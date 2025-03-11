Невероятно, но факт: почему на самом деле птиц не бьет током

Птицы могут сидеть на линиях электропередач без поражения током благодаря законам физики, которые определяют движение электричества и принципы электроцепей.

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Почему не бьет током птиц на проводах - почему не убивает током птицу: / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео YouTube

Вы узнаете:

Почему птицу на проводах не бьет током

Почему птицы так любят сидеть на проводах

Ежедневно мы видим, как птицы спокойно сидят на проводах линий электропередач. Они не получают удара током, хотя эти линии передают огромное количество электроэнергии. Ответ на этот вопрос дает популярный научный YouTube-канал SciShow, объясняя, как работают электрические токи и почему некоторые птицы все же погибают от поражения током.

Главред выяснил, почему птицы, которые сидят на проводах под напряжением, не погибают от удара током.

Почему не бьет током птиц на проводах - почему птица, которая сидит на проводе, не погибает от удара током

По словам экспертов SciShow, электричество движется от участка с большим количеством электронов к участку с меньшим их количеством. Это называется разницей потенциалов. Электрический ток всегда ищет путь наименьшего сопротивления, и если есть возможность двигаться через металлический провод, а не через тело живого существа, он выбирает именно провод.

"Если бы кто-то воткнул палец в розетку, электроны путешествовали бы по телу, чтобы добраться до земли. Но когда птица сидит на проводе, она не контактирует с областью с высоким потенциалом", - объясняют эксперты.

Смотрите видео о том, почему не убивает током птицу:

Ключевой момент в том, что лапы птицы касаются только одного провода, а разница потенциалов между ее лапами практически отсутствует. Поскольку ток движется только тогда, когда есть замкнутая электрическая цепь, птица остается в безопасности.

Когда птицы могут получить удар током

Не все птицы остаются невредимыми. Если птица одновременно коснется двух проводов с разными потенциалами или провода и заземленного столба, то она замкнет электрическую цепь через свое тело. В таком случае ток потечет через нее, что может стать фатальным.

"Если птица садится на столб, а затем протягивает крыло и касается линии электропередач, то ее тело становится проводником между столбом и проводом. Это завершает цепь, и ток проходит через нее", - объясняют специалисты SciShow.

Такие ситуации особенно опасны для крупных хищных птиц:

орлов,

ястребов,

сов.

По оценкам ученых, каждый год миллионы птиц погибают от удара током на линиях электропередач в США.

Как защищают птиц от поражения электротоком

Чтобы уменьшить смертность среди птиц, энергетические компании внедряют специальные конструкции электроопор.

"Новые конструкции оставляют больше пространства между столбом и заряженными проводами, чтобы птицы не могли одновременно коснуться обоих", - рассказывают эксперты SciShow.

К основным мерам относятся:

Использование изоляционных накладок на проводах;

Установка специальных платформ для сидения птиц;

Увеличение расстояния между проводами и опорами.

Эти меры помогают уменьшить количество случаев поражения током и сохранить популяции хищных птиц.

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Что известно о "SciShow" SciShow - это популярный научно-просветительский YouTube-канал, с общей аудиторией более 8 миллионов пользователей. Канал объясняет сложные научные концепции доступным способом, охватывая широкий спектр тем: физику, биологию, химию, медицину, астрономию и другие области науки. Видео SciShow отличаются динамичной подачей, высоким качеством контента и использованием проверенных научных источников. Канал имеет несколько дочерних проектов, в частности SciShow Space (посвященный астрономии) и SciShow Psych (о психологии).

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