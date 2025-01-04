Какая разница между яйцами С2 и Д3: как выбрать качественную категорию – есть секрет

О чем речь:
- Всегда ли размер яиц имеет значение
- В чем секрет качественных яиц - на что обратить внимание при выборе
Украинцы часто ориентируются на размер яиц, выбирая продукцию в магазинах или на рынках, и отдают предпочтение категории С0. Считается, что больший размер означает лучшее качество.
Но Главред со ссылкой на ТСН подчеркивает: в случае с яйцами это не всегда оправдано.
Почему большие яйца не всегда лучше?
Эксперты объясняют, что яйца большого размера чаще всего откладывают старые куры-несушки. Чтобы поддерживать их производительность, птицефабрики добавляют в корма гормональные добавки. Из-за этого качество таких яиц ухудшается: они становятся менее натуральными и полезными по сравнению с яйцами меньших размеров.
Как выбрать качественные яйца?
Чтобы сделать правильный выбор, следует учитывать несколько аспектов:
- Размер. Меньшие яйца (категории С2 и С3) несут молодые куры. Они содержат больше полезных веществ и имеют более натуральный состав.
- Происхождение. Сельские яйца (категории Д2 и Д3) отличаются экологической чистотой, ведь продаются преимущественно на фермерских рынках.
- Производитель. Лучше выбирать продукцию от проверенных фермерских хозяйств или небольших производителей.
Выбор качественных яиц зависит не только от размера, но и от условий, в которых содержатся птицы. Ориентируйтесь на натуральность и репутацию производителя, чтобы получить продукт, полезный для вашего здоровья.
Кстати, ранее также рассказывалось, почему нельзя разбивать яйца ножом. Кроме этого, эксперты объяснили, как это делать правильно.
Больше новостей о яйцах и курочках:
- Опытные птицеводы знают: как сделать так, чтобы куры неслись зимой
- Опытные хозяйки варят яйца вместе с лимоном: для чего это необходимо
- Опытные фермеры подвешивают капусту для кур зимой: зачем они это делают
Интересные факты о яйцах
Самыми распространенными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).
Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.
Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы - это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.
Лучшее место для яиц - холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.
Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.
Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.
Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, которого много содержится в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред