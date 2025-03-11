Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Невероятно, но факт: почему на самом деле птиц не бьет током

Юрий Берендий
11 марта 2025, 03:32
8
Птицы могут сидеть на линиях электропередач без поражения током благодаря законам физики, которые определяют движение электричества и принципы электроцепей.
Невероятно, но факт: почему на самом деле птиц не бьет током
Почему не бьет током птиц на проводах - почему не убивает током птицу: / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео YouTube

Вы узнаете:

  • Почему птицу на проводах не бьет током
  • Почему птицы так любят сидеть на проводах

Ежедневно мы видим, как птицы спокойно сидят на проводах линий электропередач. Они не получают удара током, хотя эти линии передают огромное количество электроэнергии. Ответ на этот вопрос дает популярный научный YouTube-канал SciShow, объясняя, как работают электрические токи и почему некоторые птицы все же погибают от поражения током.

Главред выяснил, почему птицы, которые сидят на проводах под напряжением, не погибают от удара током.

Почему не бьет током птиц на проводах - почему птица, которая сидит на проводе, не погибает от удара током

По словам экспертов SciShow, электричество движется от участка с большим количеством электронов к участку с меньшим их количеством. Это называется разницей потенциалов. Электрический ток всегда ищет путь наименьшего сопротивления, и если есть возможность двигаться через металлический провод, а не через тело живого существа, он выбирает именно провод.

"Если бы кто-то воткнул палец в розетку, электроны путешествовали бы по телу, чтобы добраться до земли. Но когда птица сидит на проводе, она не контактирует с областью с высоким потенциалом", - объясняют эксперты.

Смотрите видео о том, почему не убивает током птицу:

Ключевой момент в том, что лапы птицы касаются только одного провода, а разница потенциалов между ее лапами практически отсутствует. Поскольку ток движется только тогда, когда есть замкнутая электрическая цепь, птица остается в безопасности.

Когда птицы могут получить удар током

Не все птицы остаются невредимыми. Если птица одновременно коснется двух проводов с разными потенциалами или провода и заземленного столба, то она замкнет электрическую цепь через свое тело. В таком случае ток потечет через нее, что может стать фатальным.

"Если птица садится на столб, а затем протягивает крыло и касается линии электропередач, то ее тело становится проводником между столбом и проводом. Это завершает цепь, и ток проходит через нее", - объясняют специалисты SciShow.

Такие ситуации особенно опасны для крупных хищных птиц:

  • орлов,
  • ястребов,
  • сов.

По оценкам ученых, каждый год миллионы птиц погибают от удара током на линиях электропередач в США.

Как защищают птиц от поражения электротоком

Чтобы уменьшить смертность среди птиц, энергетические компании внедряют специальные конструкции электроопор.

"Новые конструкции оставляют больше пространства между столбом и заряженными проводами, чтобы птицы не могли одновременно коснуться обоих", - рассказывают эксперты SciShow.

К основным мерам относятся:

  • Использование изоляционных накладок на проводах;
  • Установка специальных платформ для сидения птиц;
  • Увеличение расстояния между проводами и опорами.

Эти меры помогают уменьшить количество случаев поражения током и сохранить популяции хищных птиц.

Вам также может быть интересно:

Что известно о "SciShow"

SciShow - это популярный научно-просветительский YouTube-канал, с общей аудиторией более 8 миллионов пользователей. Канал объясняет сложные научные концепции доступным способом, охватывая широкий спектр тем: физику, биологию, химию, медицину, астрономию и другие области науки. Видео SciShow отличаются динамичной подачей, высоким качеством контента и использованием проверенных научных источников. Канал имеет несколько дочерних проектов, в частности SciShow Space (посвященный астрономии) и SciShow Psych (о психологии).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

животные электростанция
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Врезал" почти 8-балльный шторм: в Украине жестко затягивается магнитная буря

"Врезал" почти 8-балльный шторм: в Украине жестко затягивается магнитная буря

04:00Синоптик
Зеленский провел встречу с принцем Саудовской Аравии: о чем они говорили

Зеленский провел встречу с принцем Саудовской Аравии: о чем они говорили

02:02Политика
Ради встречи с Путиным: спецпредставитель Трампа планирует посетить Москву

Ради встречи с Путиным: спецпредставитель Трампа планирует посетить Москву

01:16Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 11 марта: Львам - незабываемый день, Весам - успех

Гороскоп на сегодня 11 марта: Львам - незабываемый день, Весам - успех

"Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

"Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

"Я сразу сказал Наташе": что происходит в браке Королевой и Тарзана

"Я сразу сказал Наташе": что происходит в браке Королевой и Тарзана

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 марта (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 марта (обновляется)

Последние новости

04:00

"Врезал" почти 8-балльный шторм: в Украине жестко затягивается магнитная буря

03:32

Невероятно, но факт: почему на самом деле птиц не бьет током

03:01

Эксперты не рекомендуют в марте сушить одежду на свежем воздухе: какая причина

02:02

Зеленский провел встречу с принцем Саудовской Аравии: о чем они говорили

02:00

О чем нельзя спрашивать кукушку 11 марта: церковный праздник сегодня, приметы

Самолеты стран НАТО будут сбивать только шахеды и крылатые ракеты, но не баллистику - КриволапСамолеты стран НАТО будут сбивать только шахеды и крылатые ракеты, но не баллистику - Криволап
01:30

"Слухи о моей смерти": путинист Петросян вышел на связь после госпитализации

01:16

Ради встречи с Путиным: спецпредставитель Трампа планирует посетить Москву

01:14

Будете жить в нищете: что нельзя выбрасывать 11 марта, приметы

00:56

"Это провал российской разработки": ВСУ нашли оружие против КАБов

Реклама
00:34

Враг массированно атаковал Одессу: зафиксировано несколько пожаров

10 марта, понедельник
23:57

Как предотвратить угон авто: водителям назвали деталь, которую нужно вынутьВидео

23:28

"План уже сформирован": небо над какими областями Украины могут закрыть союзникиВидео

23:22

КриминАлла: Пугачеву подозревают в подготовке покушения

23:12

Защита от РФ во время возможного перемирия: эксперт сказал, что нужно УкраинеВидео

22:38

США принуждают Украину пойти на территориальные уступки: о каких землях идет речь

22:37

Рубанула решительно: Вера Брежнева впервые за много лет сменила имидж

22:25

Ожидать ли повышения тарифов на свет: прогноз для украинцев

22:17

"Есть избранник": коллега Кучеренко назвала причину ее развода с Комаровым

22:00

Переговоры в Саудовской Аравии и мирный план: главные новости Украины (дайджест)

21:56

"Немножко показывает лишнее": Катя Осадчая ответила на слухи про беременность

Реклама
21:38

"Прихожу – бегу к ней": Дорофеева рассказала о пополнении в семье с Кацуриным

21:37

6 знаков зодиака, которые постоянно боятся подвести людей

21:36

"Горячие точки" для микробов: семь мест, которые люди забывают убирать

21:13

Опубликован мирный план по Украине: о чем договорились в Женеве

20:43

Британия созывает новый саммит по Украине - что известно

20:27

Какая капуста полезнее: брокколи или цветная – для похудения и здоровья

20:09

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: с кем встретится и какова цель визитаВидео

20:03

Очередное обострение: россияне ищут места, где можно прорвать украинскую оборону

20:01

Владимир и Елена Зеленские удивили своим поступком на публике - детали

19:36

На Украину надвигается шторм: синоптики назвали области, где будет опасно

19:26

Проверьте свое зрение: найдите лишнего кота за 5 секунд

19:22

Россия хочет паузы в боевых действиях: Буданов назвал причину такого "желания"

19:22

Дмитрий Кулеба признался, почему не женился на своей возлюбленной

19:18

США могут возобновить военную помощь Украине: у Трампа назвали ключевое условие

19:10

Почему Россия устроила массовую атаку дронами за первую неделю марта?мнение

18:39

Стратегические объекты РФ под атакой: в Генштабе ВСУ рассказали важные подробности

18:38

В Украине резко изменились цены на фрукты и овощи: что и сколько теперь стоит

18:28

Украина на переговорах с США будет продвигать три ключевых требования, - СМИ

18:26

Что посадить в саду, чтобы отпугнуть вредителей: эксперт назвал лучшее растение

18:20

"Полимер не рассасывается": Повалий жалуется в РФ на неудачный визит к косметологу

Реклама
18:10

"Нездоровое давление": Хижняк призналась, почему не пускает сына в актерство

18:09

Драить не нужно: женщина назвала чудо-средство, которое может очистить весь дом

17:32

"Признаки позитивные": у Трампа назвали основные темы переговоров США и Украины

17:21

Пара выкопала во дворе "тревожную" находку - пользователи TikTok "раскрыли" ее

17:19

Советский страх многих: почему в СССР боялись носить джинсы

17:08

Не только WD-40: чем смазать скрипучую дверь

17:07

РФ пытается продвигаться: Сырский рассказал об "окружении" ВСУ под Курском

16:20

Чего ждать от переговоров с США: Украина объявила свои условия для мирной сделки

16:08

Украину накрыла новая магнитная буря: когда закончится шторм

15:40

"Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять