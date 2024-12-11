Опытные фермеры подвешивают капусту для кур зимой: зачем они это делают

Такая подкормка не только делает птицу более активной, но и помогает ее самочувствию.

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Курочкам зимой очень нужна физическая активность / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Как и почему важно избежать ожирения у пернатых

Как одной капустой для куриц совместить и подкормку, и фитнес-программу

Фермеры отмечают, что зимой курочкам необходимо обеспечить хотя бы минимальную физическую активность, поскольку большую часть времени они проводят в закрытых курятниках.

Один из простых способов этого достичь - подвешивание капусты, которая заставит птиц двигаться, сообщает Главред со ссылкой на ТСН.

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Почему физическая активность важна для кур?

Ожирение у кур заметно сразу: они становятся большими, тяжелыми и менее продуктивными, то есть несут меньше яиц. Кроме этого, лишний вес негативно влияет на их здоровье. Держать таких кур нецелесообразно, ведь они приносят пользу разве что как источник мяса. Чтобы избежать этой проблемы, важно обеспечить птицу возможностью двигаться.

Как правильно подвесить капусту для кур?

Есть несколько способов организовать такую "зарядку" для кур:

Прибивать кочан капусты на длинный гвоздь

Использовать веревку, предварительно продырявив ножку овоща шилом

Если выбрать вариант с веревкой, ее длина должна составлять не менее 50 см, чтобы птице пришлось подпрыгивать и вытягивать шеи, доставая до кочана капусты.

Даже если куры раньше не видели такого корма, они быстро привыкнут, и к следующему утру от капусты не останется и следа.

Давать капусту рекомендуется один раз в неделю.

Такая подкормка не только делает птицу более активной, но и помогает предотвратить ожирение, что особенно важно в зимний период, когда куры меньше двигаются.

Также ранее рассказывалось, как сделать так, чтобы куры неслись зимой. Обеспечить яйценоскость птицы в зимний период, зная несколько правил.

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Интересные факты о яйцах Самыми распространенными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки. Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы - это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть. Лучшее место для яиц - холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются. Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы. Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, которого много содержится в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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