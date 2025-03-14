Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Видели все, но причину знают единицы: почему на поездах горит только одна фара

Юрий Берендий
14 марта 2025, 14:45
213
Многие люди замечали, что у локомотива горит только одна фара, и это вовсе не случайность - такое решение имеет свое техническое и функциональное объяснение.
Видели все, но причину знают единицы: почему на поездах горит только одна фара
Почему на локомотивах горит только одна фара - секрет раскрыт / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему у локомотива горит только одна фара
  • Почему в поездах есть дневные и ночные огни

Если вы когда-нибудь видели локомотив с одной включенной фарой, возможно, вы подумали, что перегорела лампочка. Но на самом деле это не так. Об этом интересном железнодорожном феномене рассказывает блогер и автор YouTube-канала "Историк".

Главред выяснил, почему у поездов горит только одна фара.

Как называется фара у поезда

То, что считается фарами на локомотивах, на самом деле называется буферными фонарями. Они не предназначены для освещения колеи, как у автомобилей. Для этого в верхней части кабины установлен прожектор.

Буферные фонари находятся на буферном брусе локомотива и выполняют сигнальную функцию. Они служат для световой сигнализации, оповещая железнодорожные службы, локомотивные бригады и работников железной дороги о статусе и направлении движения поезда.

"На большинстве локомотивов установлено восемь буферных фонарей - по четыре на каждой кабине. Они размещены группами по два с каждой стороны: один белый, один красный", - объясняет блогер.

Смотрите видео о том, что означают сигналы поезда:

Какие сигналы подает поезд

В зависимости от положения локомотива на пути и направления движения, буферные фонари могут светиться разными цветами:

  • Движение правильным путем (по основному пути) - горят по два белых фонаря на каждой кабине.
  • Движение неправильным путем (по левому пути на двухпутной линии) - слева светится красный фонарь, а справа - белый.
  • Движение деповским или станционным путем - горит один белый фонарь с правой стороны за ходом локомотива (со стороны машиниста).
  • Последний вагон пассажирского или почтово-багажного поезда - обозначается тремя красными огнями (два со стороны машиниста, один со стороны помощника).
  • Последний вагон грузового поезда - обозначается красным светоотражающим диском с правой стороны буферного бруса.

Ранее, на паровозах вместо буферных фонарей использовали керосиновые лампы. Позже их заменили лампами накаливания.

"Чтобы достичь красного свечения, машинист вручную устанавливал в специальное крепление красное стекло", - рассказывает блогер.

На некоторых старых локомотивах были двухцветные фонари, где в одном корпусе находились две лампы:

  • Белая - для движения вперед
  • Красная - для предупреждения встречных поездов

Впоследствии машинисты могли переключать цвет в зависимости от потребности, говорится в видео.

Вам также может быть интересно:

Что известно о YouTube-канале "Историк"?

YouTube-канал "Историк" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с историей и интересными фактами из СССР. Аудитория канала - почти 5 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пассажирские поезда
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула

16:41Украина
"Хорошие шансы завершить войну": Трамп рассказал о серьезном разговоре с Путиным

"Хорошие шансы завершить войну": Трамп рассказал о серьезном разговоре с Путиным

16:28Война
Путин отправил "сигнал" Трампу: в Reuters узнали требования РФ для прекращения огня

Путин отправил "сигнал" Трампу: в Reuters узнали требования РФ для прекращения огня

16:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Исаак Виджраку на свадьбе с Ани Лорак раскрыл подробности своей личной жизни

Исаак Виджраку на свадьбе с Ани Лорак раскрыл подробности своей личной жизни

Навсегда: эксперт раскрыл слова Кейт Миддлтон после расставания с Уильямом

Навсегда: эксперт раскрыл слова Кейт Миддлтон после расставания с Уильямом

Украинским водителям изменили правила остановки: за что теперь грозит "круглый" штраф

Украинским водителям изменили правила остановки: за что теперь грозит "круглый" штраф

111-летняя женщина рассказала, в чем секрет долголетия: всего две привычки

111-летняя женщина рассказала, в чем секрет долголетия: всего две привычки

ВСУ прорвались на ключевом направлении: в ISW объяснили, где РФ теряет позиции

ВСУ прорвались на ключевом направлении: в ISW объяснили, где РФ теряет позиции

Последние новости

16:41

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула

16:37

Путину выгодно подыграть Трампу в вопросе перемирия: дипломат объяснил почему

16:37

Пугачева спела с украинцами: Россия бьется в истерике

16:28

"Хорошие шансы завершить войну": Трамп рассказал о серьезном разговоре с Путиным

16:27

Путин отправил "сигнал" Трампу: в Reuters узнали требования РФ для прекращения огня

Огрызко: Прекращение огня – это начало конца РоссииОгрызко: Прекращение огня – это начало конца России
16:17

Блондинка с короткой стрижкой: как сейчас выглядит звезда "Не родись красивой"

16:08

Черный или зеленый: диетолог расставила все точки над "і", какой чай полезнее

15:51

Вопрос вступления Украины в НАТО уже не рассматривается: Рютте удивил заявлением

15:47

Притянете к себе удачу и крепкое здоровье: что нужно сделать 15 марта, приметы

Реклама
15:32

Будет таять во рту: самый простой рецепт вкусного десерта из детства

15:14

Всего одна фраза из уст водителя: почему за нее грозит лишение прав до 10 лет

15:08

Враг контратакует на Донетчине: обозреватель назвал следующую цель РФ

14:49

Результат удивит опытных садоводов: как посеять газонную траву на старую

14:45

Видели все, но причину знают единицы: почему на поездах горит только одна фараВидео

14:28

Снег и резкое похолодание: синоптик сказала, когда в Украине изменится погода

14:03

"Відірватись від землі": Наталья Могилевская упала во время концерта

13:50

Сливочное масло будет свежим месяцами: в каком необычном месте хранить продукт

13:21

Что может забивать память телефона: неожиданный ответ

13:17

Мы уже видели перемирие: в ЕС сказали, сможет ли РФ соблюсти режим тишины

13:02

Астрологи назвали ТОП-3 знака зодиака, которые становятся лучшими родителями

Реклама
13:00

На чьей стороне Трамп: Снегирев рассказал, как США давят на Россию и УкраинуВидео

12:48

После подтверждения от Комарова: Александра Кучеренко высказалась о разводе

12:38

Деньги будут "течь рекой": где дома разместить денежное дерево

12:34

Предлагали награду в $10 тыс: кто мог угрожать убитому активисту ГанулуВидео

12:24

Путин может принять предложение Трампа о перемирии: дипломат назвал условие

12:02

До конца 2025: раскрыт сценарий, при котором Европа вступит в войну в Украине

11:40

Почти по всей границе: оккупанты пытаются прорваться в Сумскую область

11:33

Вырастет размером с кулак: чем подкормить чеснок весной

11:33

Выход ВСУ из Курской области: потеряет ли Украина "козырь" в переговорах

11:25

Проведут ли выборы и отменят ли военное положение в случае перемирия: ответ ОП

11:23

В центре Одессы застрелили активиста Демьяна Ганула - СМИ

11:02

Режим прекращения огня долго не продержится, Путин не изменит риторику в отношении Украины - Морозов

10:54

Китайский гороскоп на завтра 15 марта: Змеям - ложь, Петухам - ошибки

10:47

Украина и США будут давить: Сазонов спрогнозировал, когда РФ принудят к миру

10:38

Хочет ли Путин мира с Украиной: разведка США дала свою оценку

10:37

Получится ли у Трампа прекратить огонь между Украиной и РФ до Пасхи - ОгрызкоВидео

10:07

Почти ни в чем себе не отказывали: у кого были самые высокие зарплаты в СССР

10:05

Дроны СБУ влупили по складу ракет и газоструктуре РФ: что известно об атаке

09:50

ВСУ нашли способ замедлить продвижения россиян в Курской области - ISW

09:34

Украина потеряла еще одного героя: на фронте погиб известный блогер и активист

Реклама
09:28

Гороскоп на завтра 15 марта: Козерогам - отдых, Скорпионам - прибыль

09:20

Экстренно госпитализировали популярную российскую актрису, звезду "Каменская"

09:04

Роковая ошибка кулинаров: почему желтки вареных яиц зеленеют

08:43

Бывшая Трампа стала встречаться с популярным спортсменом

08:41

ВСУ прорвались на ключевом направлении: в ISW объяснили, где РФ теряет позиции

08:15

"Осторожный оптимизм": чем закончились переговоры спецпредставителя Трампа в Москве

08:10

Операция "Труба": уникальная ситуация от РФмнение

07:44

Достают до тыла РФ: США возобновят поставки Украине бомб GLSDB – Reuters

06:59

Дроны атаковали Подмосковье и НПЗ в Краснодарском крае: вспыхнули пожарыВидео

06:10

Трамп устроил "сумасшедший дом в мире"мнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять