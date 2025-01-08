Действительно ли в Африку: ученые разгадали, куда улетают птицы - помог аист

О чем речь:
- Какие существовали древние мифы о зимовке птиц
- Какой случай раскрыл загадку миграции птиц
Наступает зима и на улицах почти не видно птиц. На протяжении многих веков европейцы ломали голову над загадкой: куда же они все-таки исчезают?
Ответ на этот вопрос дает Главред со ссылкой на IFL Science.
Ширились разнообразные научные теории, разгадки сменяли друг друга, но истину удалось найти лишь благодаря неожиданному случаю. И помог в этом аист.
Какие существовали теории о миграции птиц?
Еще со времен Аристотеля считалось, что птицы впадают в зимнюю спячку. Другие предположения выглядели еще страннее: горихвостки, по представлениям ученых, превращались в малиновки, а крапивницы - в дроздов.
Английский ученый XVII века Чарльз Мортон выдвинул еще более фантастическую теорию - он предполагал, что птицы зимуют вовсе не на нашей планете, а улетают на Луну! По его расчетам, для путешествия туда птицам пришлось бы лететь 60 дней со скоростью 201 км/ч.
Не менее странным было предположение Плиния Старшего, который считал, что журавли летят на юг. А главной целью такого дальнего путешествия было бороться с местными племенами на других континентах.
Европейцы долго оставались в плену таких фантазий, пока неожиданное доказательство буквально упало с неба в виде крылатой подсказки.
Как аист объяснил миграцию птиц?
В 1822 году возле немецкой деревни Клюц был найден белый аист с копьем, застрявшим в его шее. Копье было изготовлено из африканского дерева, что подтвердило: птица преодолела 3200 километров до Африки, а затем вернулась обратно в Германию.
Этот случай стал ключевым доказательством миграции птиц на большие расстояния.
В дальнейшем было найдено еще несколько "аистов-стрел" с подобными копьями, которые подтвердили теорию миграции и развенчали фантастические идеи о превращении птиц в другие виды или их полетах на Луну.
Аисты из Украины также обычно зимуют в теплых странах Африки. Более того, орнитолог также объяснил, почему они сбиваются в стаи.
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Какие есть верования с аистами?
В Украине много примет о погоде, связанных с белым аистом. Он приносит тепло и забирает его обратно в теплые края, пишет Википедия.
- Рано аист прилетел - будет теплое лето.
- Аист начинает беспокоиться - на плохую погоду.
- Активно трещит вечером клювом - завтра будет солнечный день.
- Стоит на одной ноге - значит надо ждать похолодания.
- Если не улетает далеко от гнезда, а держится поблизости, - к непогоде.
- Когда птица в погожий день держится сухого места, то и следующий будет солнечным.
- Перед тем, как поднимется ветер, аисты долго кружат возле своих гнезд.
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