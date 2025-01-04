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Какая разница между яйцами С2 и Д3: как выбрать качественную категорию – есть секрет

Даяна Швец
4 января 2025, 19:38
174
Большие яйца не обязательно полезнее или качественнее.
яйца
Как выбрать наиболее качественные яйца / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем речь:

  • Всегда ли размер яиц имеет значение
  • В чем секрет качественных яиц - на что обратить внимание при выборе

Украинцы часто ориентируются на размер яиц, выбирая продукцию в магазинах или на рынках, и отдают предпочтение категории С0. Считается, что больший размер означает лучшее качество.

Но Главред со ссылкой на ТСН подчеркивает: в случае с яйцами это не всегда оправдано.

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Почему большие яйца не всегда лучше?

Эксперты объясняют, что яйца большого размера чаще всего откладывают старые куры-несушки. Чтобы поддерживать их производительность, птицефабрики добавляют в корма гормональные добавки. Из-за этого качество таких яиц ухудшается: они становятся менее натуральными и полезными по сравнению с яйцами меньших размеров.

Как выбрать качественные яйца?

Чтобы сделать правильный выбор, следует учитывать несколько аспектов:

  • Размер. Меньшие яйца (категории С2 и С3) несут молодые куры. Они содержат больше полезных веществ и имеют более натуральный состав.
  • Происхождение. Сельские яйца (категории Д2 и Д3) отличаются экологической чистотой, ведь продаются преимущественно на фермерских рынках.
  • Производитель. Лучше выбирать продукцию от проверенных фермерских хозяйств или небольших производителей.

Выбор качественных яиц зависит не только от размера, но и от условий, в которых содержатся птицы. Ориентируйтесь на натуральность и репутацию производителя, чтобы получить продукт, полезный для вашего здоровья.

Кстати, ранее также рассказывалось, почему нельзя разбивать яйца ножом. Кроме этого, эксперты объяснили, как это делать правильно.

Больше новостей о яйцах и курочках:

Интересные факты о яйцах

Самыми распространенными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).

Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.

Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы - это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.

Лучшее место для яиц - холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.

Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.

Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.

Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, которого много содержится в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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