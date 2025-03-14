Видели все, но причину знают единицы: почему на поездах горит только одна фара

Вы узнаете:
- Почему у локомотива горит только одна фара
- Почему в поездах есть дневные и ночные огни
Если вы когда-нибудь видели локомотив с одной включенной фарой, возможно, вы подумали, что перегорела лампочка. Но на самом деле это не так. Об этом интересном железнодорожном феномене рассказывает блогер и автор YouTube-канала "Историк".
Главред выяснил, почему у поездов горит только одна фара.
Как называется фара у поезда
То, что считается фарами на локомотивах, на самом деле называется буферными фонарями. Они не предназначены для освещения колеи, как у автомобилей. Для этого в верхней части кабины установлен прожектор.
Буферные фонари находятся на буферном брусе локомотива и выполняют сигнальную функцию. Они служат для световой сигнализации, оповещая железнодорожные службы, локомотивные бригады и работников железной дороги о статусе и направлении движения поезда.
"На большинстве локомотивов установлено восемь буферных фонарей - по четыре на каждой кабине. Они размещены группами по два с каждой стороны: один белый, один красный", - объясняет блогер.
Смотрите видео о том, что означают сигналы поезда:
Какие сигналы подает поезд
В зависимости от положения локомотива на пути и направления движения, буферные фонари могут светиться разными цветами:
- Движение правильным путем (по основному пути) - горят по два белых фонаря на каждой кабине.
- Движение неправильным путем (по левому пути на двухпутной линии) - слева светится красный фонарь, а справа - белый.
- Движение деповским или станционным путем - горит один белый фонарь с правой стороны за ходом локомотива (со стороны машиниста).
- Последний вагон пассажирского или почтово-багажного поезда - обозначается тремя красными огнями (два со стороны машиниста, один со стороны помощника).
- Последний вагон грузового поезда - обозначается красным светоотражающим диском с правой стороны буферного бруса.
Ранее, на паровозах вместо буферных фонарей использовали керосиновые лампы. Позже их заменили лампами накаливания.
"Чтобы достичь красного свечения, машинист вручную устанавливал в специальное крепление красное стекло", - рассказывает блогер.
На некоторых старых локомотивах были двухцветные фонари, где в одном корпусе находились две лампы:
- Белая - для движения вперед
- Красная - для предупреждения встречных поездов
Впоследствии машинисты могли переключать цвет в зависимости от потребности, говорится в видео.
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