов мира, политический и культурный центр страны-агрессора России. Однако не все знают, что именно означает это название и какое оно имеет происхождение. Известный украинский историк Александр Алферов в своем видео на YouTube объяснил, что слово "Москва" имеет вовсе не славянские корни, а происходит от древних балтийских и финно-угорских народов.

Главред выяснил, как раньше называлась Москва.

Происхождение названия "Москва"

По словам Александра Алферова, город получил свое название от реки Москва, на берегах которой и было основано поселение. "Град Москва возник в честь реки Москва, а Кремль стал его сердцевиной", - объясняет историк.

Однако что означает само название реки? Оказывается, это слово происходит из языка балтийского племени голять, которое жило на этих территориях в древности.

"В балтийских языках слово "Москва" означало что-то топкое, мокрое и вязкое", - отмечает Алферов.

Смотрите видео о том, каково происхождение слова "Москва":

Что означает слово "Москва"

Ученые Института истории Украины также подтверждают, что название "Москва" не имеет славянского происхождения. По одной из самых распространенных версий, это слово происходит от финно-угорских языков.

Языковед А. Преображенский предположил, что это название имеет мерянское происхождение, ведь в древности территория современной Москвы входила в область племени меря, которое населяло Владимирскую, Ярославскую и Московскую губернии.

Существует несколько вариантов перевода этого слова с чудских языков:

Moská avá - в мерянском языке означало "медведица" (моска - медведь, ава - мать, женщина);

Musta va - в финском языке переводится как "грязная вода" (musta - черный, грязный; va - вода);

Moská va - в некоторых финно-угорских диалектах могло означать "коровья лужа" (моска - корова, ва - вода).

По словам историка М. Фесмера, последняя версия получила широкую известность благодаря авторитету русского историка В. Ключевского, который считал ее наиболее правдоподобной.

Кроме финно-угорских версий, существуют и другие гипотезы о происхождении слова "Москва". Например, некоторые исследователи считают, что название реки может иметь бурят-монгольские корни.

"В бурят-монгольском языке слово "Москва" может означать "закрученное русло", - отмечают в Институте истории Украины.

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Кто такой Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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