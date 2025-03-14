Видели все, но причину знают единицы: почему на поездах горит только одна фара

Многие люди замечали, что у локомотива горит только одна фара, и это вовсе не случайность - такое решение имеет свое техническое и функциональное объяснение.

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Почему на локомотивах горит только одна фара - секрет раскрыт / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему у локомотива горит только одна фара

Почему в поездах есть дневные и ночные огни

Если вы когда-нибудь видели локомотив с одной включенной фарой, возможно, вы подумали, что перегорела лампочка. Но на самом деле это не так. Об этом интересном железнодорожном феномене рассказывает блогер и автор YouTube-канала "Историк".

Главред выяснил, почему у поездов горит только одна фара.

Как называется фара у поезда

То, что считается фарами на локомотивах, на самом деле называется буферными фонарями. Они не предназначены для освещения колеи, как у автомобилей. Для этого в верхней части кабины установлен прожектор.

Буферные фонари находятся на буферном брусе локомотива и выполняют сигнальную функцию. Они служат для световой сигнализации, оповещая железнодорожные службы, локомотивные бригады и работников железной дороги о статусе и направлении движения поезда.

"На большинстве локомотивов установлено восемь буферных фонарей - по четыре на каждой кабине. Они размещены группами по два с каждой стороны: один белый, один красный", - объясняет блогер.

Смотрите видео о том, что означают сигналы поезда:

Какие сигналы подает поезд

В зависимости от положения локомотива на пути и направления движения, буферные фонари могут светиться разными цветами:

Движение правильным путем (по основному пути) - горят по два белых фонаря на каждой кабине.

Движение неправильным путем (по левому пути на двухпутной линии) - слева светится красный фонарь, а справа - белый.

Движение деповским или станционным путем - горит один белый фонарь с правой стороны за ходом локомотива (со стороны машиниста).

Последний вагон пассажирского или почтово-багажного поезда - обозначается тремя красными огнями (два со стороны машиниста, один со стороны помощника).

Последний вагон грузового поезда - обозначается красным светоотражающим диском с правой стороны буферного бруса.

Ранее, на паровозах вместо буферных фонарей использовали керосиновые лампы. Позже их заменили лампами накаливания.

"Чтобы достичь красного свечения, машинист вручную устанавливал в специальное крепление красное стекло", - рассказывает блогер.

На некоторых старых локомотивах были двухцветные фонари, где в одном корпусе находились две лампы:

Белая - для движения вперед

Красная - для предупреждения встречных поездов

Впоследствии машинисты могли переключать цвет в зависимости от потребности, говорится в видео.

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Что известно о YouTube-канале "Историк"? YouTube-канал "Историк" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с историей и интересными фактами из СССР. Аудитория канала - почти 5 тысяч подписчиков.

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